Евгений Чебатков: «Как нам разрешили с автоматами бегать вокруг Москва-Сити?» Эксклюзивно для GALA комик рассказал про свой новый стендап-тур, съемки в сериале ТНТ «Тайный город» и работу с Милошем Биковичем. А также объяснил, почему видеоигры – это настоящее искусство.

Евгений Чебатков – самый разносторонний стендап-комик. Он родился в Казахстане, учился в Томском государственном университете и в Ниагарском колледже в Канаде, а потом вернулся в Россию, чтобы сделать карьеру в комедии. Но одного стендапа Чебаткову мало: он записывает исторические шоу, озвучивает мультфильмы, занимается бизнесом, создает музыку, снимается в кино — и это мы перечислили одну десятую его увлечений. Вдобавок он еще знает пять языков. В эксклюзивном интервью для GALA комик рассказал про свой новый концерт, съемки в «Тайном городе», почему считает видеоигры настоящим искусством, про «лучшую» бизнес-идею, а также поделился своими литературными планами.

— Женя, спасибо огромное за концерт. Я чуть не умер со смеху, блок про барбершоп – невероятно жизненный. Сколько ты писал сольник? Почему он называется «На других берегах»? — Когда ты концерт рассказываешь на гастролях, переезжаешь из города в город, он всё равно немного меняется. Я бы сказал, что в таком виде, как он прозвучал сегодня, концерт существует, наверное, с сентября, но всё меняется, двигается, уплотняется. И я сниму его пятнадцатого мая. Также для «Кинопоиска», как и предыдущий концерт. «На других берегах» — это название именно туровой программы. Знаешь, это мои заморочки. Когда анонсируется тур, обычно концерт ещё в разложенном состоянии, и прокатчики просят название: «Давай название уже сейчас». А ты не можешь даже понять еще, как его назвать. И я называю всегда обычно чем-то достаточно абстрактным. Здесь такая отсылка на Набокова («Другие берега» — автобиографическая книга Владимира Набокова. — GALA), наверное потому, что я перечитывал Набокова в тот момент. И мне понравилась эта ассоциация. А когда я его сниму, он будет называться по-другому, и выглядеть, я думаю, будет тоже по-другому. До съёмок я планирую с ним плотно поработать. — Название концерта уже выбрано? — Честно, вот прямо сейчас в процессе. — Концерт в условном Сиднее — это особое достижение, означающее, что можешь собрать полный зал хоть в Австралии? Что это для тебя? — Это, безусловно, какое-то внутреннее достижение для самого себя. Я сам себе говорю: «О, прикольно, вот новый интересный горизонт». Но это, скорее, интересная часть пути, важная, но не какая-то цель. У меня не было цели — дать концерт в Сиднее, потому что это моя мечта. — Насколько сильно отличается концерт в Мюнхене, Сиднее от Казани, Минска, например? — Они определённо отличаются, но приятно осознавать, что юмор универсален при всей своей субъективности, а юмор — это суперсубъективная штука, и мы все смеемся над разными вещами. Даже вот ты говоришь, тебе запомнился один блок, кому-то он вообще не запомнился, запомнился другой. И это очень приятное чувство, когда ты понимаешь, что мы, в принципе-то, все похожи, просто наш опыт диктует нам смешные акценты на чуть-чуть другие вещи. Но это круто. Например, у меня родился небольшой блок из шуток, который был посвящён непосредственно местным немецким реалиям, которые я заметил. И он очень хорошо работал, но его я не буду рассказывать в Минске или в Казани. А, например, свою рефлексию о посещении Германии, какие-то наблюдения — будут лучше работать в условном Минске, чем в той же Германии, потому что это взгляд извне. Автор фото: Анна Бургхардт

— У меня ощущение, что многие стендап-комики делают новый сольник, когда просто накопилось много шуток. Ты же как будто совсем по-другому к этому подходишь: это видно даже в обложках, оформлении декораций.

— Ох, спасибо большое, во-первых, очень приятно слышать. Во-вторых, я думаю, что новый концерт, о котором мы сейчас беседуем, там фокус внимания — всё-таки на реальном человеческом контакте. Я не хочу подкладывать сюда какие-то грандиозные смыслы. Мне бы хотелось человеку в зале просто напомнить, что настоящее живое общение, человеческий контакт — это бесценное счастье, которое мы иногда просто меняем на какие-то малозначимые вещи. Либо мы отдаляемся от других людей из-за незнания языка, иногда из-за незнания традиций, иногда из-за хамства другого человека, иногда из-за нежелания понять. И, как мне кажется, в современном мире нет ничего важнее, чем научиться опять понимать друг друга. И это не про язык, это про услышать, сказать, принять. Понять другого, понять ближнего в самом широком смысле этого слова — это, наверное, то, чего бы мне хотелось, и то, чему я себя прежде всего учу. Как и любой достаточно нетерпеливый человек, я где-то могу быть колючим, резким, неприятным, но мне бы очень хотелось не терять этот навык – понимать человека рядом со мной.

— Хотел еще поговорить про сериал «Тайный город». Уверен, что у тебя нет (или почти нет) стресса, мандража перед выходом на сцену. А волнуешься ли ты перед съемками? — Во-первых, у меня гигантский стресс перед выходом на сцену. Я тебе клянусь, я не кокетничаю сейчас, я не пытаюсь набить какую-то цену или что-то из себя построить. Я невероятно нервничаю и волнуюсь перед выходом на сцену. Иногда я начинаю волноваться во время выступления, это тоже происходит: когда ты долго стоишь на сцене один, это неминуемо. Ты говоришь текст, но как бы хорошо зал ни реагировал, как бы хорошо ты ни выступал, ты можешь столкнуться с такой ситуацией: когда ты знаешь, что как будто просто говоришь текст. Ты можешь даже его хорошо подавать, делать нужные паузы, текст смешной, правильно расставляешь акценты, но ты в глубине души вдруг понимаешь, что ты просто говоришь его, а не действуешь сейчас. Может звучать безумно, возможно, но это правда пугающие моменты, надо срочно возвращаться, опять действовать, опять заниматься делом. То же самое я испытываю на съемках, конечно, потому что там тоже большая ответственность, волнение. Но съёмки «Тайного города» — это были больше веселые съемки для меня.

— Тебе уже задавали все банальные вопросы про «Тайный город». Есть ли что-то интересное про этот проект, чего ты еще не рассказывал?

— Я тебе честно скажу, я заинтересован в том, чтобы чуть-чуть погрузиться глобально в саму эту историю, франшизу. Но пока просто физически не было возможности. Но мне интересно, как это всё будет выглядеть, потому что я не видел вообще ничего из результата. У меня роль небольшая. Я бы даже сказал, что у меня яркий эпизод. Но мне очень любопытно, что из этого выйдет.

— Олег Савостюк рассказывал мне, что на этом проекте его очень впечатлили масштаб и декорации. А что тебя впечатлило сильнее всего?

— Олег — очень крутой чувак. Мне он очень понравился, классный парень. Мы с ним в медиафутболе друг против друга рубимся. Меня, наверное, больше всего впечатлило, что мы по Москва-Сити бегали с автоматами и взрывали пиротехнику. И я всё это время думал: «Господи, как это согласовали? (Улыбается.) Как нам разрешили с автоматами бегать вокруг Москва-Сити в черной одежде и взрывать пиротехнику?»

— Я слышал, что многие актеры не любят коллег без образования, снисходительно к ним относятся. Ты сталкивался с этим? — Нет, честно сказать, я не сталкивался. Может быть, я это не ощущал, но на самом деле это происходило. Весь мой опыт, небольшой, но опыт в кино, он говорит мне о том, что если ты честно, искренне включаешься, действуешь и понимаешь, что ты делаешь, тогда ни у кого не будет раздражения. Ты можешь не обладать навыками, ты можешь быть не до конца раскрепощённым, но в руках хорошего режиссёра всё получится. Я думаю так. Но другое дело, бывают разные ситуации. Медийные люди — это широкое понятие, и оно сильно размазано. Не хочется никого принижать ни в коем случае, но ты понимаешь, что, например, у кого-то могут стрельнуть соцсети. И если человек раскрепощен перед камерой телефона, то перед камерой в кино и рядом с партнёрами могут быть проблемы. И тут мне в каком-то смысле полностью понятен этот актёрский снобизм, если ситуация именно такая. Потому что это его работа, профессия, это его время, силы. Но, когда мы говорим о продюсерском кино, там всё-таки больше уже лица решают. — Как ты работаешь с опытными актерами? Стараешься у них чему-то научиться или больше прислушиваешься к себе? Перенял что-нибудь у Биковича, например? — Только акцент (улыбается). Не, Милош очень приятный парень в жизни. Мне он очень понравился, с ним очень весело. И Маша Андреева вообще суперпартнер. Я задавал им вопросы, и они мне помогали, на всё отвечали. Я спрашивал, как мне лучше сейчас действовать, что мне надо сейчас сделать, по их мнению? И так же с режиссёром. Это всё-таки кино — как мне кажется, результат коллективного труда. И ты должен предлагать, сам проявлять инициативу, но также и слушать старших товарищей. И тогда это работает. Главное — не зажиматься, конечно, как мне кажется. Потому что я сразу пришёл к ним, сказал: «Я бы хотел, чтобы с моей стороны все было сделано отлично. Давайте действовать так, как нужно для общего результата». — Прости за банальный вопрос про юмор, но он мучает меня много лет. Раз уж говорю с комиком, то не могу не спросить. Шутка может быть смешной, но никого не обижать при этом? — Смотри, юмор в широком смысле, по моему субъективному мнению, это всегда атака на что-то. Либо это направлено на самого себя, либо направлено на какой-то изъян общества, либо на какого-то человека, либо на группу лиц. Неминуемо. Потому что если ты шутишь без этого напора и без этой атаки, то не произойдёт панча в конце. Ведь панч — это удар, по большому счёту. И я думаю, что единственный вариант, чтобы не обижать никого, — обижать самого себя. Самая безопасная позиция — это когда комик шутит просто про себя, какой он дурень, как он сглупил и прочее.

— У тебя огромное количество увлечений: видеоигры, спорт, озвучка, кино, рэп, книги, языки, история. Притом что ты вообще комик. Есть ли сферы, которые тебя не интересуют или даже бесят, раздражают?

— (Смеется.) Очень много таких. Мне вообще плевать на автомобили, например. У меня электрокар. Мне надо, чтобы он ехал, всё (улыбается). На остальное просто плевать. Я ни один разговор об автомобилях никогда в жизни не поддержу. Типа: «Ты видел? Там такая ширина, а тут какая толщина, а какой карбюратор». Я такой: «Круто, респект, чуваки». Никаких проблем, просто я очень далёк. И электрокары — это просто супер. У тебя батарея одна лежит под капотом, и ты поехал. Мне очень не нравится поп-ММА. Вот за этим мне сложно следить. UFC я иногда посматриваю, но поп-ММА — это достаточно массовая история. Она как-то мимо меня. Вот хочешь верь мне, хочешь нет, но я в карты никогда в жизни не играл.

— Вообще? Даже в дурака?

— Вообще. Могло быть так, что я с бабушкой сидел, она дурака показывала, но я не играл. Покер — я даже не знаю, какие там правила. И всякие азартные игры тоже меня не очень интересуют. Еще не понимаю увлечение тру-краймом. Меня звали ребята на подкасты про тру-крайм, но я просто не понимаю, что мы там обсуждаем. Зачем? Зачем мы про это говорим?

— Как думаешь, такой широкий пласт увлечений и занятий помогает твоей карьере? Или, наоборот, рассеивает внимание? — Я буквально недавно об этом думал, честно сказать. И в очередной раз задумался: «Может, только стендапом заниматься и больше ничем?» Но в какой-то момент я понял, что у меня в любом случае стендап идёт на первом месте, он флагманский. А всё остальное — это просто то, что позволяет мне не перегреваться. Лучший отдых — это смена деятельности. Неспроста Владимир Ильич Ленин так сформулировал, я считаю, нам глупо спорить с этим. — Ты еще и бизнесмен. Наткнулся на интервью, которое полностью этому посвящено. Что тебе сейчас приносит больше денег: комедия или предпринимательство? — Ох, сейчас комедия. — Как думаешь, через сколько лет твой бизнес будет приносить тебе больше денег, чем комедия? — Я бы хотел сказать, что до конца этой недели (улыбается). Но посмотрим, как оно пойдёт. Вообще, меня радует динамика компьютерных клубов, «Т-Арена». Это приятная история. Плюс ещё я являюсь соучредителем томской IT-компании. — По-моему, у всех медийных людей есть история, как какой-то старый знакомый предложил «крутую» бизнес-идею, взял деньги и испарился или полностью прогорел. У тебя было такое? Можешь рассказать? — Есть около того. Мне одноклассник предлагал сделать цех по производству энергетиков. Он говорит: «Да там ничего не надо, мы просто возьмём воду, загазируем, сахара побольше, туда кофеина и всё подряд, и всё будет». Я говорю: «А почему это будут покупать?» Он говорит: «Ну, мы везде наклеим твоё лицо. И у нас в городе точно купят». И добавляет: «Ты вообще ничем не рискуешь». То есть только деньгами и репутацией, и больше вообще ничем (смеется). И вот я как-то решил не вписываться. — Ты как-то посоветовал слушать альбом рэпера Бабангиду. 99% не знает, кто это, но те, кто знает, точно удивились твоему выбору. Ты тогда пошутил или правда слушаешь такую необычную музыку? — (Смеется.) Не, я правда слушаю Бабангиду. То есть это я без смеха. Чтобы ты не думал (Женя открывает телефон и показывает его песни в плейлисте).

— Я был уверен, это прикол.

— Нет. А ты знаешь про Бабангиду?

— Конечно, его бифы, онлайн-батлы на «хип-хоп.ру».

— Хорош, круто (улыбается).

— Если продолжать музыкальную тему, какие музыканты больше всего на тебя повлияли?

— Хм. На самом деле много кто. Сейчас я постоянно слушаю «АСХА ПРИНЦ». Меня он очень расслабляет, очень нравится.

— Кто это?

— Казахстанский рэпер.

— А, ну, казахи крутые.

— Еще Jay-Z. Если мы продолжаем казахов перечислять (смеется).

— Это мое самое смешное интервью.

— Я думаю, Linkin Park. Всё-таки они над всеми превалируют. Без прикола, это, наверное, те, кого я слушал больше всех в своё время.

— А вот с новой солисткой как тебе?

— Я был на их живом выступлении. Выложил видео, где я типа кривлюсь под её вокал. И мне до сих пор прилетают нецензурные сообщения (смеется).

— Кстати, если вернуться к тому, как называется твой концерт, — ты, наверное, самый начитанный комик. — Да, господи (смеется). — Не, я правда восхищаюсь твоим литературным кругозором. Откуда такая большая начитанность и любовь к книгам? — Я не знаю, как-то так сложилось. Моя бабушка по отцу давала мне книги всё время, и дедушка по маме. И они всегда давали совершенно разные книги. Бабушка по отцу — это Чехов, Бунин, Набоков в первую очередь. А дедушка — это Сэлинджер, Гюго, Дюма, такое западничество. Но мне очень всё нравилось. Я как-то вот погружался в литературу. — Читал, что тебе нравится Довлатов, Зощенко, Ильф и Петров. Ты много пишешь комедию и очень любишь литературу. Закономерный вопрос: есть ли мысли начать писать «художку»? — Слушай, ну я пишу. Есть журнал «Чтиво» у Сергея Минаева. Я веду там ежемесячную колонку. То есть я, по сути, колумнист журнала. И в каждом номере каждый месяц выходит текст с моей юмористической заметкой. И я себе такой план составил, что ещё вот этот год пишу колонки, а дальше я бы хотел сборник рассказов собрать. — Ты любитель видеоигр, считаешь их искусством. Я уверен, что далеко не все разделяют твое мнение. Можешь его защитить? — Потому что тот опыт, который ты можешь пережить, играя в видеоигру, по ощущениям точно сродни опыту посещения, на мой взгляд, картинной галереи или какого-то симфонического музыкального концерта: потому что это переживание. Ты можешь к этим переживаниям подключиться и испытать абсолютный катарсис. Мне кажется, что этого достаточно, чтоб называться искусством. Да, возможно, конечно, вы скажете: «Искусство — это Рафаэль, искусство — это Айвазовский… а не "Макс Пейн 2"» (улыбается). Если мы под таким углом будем смотреть, то конечно. Но я считаю, что искусство — это очень широкое понятие, которое может в себя включать очень много всего. В этом смысле я человек достаточно либеральный, потому что, мне кажется, нельзя говорить: «Вот это искусство, это комедия, а это не комедия». Если люди смеются, значит, это для них комедия. Если человек испытывает переживание, значит, для него это искусство.

— Назови пять игр, которые могут доказать людям, что игры — искусство.

— Red Dead Redemption 2 («Красное мертвое искупление»). The Last of Us Part II («Одни из нас. Часть 2»).

— Больше, чем первая?

— Для меня да. Хм-м. Потом God of War: Ragnarök («Бог войны: Рагнарёк»). Это я больше из свежих беру. Очень интересный вопрос.

— Может, «Мафия» какая-нибудь?

— Ты думаешь? Кстати, «Мафия», точно. Наверное, вот из свежих Ghost of Yotei («Призрак Ётэя»).

— Ты не особо любишь говорить про личную жизнь, но нам всем интересно. Поделись самым романтичным поступком, который ты делал для жены?

— Ох, слушай, что-то делал (смеется), но я как-то не знаю. Мне тяжело про это рассказывать. Для меня это какой-то свой мирок.

— Как ты думаешь, медийный человек должен раскрывать свою личную жизнь, показывать её?

— Я думаю, только в том случае, если он сам испытывает от этого удовольствие. Если он не испытывает дискомфорта. Не то чтобы я что-то скрываю, но просто мне кажется, это зона уже как раз таки личного. И мне всегда неудобно, когда кто-нибудь говорит: «Вот тот-то развёлся или вот он женился». Мне всегда кажется, что это как-то не очень. Я же его, условно говоря, ценю как певца. Зачем мне эта информация? Как-то так я это воспринимаю. Мне просто не хотелось продвигать интерес к себе за счёт личной жизни или за счёт скандалов, или за счёт каких-то семейных событий. Что-то интерес ко мне как к комику упал, но зато я вот жене купил четырехметровую лабубу. И все такие: «Вау! Круто!»

— Ты фанат «Черепашек-ниндзя». Ты знаешь, по какому принципу у них есть оружие?

— Да, конечно.

— Если бы ты был черепашкой-ниндзя, то какое бы у тебя было оружие?

— Меня Леонардо во всех смыслах устраивает.

— То есть катана?

— Да. Две катаны.

— Блиц. Самая смешная комедия из детства?

— «Аэроплан».

— Кто больше всего повлиял на твое чувство юмора?

— Отец.

— Комедия, которую все любят, но тебе вообще не смешно.

— «Мачо и ботан».

— Самый смешной человек на планете?

— Расул Чабдаров.

— Самое смешное, что видел за последнее время?

— Владимир, блогер из Шымкента, который «Катя, да ты чё? Базара нет».