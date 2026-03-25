Россия после долгой паузы участвует в Венецианской биеннале: почему это важно С творчеством этих людей вам стоит познакомиться.

61-я Международная художественная выставка Венецианской биеннале под кураторством Койо Куо – событие, которое уже называют одним из самых ожидаемых в мире современного искусства. Тема – «В минорных тонах».

В этом году выставка особенно важна для нас: Россия впервые участвует в биеннале с 2019 года. Координатором выступит Российская академия музыки имени Гнесиных. Тема, которая будет раскрыта в российском павильоне – «Дерево укоренено в небе». Она вдохновлена идеями Симоны Вейль. Философ рассматривала дерево как важный символ во многих религиозных и культурных традициях – от Иггдрасиля до Книги Бытия.

Основу программы составляет уникальное сочетание академической музыки и фольклора, классических и народных инструментов. Мы хотим познакомить вас с теми, за кем стоит следить.

Олег Гудачев — композитор, чьи работы стирают границы между искусством и наукой. Он пишет музыку для театральных постановок («Мой друг Лапшин», «Голос завода», «Буря», «Онегин», «Пиковая дама») и кино (в том числе фильм «Жар-птица» и «Путешествие на Солнце и обратно» режиссёра Романа Михайлова). Широкой публике Гудачев известен благодаря музейным саунд-арт-работам и звуковым инсталляциям в «ГЭС-2». В его произведениях чувствуется свежее прочтение классики – без претензий на гениальность, но со скрупулезной работой, которая раскрывается на сцене. Татьяна Халбаева — представительница нового поколения саунд-артистов. Окончив направление «Саунд-арт и саунд-дизайн» в ВШЭ, она сформировала собственный взгляд на звуковое искусство. Ее работы в открытом доступе, они обещают нечто неординарное — сочетание экспериментального подхода и глубокой концептуальности. «Толока» — фолк-проект, музыкальное детище Лизаветы Аньшиной и Екатерины Ростовцевой, которое пытается сохранить народные традиции в городской культуре. В их исполнении звучат известные песни («Я гармонщика любила», «Калинка-малинка»), а совместный альбом с Сюзанной – Radix – показывает, как фольклор может взаимодействовать с современными жанрами. Екатерина Ростовцева также известна как бывший продюсер Теодора Курентзиса и организатор театральных постановок в Европе.

Алексей Ховалыг — мастер горлового пения, чьё искусство уходит корнями в традиции народов Сибири. Его выступления — это возможность услышать древние техники звукоизвлечения, которые передают дух и энергию природы. Алексей Ретинский — композитор, интегрирующий духовые инструменты в электронную музыку. Его произведения звучали в фильме «Медея» и сериале «Идентификация». Учеба в Цюрихе и междисциплинарный подход позволили ему создать уникальный стиль.

Алексей Сысоев — композитор, который поступил в Московскую консерваторию лишь в 33 года, но уже после успел создать множество интересных работ. В его произведениях внимание к деталям сочетается со смелостью: он использует звуки, далекие от традиционной мелодичности, превращая их в полноправных участников музыкальных композиций. Джаз, электроника и авангард — вот основные направления, в которых работает Сысоев. INTRADA — вокальный ансамбль под руководством Екатерины Антоненко. Коллектив выступает по всей стране с разнообразными программами, демонстрируя, что хоровая традиция может быть живой, динамичной и захватывающей. Знакомство с INTRADA способно изменить отношение даже тех, кто раньше относился к хоровой музыке прохладно.