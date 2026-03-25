25 марта 09:00
Россия после долгой паузы участвует в Венецианской биеннале: почему это важно
С творчеством этих людей вам стоит познакомиться.
61-я Международная художественная выставка Венецианской биеннале под кураторством Койо Куо – событие, которое уже называют одним из самых ожидаемых в мире современного искусства. Тема – «В минорных тонах».
В этом году выставка особенно важна для нас: Россия впервые участвует в биеннале с 2019 года. Координатором выступит Российская академия музыки имени Гнесиных. Тема, которая будет раскрыта в российском павильоне – «Дерево укоренено в небе». Она вдохновлена идеями Симоны Вейль. Философ рассматривала дерево как важный символ во многих религиозных и культурных традициях – от Иггдрасиля до Книги Бытия.
Основу программы составляет уникальное сочетание академической музыки и фольклора, классических и народных инструментов. Мы хотим познакомить вас с теми, за кем стоит следить.
Олег Гудачев — композитор, чьи работы стирают границы между искусством и наукой. Он пишет музыку для театральных постановок («Мой друг Лапшин», «Голос завода», «Буря», «Онегин», «Пиковая дама») и кино (в том числе фильм «Жар-птица» и «Путешествие на Солнце и обратно» режиссёра Романа Михайлова). Широкой публике Гудачев известен благодаря музейным саунд-арт-работам и звуковым инсталляциям в «ГЭС-2». В его произведениях чувствуется свежее прочтение классики – без претензий на гениальность, но со скрупулезной работой, которая раскрывается на сцене.
Татьяна Халбаева — представительница нового поколения саунд-артистов. Окончив направление «Саунд-арт и саунд-дизайн» в ВШЭ, она сформировала собственный взгляд на звуковое искусство. Ее работы в открытом доступе, они обещают нечто неординарное — сочетание экспериментального подхода и глубокой концептуальности.
«Толока» — фолк-проект, музыкальное детище Лизаветы Аньшиной и Екатерины Ростовцевой, которое пытается сохранить народные традиции в городской культуре. В их исполнении звучат известные песни («Я гармонщика любила», «Калинка-малинка»), а совместный альбом с Сюзанной – Radix – показывает, как фольклор может взаимодействовать с современными жанрами. Екатерина Ростовцева также известна как бывший продюсер Теодора Курентзиса и организатор театральных постановок в Европе.
Алексей Ховалыг — мастер горлового пения, чьё искусство уходит корнями в традиции народов Сибири. Его выступления — это возможность услышать древние техники звукоизвлечения, которые передают дух и энергию природы.
Алексей Сысоев — композитор, который поступил в Московскую консерваторию лишь в 33 года, но уже после успел создать множество интересных работ. В его произведениях внимание к деталям сочетается со смелостью: он использует звуки, далекие от традиционной мелодичности, превращая их в полноправных участников музыкальных композиций. Джаз, электроника и авангард — вот основные направления, в которых работает Сысоев.
INTRADA — вокальный ансамбль под руководством Екатерины Антоненко. Коллектив выступает по всей стране с разнообразными программами, демонстрируя, что хоровая традиция может быть живой, динамичной и захватывающей. Знакомство с INTRADA способно изменить отношение даже тех, кто раньше относился к хоровой музыке прохладно.
Phurpa — коллектив, чьё творчество погружает в атмосферу древних ритуалов и мистических практик. Их музыка строится на тибетских мантрах и горловом пении, создавая медитативное пространство, резонирующее с темой биеннале.
Также в фестивале примут участие DJ Diaki из Мали, аргентинский музыкант Jaijiu и мексиканский проект Atosigado (Оскар Ландграф Ортега). Их присутствие подчеркнет международный характер события и покажет, как разные культуры могут взаимодействовать через звук. Искусство, которое рождается здесь и сейчас, способно пробудить что-то живое – и напомнить, что музыка остаётся универсальным языком, объединяющим людей вне границ и времени.
