Документальные фильмы про космос и Вселенную: самая лучшая подборка Документальные фильмы о космосе это и научно-популярные лекции о том, как устроена вселенная, и настоящая работа астронавтов, и архивные кадры реальных полетов к звездам.

Как часто вы смотрите на небо и задумываетесь о звездах, о том, как появилась планета Земля, Солнце, а бесконечна ли вселенная? Главная тайна, а что там еще есть: пустота, безжизненные планеты, которые вращаются вокруг своих звезд? Или у вас есть надежда, а может быть даже вера, что где-то там далеко во вселенной тоже есть жизнь и существа, похожие на нас? В поисках ответов на эти вопросы можно пойти двумя путями. Первый - отдать 20-30 лет изучению космоса. А второй немного проще - посмотреть онлайн несколько увлекательных документальных фильмов о космосе с пачкой чипсов, сидя на любимом диване. Это подборка на любой вкус и цвет, чтобы каждый зритель смог найти проект по душе. Здесь и классические документальные сериалы с настоящими мэтрами индустрии, которые стали культовыми, когда 80% читателей этой статьи еще не родились. Не забываем и про самые новые и прорывные проекты с точки зрения компьютерной графики и моделирования, а главное – самой свежей научной информации. Рассмотрим картины, где нам показывают реальную жизнь и работу космонавтов на МКС, каково это починить телескоп «Хаббл», а как в космическом корабле спать или мыть голову. И, конечно, отдельное внимание уделим контенту для самых маленьких: увлекательным мультсериалам в короткой форме, чтобы привить тягу к космосу с детства.

Автор фото: IMDb Автор фото: IMDb

По каким критериям мы выбирали фильмы

Научная достоверность и авторитетность создателей

Самый главный критерий – это научная достоверность. Увлекательные, но неправдивые теории о том, что Земля плоская, а космос населяют андромедиане, оставьте псевдо-знатокам с видеосервисов. Хороший документальный фильм – это кропотливая работа с экспертами, астрофизиками, космонавтами, ученым. В их задачи входит не только проверять факты, но и помогать авторам объяснять сложные научные концепции простым языком, не допуская ошибок и неточностей. И только тогда зритель может узнать новую информацию в увлекательной и простой форме.

Ключевое отличие профессиональных документальных фильмов от обычных видео в сети – это авторитет создателей. Студия отвечает головой за любой продукт, который она производит. А такие гиганты, как BBC («Би-би-си») и Discovery («Дискавери») десятилетиями выстраивают свою репутацию, поэтому количество ошибок, неточностей и некачественных решений здесь если не равно нулю, то точно туда стремится. В результате зритель может доверять тому, что он видит и слышит.

Визуальная мощь: уникальная графика и реальные съемки в космосе

Для съемки почти всех документалок можно спокойно отправить команду куда угодно: Эверест, самые опасные места Африки, даже в горячие точки. А вот с космосом, к сожалению, это невозможно. Не летают самолеты до луны, а поезда не ходят до Марса. Даже если запустить корабль с оператором, то вряд ли он сможет заснять взрыв сверхмассивной звезды или зарождение черной дыры.

Поэтому в подобных проектах всегда используется компьютерная графика, которая моделирует поведение объектов на основе научных расчетов и данных телескопов. Благодаря этому зритель уже может увидеть самые невероятные космические события, даже слияние двух галактик. И здесь важно, что авторы не гонятся за зрелищностью в угоду научному подходу. Не «Аватар 3» все-таки смотрим. Вдобавок создатели документалок частенько получают доступ к закрытым архивам съемок, сделанным учеными и космонавтами, настоящие кадры с телескопов.

Совмещение достоверной информации и яркого визуала превращают документальные фильмы в увлекательное путешествие.

Классика жанра: документальные фильмы-легенды

«Космос: персональное путешествие» с Карлом Саганом» (1980) Это настоящая классика научно-популярного контента про космос. В кадре здесь уже культовый ученый-астроном, астрофизик и один главных популяризаторов науки. Проект перевернул представление о документалистике в момент выхода, он стал сериалом с самым большим количеством спецэффектов. На дворе 1980-й год, это настоящий нонсенс. Картина линейно рассказывает историю зарождения Вселенной, какие были совершены открытия, и как именно они были сделаны. Помимо космоса здесь затрагиваются и история, биология, физика, химия. Сериал во многом установил каноны для других документальных проектов, так еще и вдохновил огромное количество ученых, которые признавались, что «Космос» пробудил в них интерес к науке. Автор фото: IMDb Циклы BBC: «Планеты», «Вселенная» и другие Не знаю, как у вас, но у меня словосочетание «документальный фильм» неразрывно связано именно с «Би-би-си», слишком уж они многое компания сделала для этого жанра. Во многом, конечно, это и заслуга вышеперечисленных сериалов. В цикле «Планеты» упор, как не сложно догадаться, на объекты в Солнечной системы, но не только. Зрителя знакомят с различными научными теориями и гипотезами о формировании нашего дома в широком смысле этого слова. Также здесь есть уникальные съемки NASA и интервью с учеными со всего мира. Особенность этих документалокк в том, что натурные съемки проходили на разных участках Земли, где пейзаж максимально схож с поверхностями планеты, о которой ведется рассказ. «Вселенная», «Космос» улетают за пределы Солнечной системы и возвращаются в прошлое к Большому взрыву, рождению галактик и звезд. «Би-би-си» создали настолько много документальных проектов о космосе, что вряд ли можно найти тему, которой они не посвятили отдельный цикл. По их программам можно делать и отдельные подборки, посвященные только им. Автор фото: IMDb

Современные шедевры: новейшие документальные фильмы про космос и Вселенную

«Космос: пространство и время» с Нил Деграссом Тайсоном Помните, что сериал Карла Сагана вдохновили многих ученых? Нил Деграсс Тайсон один из них. Вдобавок он повлиял на его желание заняться науч-попом и рассказывать про сложные вещи простым, но интересным языком. Так что «Космос: пространство и время» можно считать идейным продолжением «Космоса» 90-го года. Из нововведений, понятное дело, здесь включены все последние научные открытия. Для повествования придумана концепция космического календаря, когда вся жизнь вселенной помещается ровно в 365 дней. Большой взрыв происходит 1 января. А человечество появляется в последние секунды 31 декабря. Да, настолько мы песчинки во вселенной. Тайсон выдающийся человек, который получил медаль НАСА «За выдающиеся заслуги перед обществом». И настолько легендарный популяризатор, что сыграл камео в сериале «Теория большого взрыва». Автор фото: IMDb «Путешествие на край Вселенной» — визуальное погружение от Земли до границ космоса У фильма уникальная концепция: повествование в форме путешествия от поверхности Земли до конца Солнечной системы, Млечного Пути и до самых дальних мест Вселенной. Интересно, что проект практически полностью состоит из компьютерной графики. А она, в свою очередь, создавалась на основе данных телескопа «Хаббл». Главное, чем цепляет эта документальная картина – необычное ощущение беспрерывного путешествия за счет плавного движения виртуальной камеры и музыки, будто мир действительно бесконечен. Такой метод позволяет хорошо представить и оценить масштабы Вселенной. Автор фото: IMDb

Фильмы, снятые при участии космонавтов и астронавтов

«Открытый космос» (Россия) — уникальные съемки российских космонавтов Российский документальный сериал сильно отличается от предыдущих проектов тем, что в первую очередь основывается на истории российской космонавтики. «Открытый космос» все-таки посвящен 50-летию полета Юрия Гагарина. В картине совмещены кадры реальной исторической хроники, графика, а также историческая реконструкция. Дело в том, что настоящих кадров даже самых важных и ключевых событий в космонавтике очень мало, либо их вовсе нет, поэтому здесь воссоздали самые важные события. Помимо полета человека в космос, истории Белки и Стрелки и выхода в открытый космос Леонова, сериал рассказывает и о фактах, которые всегда старались скрывать: про неудачные запуски, трагедии и проблемы, которые неизбежны в космонавтике. Автор фото: kino-teatr.ru «Чудеса Солнечной системы» с Брайаном Коксом — лиричный взгляд физика А это снова «Би-би-си» и их новый документальный сериал, который в этот раз посвящен только Солнечной системе, с ведущим Брайаном Коксом, британским физиком. Проект получил премию Джорджа Фостера Пибоди за выдающиеся достижения в области документального кино. «Чудеса Солнечной системы» концентрируются не на каждой планете или спутнике, а на фундаментальных принципах, которые управляют процессами: гравитация, свет, атмосфера, вулканическая активность. Для наглядности Кокс путешествует по разным местам на Земле: пустыни, вулканы, ледники, — и проводит связь между земными явлениями, которые нам хорошо знакомы, а еще процессами, происходящими на других планетах. Кроме того, что такой подход очень наглядный, вдобавок зритель по-другому начинает воспринимать объекты в космосе. Они перестают быть чем-то далеким и неизвестным, превращаясь в нечто более родное и понятное, ведь это есть и на нашей планете. Автор фото: IMDb

Лучшие документальные сериалы для глубокого изучения

«Как устроена Вселенная» (Discovery Science) Если вы уже опытный зритель комических документалок и формат на полтора часа вас не устраивает, то этот сериал для вас. Здесь 11 сезонов, где ответов точно хватит на все ваши вопросы, и в кадре появляется больше 150 спикеров ученых. Звучит очень солидно, согласитесь. В 98-ми эпизодах подробно затрагиваются тайны черных дыр, рождения и смерти звезд, возникновения галактик, происхождения вселенной. Особенно внимательно здесь продумана визуализацияхвсех этих сложных процессов. Не каждый день видишь, как сталкиваются звезды и формируются галактики. Отдельно хочется отметить редкие, но очень интересные темы, которые здесь затрагиваются: поиск экзопланет и жизни на них, а также моделирование вариантов развития нашей вселенной: от «тепловой смерти» до полного коллапса. Автор фото: IMDb «Земля в иллюминаторе» и другие сериалы о частной космонавтике Компьютерная графика, зарождения Вселенной, звезды, черные дыры – это все, конечно, безумно интересно. Но оказаться внутри космического корабля и побывать на МКС – это тоже немыслимые вещи для всех, кроме космонавтов. «Земля в иллюминаторе» может закрыть эту потребность, причем бесплатно, даже с дивана вставать не нужно. Съемки проходили на протяжении полугода, здесь буквально настоящие космонавты снимали свою жизнь. Возможно, изначально может показаться: а что здесь интересного? Но это только на первый взгляд. Как спать, если нет гравитации? А могли ли вы себе представить, что помыть голову – это настоящие квест? Здесь зрителю покажут настоящие завораживающие кадры Земли из иллюминатора (название проекта не обманывает) и с космического корабля. Автор фото: afisha.ru

Что посмотреть с детьми: познавательные проекты для всей семьи