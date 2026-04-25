Мультсериал по «Очень странным делам» – это насилие над культовой франшизой На Netflix вышел ужасающий спин-офф «Очень странные дела: Истории из 85-го», который может нанести удар фанатам.

На Новый год мир разделился на две части: обычных людей и фанатов «Очень странных дел» . Люди прощались с героями, писали отзывы, обсуждали проект с друзьями. Netflix подогрели интерес еще и тем, что выпустили документалку про создание проекта, фанаты вновь ринулись смотреть. После этого очень многие ждали спин-офф - мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го», где будут их любимые герои, но уже с новыми историями и в анимационной форме. Ох, как же все эти люди, автор этой статьи в том числе, разочаровались.

Зима 1985 года в Хоукинсе. Из Изнанки появляется новый монстр, который начинается охотиться на жителей города. Компания из подростков вместе с Оди должна скрытно победить монстра, чтобы про это не узнали взрослые, Хоппер и главное – правительство, иначе они начнут охотиться на девочку со сверхспособностями. Действие происходит между вторым и третьим сезоном оригинального сериала. Каждая серия длится около 20-25 минут.

Самое главное – над мультсериалом работали братья Даффер, создатели оригинального проекта, но здесь они не были шоураннерами, а только помогали со сценарием и продюсированием. Режиссером выступил Фил Аллора («Глюкотехники»), а шоураннером Дженнифер Муро («Легенда о Vox Machina»).

И вот здесь уже начинаются вопросы. У режиссера нет ни одного мало-мальски известного проекта. Netflix, конечно, любит давать шансы молодым, и это похвально. Но если вы хотите успешно продолжать вашу топовую франшизу, то как будто неуместно поручать важный проект зеленый режиссерам. К Дженнифер Муро меньше вопросов, хотя каких-то больших достижений у нее нет. До этого она была максимум сопродюссером отдельных эпизодов. И вопрос еще в том, почему никто из сценаристов «Очень странных дел» не занялся этим, они же лучше других знают и чувствуют, что нужно.

Это спин-офф про основных героев, который уже ограничен со всех сторон: кардинально новых вещей добавлять нельзя, менять героев нельзя. Подобный проект может предложить рассказать новую интересную историю и дополнить, еще сильнее раскрыть уже знакомых и всеми любимых персонажей. Здесь проблемы по всем фронтам.

Со сценарными завязками были проблемы даже у оригинального сериала, потому что каждый сезон начинался похожим образом: появился новый монстр, его надо победить. Но отличались перипетии героев. Здесь же нет ничего уникального – в городе новый монстр. Создатели даже не попытались придумать что-то интересное. С персонажами то же самое: нет никакого дополнительного раскрытия. А новая героиня здесь просто существует. С ее помощью пытались освежить историю, но это не получилось. Она никак не цепляет, не меняет расстановку сил. Ко всему этому ОСД стали почему-то более детскими и даже глупыми. Заметно снизилось качество диалогов, а шутки буквально писали шестиклассники. И это самое удивительное, потому что возрастной рейтинг не менялся, никаких заявлений, что мульт предназначен для более детской аудитории, не было.

Дафферы говорили, что анимация позволяет раскрыть идеи и визуальную составляющую, потому что это заметно дешевле графики. В теории все так и есть, нарисовать можно самые невообразимые и удивительные вещи. Посмотрите на «Аркейн» или «Человек-паук: Через вселенные». Жалко, что на практике ничего подобного не получилось. Это самый обычный мультсериал, который будто бы пытается сделать рисованную версию обычного сериала. Здесь возможности анимации раскрываются примерно на пять процентов.

Анимация вдобавок не смогла сохранить атмосферу оригинального проекта, она просто отсутствует. Музыка, конечно, пытается хоть как-то исправить эту ситуацию, на протяжении всей серии все рассыпается. Тем более, здесь почему-то ужасно нарисовали Одиннадцать. В том смысле, что она вообще не похожа на себя из сериала. Я так и не смог привыкнуть к ее обновленной внешности.

Из приятного – появился новый монстр, и он даже классный. Он постоянно принимает разные формы, каждую серию удивляет своими вариациями. Только вот чего-то по-настоящему интересного кроме визуала дать не может.

«Очень странные дела: Истории из 85-го» больше похож «Скуби-Ду», но если бы там одну серию растянули на десять, чем на ответвление гениального сериала. И как бы я не любил даже плохие экранизации приключений мистической команды с говорящей собакой, здесь все еще хуже. Ощущения, что это посредственный проект с «Джетикса» с устаревшей анимацией.

Когда ты смотришь первую серию, то сначала адаптируешься, расстраиваешься, даешь второй шанс, разочаровываешься, а дальше пустота. Как будто близкий человек тебя предал и плюнул в душу абсолютно ни за что. Вы только недавно дружили, круто общались, а сейчас смотришь на него, вроде бы узнаешь, но это уже не он, а абсолютно чужой и неприятный человек.

Признаюсь честно, я не выдержал и включил скорость х1,5. А досматривал вообще на х2. Но это всё равно было невыносимо. «Очень странные дела: Истории из 85-го» – это не спин-офф, а очень плохой фанфик, смысл существования которого ты вообще не понимаешь. Вроде знаешь героев, локацию, сеттинг, сюжетную завязку, но тебе всё равно на происходящее на экране. Изначально у проекта планировалось продолжение. Надеюсь, что его не будет.