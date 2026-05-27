Праздник арбуза и День йоги: какие летние фестивали посетить в России Лето короткое, не сидите дома, развлекайтесь!

Мы уже рассказывали подробно о грядущих музыкальных фестивалях здесь. Но их разнообразие не ограничивается музыкой. Если вы уже посещали в прошлом году нашумевший суздальский День огурца и ищете что-то нишевое – загляните на фестиваль лука или арбузов. А еще лучше – крафтового пива. В общем, скучным лето точно не будет: сохраняйте себе подборку фестов, билеты на которые можно покупать уже сейчас (а некоторые из них еще и бесплатные!).

День йоги

Где: Москва, музей-заповедник «Царицыно»

Когда: 21 июня

Билет: от 2500 до 5000

В самый длинный день в году пройдет йога-фестиваль, приуроченный ко Дню международной йоги, где мастера из Индии научат выполнять сложные асаны как новичков, так и любителей, а местные эксперты поделятся дыхательными упражнениями. На ярмарке продавцы будут торговать экотоварами, вегетарианской едой и натуральной косметикой. Фишка фестиваля – практики, которые будут проходить на сцене для сотен человек. У любителей гастрономии также появится возможность попробовать блюда настоящей индийской кухни.

«Балтик Ралли»

Где: Выборг, Рыночная площадь

Когда: 23–26 июля

Билет: бесплатное посещение, отдельные события – от 5000 рублей

На фестивале пройдет выставка эксклюзивных кастомных байков. В лайнапе – Олег Газманов, Чиж&CO, Гарик Сукачев. Билеты на танцпол приобретаются отдельно. В программе – мастер-классы по аэрографии, конкурс татуировок и бесплатные и платные пешеходные экскурсии и экскурсии на лодках.

Самое крутое – вечеринка в яхт-клубе, посещение которой будет стоить всего 9000 рублей. Вас ждут закуски, горячее и приветственный напиток. И классная музыка. К вечеру организаторы довезут гостей до отелей «Выборг», «Дружба» и «Виктория».

«Выкса-фест»

Где: Выкса

Когда: 19–21 июля

Билет: бесплатно, на концерты – 2500–5000 рублей

В Нижегородской области ежегодно проходит событие, объединяющее городскую среду и стрит-арт культуру: пожалуй, ни в одном городе вы не найдете столько граффити, как в Выксе. Это минимум, из-за которого надо ехать! А еще здесь пройдут театральный марафон, экскурсии и концерты с фольклорной и академической музыкой. В лайнапе – Толока, The Settlers, Белгородский академический оркестр «Открытый звук» и другие. Также здесь можно в свободное от фестиваля время погулять по набережной, посмотреть на Центр металлургии и посетить культурный центр. Билеты на концерты приобретаются отдельно – один день стоит 2500, все дни – 5000.

«Горький Крафт»

Где: Нижний Новгород, пространство «экс-ПОРТ Фудхолл»

Когда: 4–5 июля

Билет: 4500–10 000 рублей

Неважно, понимаете ли вы разницу между лагером и стаутом и чувствуете ли самые тончайшие ноты пивного напитка – вам все расскажут и все дадут попробовать на «Горьком Крафте». А для тех, кто уже давно в теме, приятным открытием будут новые вкусы, а также будет возможность познакомиться с знаменитой «Горьковской пивоварней». Свою еду приносить с собой необязательно (и ее вас, с вероятностью 100%, попросят оставить еще на входе): на фестивале будут специальные корнеры с закусками и едой.

Хедлайнерами музыкальной программы выступят Найк Борзов «Дюна», Brazzaville, «хмыров», «Мураками» и другие. Вход на фестиваль с детьми строго запрещен.

Камышинский арбузный фестиваль

Где: Камышин

Когда: 22 августа

Билет: вход бесплатный

Одна из главных причин, почему жители России ждут лето – арбузы! В городе Камышин Волгоградской области их хватит всем: «Зело отменный плод» – главный праздник конца лета. История феста уходит корнями в легенду о Петре Первом, который, отведав ягоды, воскликнул «Зело отменный плод!». Вы можете себе представить, что в наши дни на таком событии разыгрывается до 60 тонн сочных, сладких арбузов?

Помимо дегустаций, гостей ждет карнавал, интерактивные площадки и выступления творческих коллективов. Те, кто предпочитают активный отдых, посостязаются в «Арбузных гонках» и «Арбузной спартакиаде».

«Жатва»

Где: Воронежская область, село Горожанка

Когда: 21–23 августа

Билеты: 5500 рублей

В отличие от привычных нам гастрономических праздников, «Жатва» – более историческое, народное событие. Это первый масштабный фольклорный фестиваль в Черноземье. У вас есть возможность здесь поводить хороводы, поучаствовать в народных гуляниях, гулять по интерактивным станциям и участвовать в мастер-классах. Также сюда включена музыкальная программа, театральные уличные спектакли и посещение волшебного места – «Деревни сказок», где оживут персонажи былин.

Фестиваль лука

Где: поселок Лух, Ивановская область

Когда: 29 августа

Билет: вход свободный

Да, возможно, вы не ожидали, что в таком месте можно проводить последние дни лета. Но здесь ежегодно проходит фольклорный фест (не путайте с тосканской Луккой), посвященный культуре выращивания лука и его разным сортам. Здесь вы закупаетесь фермерскими продуктами, пробуете луковые блюда. Не волнуйтесь, если рядом не будет партнера: может, оно и к лучшему, ведь целоваться будет как-то не очень. Едьте соло.