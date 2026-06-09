Эволюция комедий: юмор нулевых, за который бы сейчас отменили Вспоминаем, над чем смеялись в «Американском пироге» и «Очень страшном кино». А еще пытаемся понять, как можно шутить в 2026 году?

Время идет, общество, правила, нормы меняются. Особенно хорошо это прослеживается на примере юмора. Помните далекие времена, когда можно было шутить буквально обо всем. Попробуйте вообще тогда найти запретные темы. А что сейчас? Про это нельзя, на это обидятся, а за это вообще могут отменить, удалить и лишить тебя карьеры. Вспоминаем юмор из комедий нулевых, по которому многие скучают. А также разбираем примеры отменных комиков, удаленных сериалов и пытаемся разобраться: можно ли вообще шутить в 2026 году.

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Препарируем юмор нулевых

Секс, секс и еще раз секс – главная тема почти всех комедий нулевых. Их можно выделить даже в отдельный жанр «юмористическое пособие, как легко и просто переспать с девушкой». «Американский пирог» – однозначно главный символ этого явления. Напомню для тех, кто забыл цели героев – переспать с девушкой до выпуска из школы. Наверное, самая скандальная сцена, за которую сейчас бы все феминистки подняли волну хейта: скрытая трансляция, как Надя раздевается в комнате Джима, а все их друзья и одноклассники за этим наблюдают. Если раньше это была веселая подростковая комедия, то сейчас для многих это ужасная сексуализация женщин и полное нарушения принципов согласия и уважения.

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Расовые стереотипы. Комедии нулевых очень активно смеялись над всеми национальностями, практически в каждой ленте можно найти хотя бы пару шуток на эту тему. Самым ярким примером, наверное, будет «Час пик 2», где в главных ролях Джеки Чан и Крис Такер. Конечно, шуток про китайцев и чернокожих здесь примерно миллиард. И тогда это особо никого не обижало, наоборот, обвинения в расизме и были шуткой, как в меме с Крисом Роком «Расист, расист...» из фильма «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Сейчас подобный юмор представить себе практически невозможно. В современных комедиях проскакивают шутки, которые высмеивают расовые стереотипы – они очень мягкие, но про некоторые расы запрещено шутить даже ласково.

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Бодишейминг. Если про расу и секс еще можно шутить аккуратно, то не дай бог вы что-то скажете про вес – скорее всего, вас точно отменят. Как минимум, феминистки в соцсетях начнут осаждать похлеще, чем османы Константинополь. Чтобы попасть под раздачу не надо даже шутить про это, регулярно появляются скандалы, когда бодипозитивщицы видят подтекст, который не факт что был. Чего уж говорить про фильм «Любовь зла» с Гвинет Пэлтроу, который полностью посвящен теме лишнего веса. Создателей сейчас не отменили бы, их просто растерзали бы на маленькие кусочки.

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Физиологический юмор. Приколы на эту тему сохранились и в современных фильмах, но если они раньше были практически во всех главных комедиях: «Американский пирог», «Очень страшное кино», «Евротур», — то сейчас это удел только низкорейтинговых и убыточных комедий. И это классный пример того, как создатели меняют подход исходя из отзывов зрителей. Нет никакой культуры отмены, нет орды активисток, который хотят расцарапать глаза продюсерам. Хотелось бы, чтобы все менялось именно таким цивилизованным путем. Но увы…

Отдельно еще можно упомянуть, что раньше могли смеяться над инвалидностью («Тупой и еще тупее»). Почти во всех комедиях тех лет царил лютый сексизм, когда у женщин были весьма посредственные роли, скажем так («Сорокалетний девственник»). Возможно, у вас во время чтения статьи возникла мысль, что мы обсуждает старые трешовые комедии, которые и тогда были дурным тоном. Но нет, у них у всех даже сейчас довольно высокие оценки, неплохие отзывы критиков. А фильм «Солдаты неудачи» был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и другие награды за лучшую мужскую роль второго плана Роберта Дауни младшего. А если вы вдруг забыли, что это за проект, то один из персонажей провел операцию по пересадки кожи на черную (его и играет Дауни младший), у героя Бена Стиллера есть линия со стебом инвалидности. И понятное дело, миллиард жестких, черных, туалетных шуток. Но ничего, номинации на топовые награды, в актерском ансамбле куча звезд.

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А есть ли реальные санкции за юмор?

Со стримингов удалили пять эпизодов сериала «В Филадельфии всегда солнечно», который снимают с 2005 года. Шоу частенько критиковали за очень жесткий юмор. А в январе 2020 года пользователи заметили, что некоторые эпизоды больше не найти. Все произошло очень тихо, никто официально ничего не комментировал, но фанаты быстро поняли, что это из-за жестких расистских пародий. Но сериал продолжает выходить и дальше.

Подобная ситуация произошла с британским шоу «Ваша Бриташа» (2003-2006). Это очень странное название, да. Дословно перевод звучит как «Маленькая Британия». Именно этим шоу вдохновлялись создатели «Нашей Раши», видимо, поэтому оригинал так и перевели. В том же 2020 году передачу удалили со всех стримингов вовсе. До этого на протяжении многих лет пользователи активно критиковали шоу из-за самых разных шуток. Как заявил анонимный источник из BBC, времена изменились, поэтому оно больше недоступно.

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Как мы видим, стриминги иногда действительно идут на поводу у активной части аудитории и удаляют контент. Что происходит с создателям, какие санкции на них накладывают и прочее – доподлинно неизвестно. Как и то, что говорят про шоу, которые только запускаются. Все лишний раз перестрахуются, лишь бы не сделать чего-то резкого.

Настоящие случаи отмены из-за шуток были только с единичными комиками. Кевина Харта отменили в 2019 году из-за старых шуточных постов в соцсетях. Он принес публичные извинения и по собственному желанию (ну, мы всё понимаем) отказался вести церемонию «Оскара» (помним про номинацию «Солдат неудачи»), и она впервые с 1989 года проходила без ведущего.

Более удачный, если про такие вещи вообще можно так говорить, случай был в 2018 году у режиссера Джеймса Ганна. В интернете всплыли его старые шуточные посты в соцсетях десятилетней давности, где он затрагивал все ныне запретные темы, и «Дисней» уволил его с поста режиссера новых «Стражей Галактики». Это была очень громкая история. А удача в том, что спустя год очень тихо его вернули на место. Боссы студии старались не привлекать лишнего шума. Режиссер много раз публично извинялся, а сейчас это один ключевых людей в «DC Comics», именно он снял недавнего «Супермена» .

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Сейчас вообще можно шутить?

Безусловно, юмор изменился. Не будем выносить вердикт: хорошо это или плохо. Просто зафиксируем – он другой. Возможно, ключевое отличие, что сейчас все стараются шутить, в первую очередь, над собой. Как сказал мне однажды Евгений Чебатков в нашем интервью: «Я думаю, что единственный вариант, чтобы не обижать никого, — обижать самого себя», — так и поступают современные киношники. Особенно хорошо это заметно в мультсериале «Конь БоДжек».Если обратиться к другим представляем «жесткого» юмора («Киностудия» и «Силиконовая долина»), то кроме шуток над самим собой, очень много юмора направлено на индустрию (кино и айти соответственно). А когда прикалываются над обезличенной сущностью, то никто и не обидится.

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Наверное, идеальный пример комедии сейчас – «Тед Лассо». Невероятно добрый сериал, где юмор строится на наивности, легкой глупости, несуразности. Этот проект, как и его главный герой, словно Кот Леопольд, а сериал «В Филадельфии всегда солнечно» – злые мыши. Только в мультсериале существуют все персонажи. А в нашей реальности, к сожалению, мышей отменили и удалили со всех платформ.