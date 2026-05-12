12 мая 09:00
Каннский кинофестиваль - 2026: самое интересное от Звягинцева до Венсана Касселя
Разбираем наиболее ожидаемые фильмы: новый проект Рефна, Альмодовара. А также фильмы со звездами: Вуди Харрельсон, Аугуст Диль, Катрин Денёв и Кристен Стюарт.
С 12 по 23 мая пройдет 79-й Каннский кинофестиваль. Председатель жюри – Пак Чхан Ук, режиссер «Олдбоя». В этом году получилась очень интересные и насыщенная программа. Для нас особенно ценно, что новый фильм представляет Андрей Звягинцев спустя почти десять лет после своей последней работы. Из топовых режиссер будут Педро Альмодовар, Николас Виндинг Рефн, Асгар Фархади. А также пару десятков звезд: от Вуди Харрельсона до Венсана Касселя. Но не только Звягинцев связывает нас с 79-м Каннским кинофестивалем. В «Нежном монстре» играет немец российского происхождения, а «Отечество» снял режиссер, который 20 лет назад создал «Путешествие с Жириновским». Собрали для вас самое интересное и интригующее с грядущего кинофестиваля.
«Минотавр» (основной конкурс)
Режиссер: Андрей Звягинцев
Глава крупной компании узнает, что жена ему изменяет. И происходит это в тот момент, когда готовится массовое сокращение сотрудников.
Звягинцев – почти современный классик. Его фильмы входят в мировые подборки, а три награды в Каннах, четыре на Венецианском кинофестивале и номинация на «Оскар» – просто очередное доказательство этому. Почти десять лет прошло с его последнего проекта «Нелюбовь». Сначала Андрей разрабатывал несколько проектов, а с 2021 года боролся с короновирусом и тяжелыми последствиями болезни: у него было почти 90% поражения легких, его вводили на полтора месяца в искусственную кому, потом какое-то время приходилось передвигаться на инвалидной коляске. Режиссер преодолел все трудности и готовится представить свою новую картину, которая имеет все шансы побороться за приз.
«Её личный ад» (вне конкурса)
Режиссер: Николас Виндинг Рефн
Молодая девушка, переживающая трудности, отправляется на опасные поиски своего отца. Когда на город опускается таинственный туман, излучающий смертоносную силу, она пересекается с солдатом, выполняющим миссию.
Фильм «Драйв» и мемы с Гослингом в представлении не нуждаются. А киноманы обожают Рефна за его невероятный визуальный стиль в «Неоновом демоне» и фильме «Только бог простит». Режиссер, у которого уже есть одна награда на Каннском фестивале, приезжает сюда не соревноваться, а просто продемонстрировать свой новый проект, где сыграли Чарльз Мелтон («Чарльз Мелтон»), Софи Тэтчер («Шершни») и Дюгрей Скотт («Хитмэн»).
«Параллельные истории» (основной конкурс)
Режиссер: Асгар Фархади
Во время концерта в Париже в театр ворвались террористы и начали беспорядочную стрельбу. Потом забаррикадировались на втором этаже вместе с заложниками. Переговоры провалились, и теперь власти вынуждены штурмовать театр.
Это один из фаворитов на фестивале. Во-первых, потому что Фархади один из главных авторских режиссеров в мире. У него два «Оскара», четыре награды на Каннском, про другие регалии вообще молчу. Во-вторых, здесь очень-очень сильный актерский каст: Венсан Кассель, Изабель Юппер («Она»), Виржини Эфира («Притворись моим парнем»), Катрин Денёв, Пьер Нинэ («Граф Монте-Кристо»). В-третьих, из описания уже чувствуется, что это будет очень большая драма.
«Человек, которого я люблю» (основной конкурс)
Режиссер: Айра Сакс
У театрального актера Джимми Джорджа неизлечимая болезнь. И он решает сыграть свою финальную роль. Каждый выход на сцену может стать последним.
Это единственный американский фильм в Каннах. Режиссер уже ранее был номинирован на главный приз, но выигрывал только на Берлинском кинофестивале и на «Сандэнсе». В главный ролях Рами Малек и Ребекка Холл («Вики, Кристина, Барселона»).
«Горькое Рождество» (основной конкурс)
Режиссер: Педро Альмодовар
После смерти матери режиссер рекламный роликов Эльза с головой уходит в работу. Из-за панической атаки девушка решает отдохнуть и уезжает с подругой на остров Лансароте, оставив своего парня в Мадриде. Параллельно с этим Рауль пишет сценарий про Эльзу.
Альмодовар – настоящая легенда испанского и мирового кинематографа, у которого два «Оскара». У мэтра продолжается очень активный творческий период, где он снимает по полному метру в год. Но в этот раз на удивление в проекте нет его любимых актеров: Антонио Бандераса и Пенелопы Крус. В главных ролях Барбара Ленни («Невидимый гость») и Леонардо Сбаралья («Дикие истории»).
«Отечество» (основной конкурс)
Режиссер: Павел Павликовский
Фильм рассказывает о послевоенной жизни известного немецкого писателя Томаса Манна и принципиальной позиции его семьи против нацистского правления.
Павликовский – это интересный режиссер, который получил «Оскар» за «Лучший международный фильм» с «Идой», а за «Холодную войну» получил две номинации на золотую статуэтку. Интересно, что Павел начинал с того, что в 1995 году снимал «Путешествие с Жириновским». Невероятно, такие шедевры раньше снимал, а сейчас… В касте будет всеми любимый Аугуст Диль, который играл Воланда в «Мастере и Маргарите» и снимался в «Бесславных ублюдках». А также Сандра Хюллер («Проект «Конец света»»), Йоанна Кулиг («Свинцовые дети») и Анна Маделей («Залечь на дно в Брюгге»).
«Нежный монстр» (основной конкурс)
Режиссер: Мари Кройцер
Люси – топовая пианистка, которая переезжает с семьей за город из-за эмоционального выгорания партнера. Девушка начинает замечать странности в поведении парня и пытается их игнорировать, списывая на усталость. Параллельно следователь Эльза в городе ведет очень сложное дело. И ее работа начинает пересекаться с жизнью Люси.
Помимо классного актерского состава, где Леа Сейду («Дюна: Часть вторая») и Катрин Денёв («Танцующая в темноте»), нас интересует здесь Антон Рубцов. Это немецкий актер российского происхождения, он родился в Тамбове, СССР в 1987 году, в 2014 закончил Академию драматического искусства в Берлине, и тех пор снимается в зарубежном кино: «Тьма», «Работа без авторства». Почти наш слоняра.
«Полный Фил» (полуночные показы)
Режиссер: Кантен Дюпьё
Промышленный магнат Филип Дум отправляется в Париж, чтобы наладить отношения со своей взрослой дочерью, но все идет не по плану.
Это очень нетипичный режиссер для Канн. Он снимает странные и специфичные комедии. Это его третье посещение крупного кинофестиваля вообще за 26 лет карьеры. В этот раз в главных ролях его проекта топ звезды: Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт.
