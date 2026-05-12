Каннский кинофестиваль - 2026: самое интересное от Звягинцева до Венсана Касселя

«Минотавр» (основной конкурс)

Режиссер: Андрей Звягинцев

Глава крупной компании узнает, что жена ему изменяет. И происходит это в тот момент, когда готовится массовое сокращение сотрудников.

Звягинцев – почти современный классик. Его фильмы входят в мировые подборки, а три награды в Каннах, четыре на Венецианском кинофестивале и номинация на «Оскар» – просто очередное доказательство этому. Почти десять лет прошло с его последнего проекта «Нелюбовь». Сначала Андрей разрабатывал несколько проектов, а с 2021 года боролся с короновирусом и тяжелыми последствиями болезни: у него было почти 90% поражения легких, его вводили на полтора месяца в искусственную кому, потом какое-то время приходилось передвигаться на инвалидной коляске. Режиссер преодолел все трудности и готовится представить свою новую картину, которая имеет все шансы побороться за приз.

«Её личный ад» (вне конкурса)

Режиссер: Николас Виндинг Рефн

Молодая девушка, переживающая трудности, отправляется на опасные поиски своего отца. Когда на город опускается таинственный туман, излучающий смертоносную силу, она пересекается с солдатом, выполняющим миссию.

Фильм «Драйв» и мемы с Гослингом в представлении не нуждаются. А киноманы обожают Рефна за его невероятный визуальный стиль в «Неоновом демоне» и фильме «Только бог простит». Режиссер, у которого уже есть одна награда на Каннском фестивале, приезжает сюда не соревноваться, а просто продемонстрировать свой новый проект, где сыграли Чарльз Мелтон («Чарльз Мелтон»), Софи Тэтчер («Шершни») и Дюгрей Скотт («Хитмэн»).

«Параллельные истории» (основной конкурс)

Режиссер: Асгар Фархади

Во время концерта в Париже в театр ворвались террористы и начали беспорядочную стрельбу. Потом забаррикадировались на втором этаже вместе с заложниками. Переговоры провалились, и теперь власти вынуждены штурмовать театр.

Это один из фаворитов на фестивале. Во-первых, потому что Фархади один из главных авторских режиссеров в мире. У него два «Оскара», четыре награды на Каннском, про другие регалии вообще молчу. Во-вторых, здесь очень-очень сильный актерский каст: Венсан Кассель, Изабель Юппер («Она»), Виржини Эфира («Притворись моим парнем»), Катрин Денёв, Пьер Нинэ («Граф Монте-Кристо»). В-третьих, из описания уже чувствуется, что это будет очень большая драма.

«Человек, которого я люблю» (основной конкурс)

Режиссер: Айра Сакс

У театрального актера Джимми Джорджа неизлечимая болезнь. И он решает сыграть свою финальную роль. Каждый выход на сцену может стать последним.

Это единственный американский фильм в Каннах. Режиссер уже ранее был номинирован на главный приз, но выигрывал только на Берлинском кинофестивале и на «Сандэнсе». В главный ролях Рами Малек и Ребекка Холл («Вики, Кристина, Барселона»).

