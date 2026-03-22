Иконы стиля в русском шоу-бизнесе: чьими образами сейчас вдохновляются Три модных российских персоны, которым хочется подражать.

Время социальных сетей диктует свои правила, поэтому сегодня лидеры мнений все больше воспитывают наш вкус. Но есть один нюанс. Состоит он в том, что большинство образов, которые мы видим на фото, продиктованы быстрыми трендами и модой. Все становится таким одинаковым, что порой мы даже не можем отличить одного блогера от другого.

Как говорила Коко Шанель: «Мода проходит, стиль остается». Мы хотим поговорить о действительно стильных людях из российского шоу-бизнеса. Их образы не подчиняются сиюминутным трендам. Наоборот, они выстраивают собственный узнаваемый код. Эти герои умеют работать с модой осознанно, пусть иногда и с помощью стилистов, превращая одежду в продолжение характера и способ самовыражения. Именно поэтому их стилем так хочется вдохновляться, а не просто копировать его.

Ксения Собчак

Одно только это имя уже вызывает множество ассоциаций. Личный бренд Ксении Анатольевны формировался не годами, а десятилетиями. Из блондинки в шоколаде из «Дома-2» она трансформировалась в провокационного интервьюера. К Собчак как к персонажу можно относиться по-разному, но сегодня Собчак снова в тренде, особенно у более молодой аудитории. Здесь немалую роль сыграл и новый стиль звезды, которым она полностью обязана известным в российской модной индустрии стилистам Мише и Китти, сделавшим настоящий прорыв в её внешнем виде. Строгие костюмы и сдержанные силуэты внезапно сменились на дерзкие фешен-эксперименты, фактурные бархатные жакеты и смелые аксессуары. Каждый выход Собчак хочется рассматривать долго, обращая внимание на каждую деталь. Теперь в них звучит дух авангарда, свободы и футуризма.

Александр Рогов

Александр Рогов давно перестал быть просто народным стилистом, который одевает женщин в модных шоу. Сегодня он блогер, дизайнер, ТВ-ведущий и даже продюсер. К тому же в 2013 году Александр открыл свой бренд повседневной одежды ROGOV, который добавил ему веса в модной индустрии, и сейчас бренд пользуется широким спросом. Поэтому последние несколько лет Александра с уверенностью можно назвать самостоятельной иконой стиля.

В образах стилиста casual изящно переплетается со спорт-шиком. Александр обожает миксовать классические костюмы с расслабленной обувью, например с ботильонами Tabi, а еще любит добавлять к лукам необычные аксессуары. Некоторые выходы блогера можно назвать смелыми, дерзкими и даже провокационными. Но в основном гардероб Рогова составляет одежда люксовых брендов, которая вписывается в рамки будничного ритма и постоянных съемок. Один из любимых модных домов стилиста – Balenciaga. Ведущий обожает вещи этого бренда в эстетике гранж с акцентом на свободный крой. Вдохновляться образами Александра можно бесконечно. И не только мужчинам, но и женщинам. Ведь в своем стиле он часто использует неординарные модные приемы и не боится экспериментировать.

Ида Галич

Когда-то давно эта скромная девушка снимала вайны, почти не красилась и не особо понимала, зачем стильно одеваться. Сегодня Иду Галич знают как известного блогера-миллионника, телеведущую, которая не раз попадала в список «Форбс». Она похудела, сменила прическу и полностью перепрошила свой имидж благодаря тому, что однажды доверилась малоизвестному стилисту Олегу Горчанину. Ее образы отличаются тем, что в них часто можно встретить одежду от российских брендов, которые она активно поддерживает.

Акцент в ее стиле сделан на женскую силу, глубину и драматизм. Ида сегодня – пример для миллионов женщин, как можно одеваться, не подстраиваясь под чужие ожидания, а подчеркивая собственную индивидуальность. Она больше не боится быть яркой, заметной и даже провокационной. Наоборот, именно эта смелость сделала её стиль таким заметным. Ее пример доказывает, что мода может стать частью личной трансформации, а правильно выстроенный имидж способен изменить не только внешность, но и внутреннее ощущение себя.



Автор материала: Лайзет Савельева