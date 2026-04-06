Ирина Темичева: «Сарик Андреасян — вершина профессионализма во всем» Обсудили с актрисой новый проект «Зов русалки», почему она считает Сарика Андреасяна большим профессионалом, а также какой Дмитрий Нагиев в реальной жизни.

Ирина Темичева с детства была очень активной и творческой. В школе занималась танцами и вокалом, а после переезда в Москву развивалась в музыкальной сфере. Она стала участницей группы «Арина и Размер project» (проект), которую основал ее будущий муж Виктор Бондарюк. С 2009 года Темичева начала сниматься в кино, больше всего известна по проектам «Девушки с Макаровым» и «Сладкая жизнь». В эксклюзивном интервью для GALA обсудили новый проект на ТВ-3 «Зов русалки», совместную работу с Андреем Фроловым, а также актриса рассказала, почему очень высоко оценивает Сарика Андреасяна, и какой Дмитрий Нагиев в реальной жизни.

— Вы из Йошкар-Олы, Марий Эл. Я за свою жизнь очень много слышал про марийских ведьм, заколдованные леса в этой области. Вы много легенд про это слышали? — Да, я из Йошкар-Олы. Вы знаете, нет, про марийских ведьм я не слышала. Я знаю, что какие-то легенды в Йошкар-Оле есть, но сейчас, наверное, не припомню. — Верите во что-нибудь мистическое? — В целом – да, верю. — По каким моментам из детства вы скучаете больше всего? — По беззаботному детству, когда ты гуляешь во дворе у бабушки, бегаешь, прыгаешь, заходишь к подружке попросить воды, потому что, если зайдешь домой, тебя уже не выпустят обратно. — Чем вас заинтересовал проект «Зов русалки»? — Прекрасный сценарий, чудесная команда. С продюсером проекта Марианной Балашовой я уже работала, она замечательная. — Расскажите поподробнее про вашу роль в этом проекте. Какая лично для вас ваша героиня Наталья Шевлякова? — Это женщина сложной судьбы. На людях она старается держать лицо, держать марку, не дрогнуть ни одной мышцей, а внутри – совершенно израненный человек с большими тайнами. — Как вам работа с Андреем Фроловым и другими коллегами? Есть те, кто приятно удивил? — Меня очень приятно удивил Дима Паламарчук – мы раньше не работали. Он фантастический артист и человек, очень комфортный партнер – абсолютные плюсики возле его имени по всем фронтам! С Андреем Фроловым мы уже снимались, поэтому это была не первая наша работа. Он, как всегда, чудесный. Нам не впервой играть любовь, так что, надеюсь, здесь тоже все сложилось! Автор фото: личный архив Ирины Темичевой

— «Зов русалки» – это симбиоз детектива и мистики, довольно популярный жанр. Вы любите смотреть подобные проекты? Какие у вас любимые?

— Да, я люблю смешение жанров. Мистику люблю, хорроры тоже. Главное, чтобы был хороший сценарий.

— У вас много проектов, где вы снимались у Сарика Андреасяна. Расскажите, как вам опыт работы с ним?

— Прекрасно! Я обожаю Сарика. Он фантастический профессионал, наикомфортнейший!

Даже не знаю, как правильно сказать – это просто вершина профессионализма во всем: в творчестве, в работе, даже в бытовых моментах на съемках.

— Слышал от многих, что Сарик работает очень быстро и четко. Это так? Чем его метод работы отличается от других режиссеров? — Сарик действительно человек, который может четко, быстро снять то, что ему нужно. Мне кажется, залог успеха в том, что он наперед знает, чего хочет. У него нет вот этой истории «давайте попробуем так, а теперь иначе, ой, передумал, а давайте солнца дождемся, давайте заката дождемся…». Он сразу понимает, каким будет финальный результат, и не снимает лишнего, что уйдет в корзину – снимает только то, что нужно. — Многие зрители не любят его за его фильмы и высказывания. Но при этом очень многие киношники восхищаются тем, как много проектов он делает, которые все хорошо окупаются. А что вы про него думаете? Он для вас режиссер или крутой бизнесмен? — Комментарии зрителей, которые пишут негатив – я даже не хочу обсуждать. Для меня он фантастический режиссер, потрясающий друг, трудоголик, человек с добрым сердцем, который всегда придет на помощь. Он делает классные проекты и не боится их делать. Для меня это один из самых любимых режиссеров.

— Вы же познакомились с Дмитрием Нагиевым почти 20 лет назад через Виктора, своего мужа. Каково вам сейчас с ним вместе работать?

— Прекрасно! Дима – профессионал. Как 20 лет назад с ним было замечательно работать, так и сейчас – и, уверена, будет так же еще через 20 лет.

— У Нагиева в работе есть типаж очень крутого мужчины. А вы как человек, который много лет его знает лично, скажите, этот образ похож на то, кем он является в жизни?

— Дима и в жизни крутой мужчина! Возможно, с близкими он может быть более трогательным, спокойным, выдержанным, точно не пафосным. Он прекрасен!

— Я прочитал, что вы боитесь ездить на автомобиле. Это правда? С какого момента у вас этот страх и как он проявляется?

— Нет, я не боюсь, это просто неправильная интерпретация цитаты. Я говорила, что не боюсь летать, потому что уверена: если я в самолете, с ним ничего не случится. А вот за рулем мне просто волнительно, потому что здесь все зависит от тебя. Но я люблю водить, просто стараюсь быть особенно осторожной.

— Вы объездили более 50 стран. Это просто любовь к новым местам или вы заядлый путешественник, который хочет посетить все страны мира?

— Это и любовь к новым местам, и интерес к жизни, и желание познавать мир и себя. Ну и, конечно же, я путешественник по жизни!

— Откуда у вас такая любовь к путешествиям? Вы начали путешествовать во взрослом возрасте или с детства?

— Я начала путешествовать, где-то в 19 лет. Не знаю, считать ли это уже взрослым возрастом, но с тех пор – уже больше 20 лет как я пытаюсь колесить по миру, и мне это нравится.

— Назовите топ-3 стран или мест в мире, куда бы вы посоветовали поехать?

— Если говорить о России – у нас огромное количество потрясающих мест: Южный Сахалин, Владивосток, Сочи, Йошкар-Ола, Алтай – можно перечислять бесконечно.

Из зарубежных: обожаю Португалию! Также я недавно побывала на Ямайке и мне очень понравилось. Индия тоже прекрасна: культура, религия, кухня – для меня, как для вегетарианки, там вообще идеальная гастрономия.

— А были страны или города, которые разочаровали вас или просто ожидали большего?

— Вы знаете, я тот путешественник и тот зритель, который всегда и во всем старается видеть хорошее. Поэтому чтобы разочаровали – нет. Возможно, где-то просто ожидания не совпали с реальностью, но даже такие места я не хочу выделять.

— Вы еще очень много лет не едите мясо. Почему вы приняли такое решение? Из гуманистических представлений?

— Изначально это были морально-этические причины. Потом я поняла, что моему организму это подходит.

Я регулярно делаю чекапы – все в порядке. В этом вопросе, конечно, каждому свое.

— Многие тоже хотят от него отказаться, но не решаются из-за здоровья. Вы пьете какие-то витамины, добавки из-за того, что не едите мясо?

— Недавно делала полный чекап на дефицит витаминов – все в норме. Немного был снижен уровень витаминов группы B, я пропила курс. А в остальном – спорт, питание, вода.

— Многие актеры и медийные люди не любят рассказывать про свою личную жизнь, вы же довольно открыто обо всем говорите. Почему так? Вы всегда были такой открытой в медиа?

— Когда для тебя важна собственная репутация, и не для других, а именно для тебя самой, то, наверное, жизнь складывается так, что ты не испытываешь чувства стыда и неловкости за себя.

Я горжусь своей семьей, своей жизнью и мне приятно об этом говорить. Я люблю рассказывать о своей семье – она у меня прекрасная.

— Некоторые считают, что медийные люди должны быть более открытыми, не бояться говорить о себе и своей личной жизни. Что вы думаете по этому поводу?

— Каждому свое. Тут нет правил.

— Вы рассказывали, что с рождением Артема стали даже больше работать, чтобы было больше денег на семью и ребенка. Не боитесь стать мамой, которая может мало времени проводить с ребенком?

— Здесь важен баланс, но в моем случае я жертвую сном.

Моя жизнь делится на работу и семью. После работы я стараюсь максимально быть с близкими. Для меня важно сохранять семейные традиции и проводить время вместе. А сплю я в машине, в гримерном вагоне – где получится.

— Ваш муж Виктор музыкант. Повлиял ли он как-то на ваш музыкальный вкус, предпочтения в музыке?

— Нет, на мой вкус повлиял папа – он коллекционер винила. С самого детства я была приучена к совершенно фантастической музыке: Deep Purple, Led Zeppelin, Slade, Nazareth. Так что, скорее, я иногда Виктора увожу от танцевальной музыки в сторону рока.

— У вас нет споров насчет музыки из-за его профессионального взгляда на это искусство? Например, вы любите одного исполнителя, а Виктор говорит, что в ноты он не попадает, фальшивит и т. д.?

— Нет, у нас в этом плане все спокойно.

— О чем вы мечтаете: в плане карьеры и личной жизни?

— Быть здоровой, чтобы были здоровы мои близкие. Оставаться верной себе, своим ценностям, быть добрым человеком и совершать хорошие поступки.