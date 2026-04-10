Как по форме лица определить, какие очки вам подходят Вы уверены, что вам идет то, что вы сейчас носите?

Очки – давно не только необходимая медицинская мера, но и самостоятельная часть гардероба, которая отображает ваш имидж. В каких бы дорогих шелках и мехах вы ни ходили, если на вашем лица аксессуар,т который вам не идет – все пропало. Не спешите отчаиваться: мы уже придумали, как вам помочь.



Рассказываем, как подобрать очки по форме лица, чтобы они могли выполнять одновременно две функции: помогать зрению и подчеркивать естественную красоту. Совсем неважно, мужчина вы или женщина, идеальное у вас зрение или нет – здесь вы найдете общие рекомендации.

Как определить свою форму лица: 4 простых шага

Давайте сразу приступим к практике: пора понять, какая форма лица конкретно у вас. Выбирать мы будем исходя из давно проверенного метода, для которого не нужен контакт врача-хирурга или компьютерная программа для моделирования. Только ручка, листок и линейка.

Шаг 1. Измерьте ключевые точки

Встаньте перед зеркалом. Проведите линию линейкой – от виска до виска. Так мы измеряем ширину лба. Потом проведите по скулам – это самая широкая часть лица. И в конце – от верхней точки лба до кончика подбородка. Запишите результат в сантиментрах на листок. Главное правило – не прижимать линейку вплотную. Так можно увеличить погрешность.

Шаг 2. Проведите расчеты

Сравните ширину скул, челюсти, лба и длину. Если лоб и челюсть равны скулам – значит, это квадрат. Если длина примерно в полтора раза больше ширины лица – у вас овал. Если подбородок острый, а лоб и скулы широкие – это сердцевидная форма лица. Если все округлое и равноширокое – это круг.

Шаг 3. Попробуйте нарисовать свои измерения на бумаге.



Если вы не доверяете своим глазам, но однозначно хотите обратиться к расчетам, попробуйте нарисовать все на бумаге. Вероятнее всего, абстрактное лицо без привязки к вам на листке покажет, какая у вас на самом деле форма.

Ред-флаги при выборе очков

Мы все разные, но есть общие рекомендации, которые могут помочь избежать откровенно неудачной покупки. Очки должны сидеть комфортно. Что это значит? Это значит, что они не должны быть скошены вправо или влево, давить в зоне висков, переносицы и ушей. Также в них вы должны уметь свободно двигаться – если они постоянно спадают, вряд ли это хороший выбор. А следующие рекомендации по оправам применимы и к обычным очкам, и к солнцезащитным.

Основные типы: круглое, овальное, квадратное, сердце и треугольник

Возможно, хоть раз вам пришлось столкнуться с такой ситуацией в жизни: смотрите, как какую-нибудь атласную юбку или шерстяные брюки носит ваш любимый музыкант, персонаж из сериала или книжный герой. Сверкая пятками бежите в магазин, находите те же вещи в той же комбинации, в которой вы только что видели кого-то на экране или на страницах книги, и трепетно ждете внешних улучшений. Но на вас это выглядит несуразно. Так бывает, когда мы слепо копируем стиль другого человека, не учитывая индивидуальных особенностей. И эти особенности – физиологические, так что наш максимум в данном случае – только чуть-чуть что-то подкорректировать и принять свое естество таким, какое оно есть.

С очками то же самое. Перед тем, как пойти выбирать из миллиона оправ «ту самую», нам нужно подходить к этому с умом. И тип лица здесь будет играть ключевую роль.

Формулу «идеального лица» Леонардо да Винчи вывел еще столетия назад. Но ту, которую мы уже не раз видели в книгах про красоту и в статьях в интернете, изобрел совсем не он, а американский пластический хирург Стивен Марквардт. Он создал «маску золотого сечения». Как? Разделил лицо на несколько геометрических фигур.

Классически выделяют четыре типа лица – квадратное, овальное, сердце (или же «треугольник») и круглое. Каждый имеет свое отличие:

Автор фото: соцсети

Квадратный. Лицо выглядит угловато. Линия лба, скул и челюсти примерно одинаковой ширины. Челюсть и скулы здесь – отдельное украшение. Они крепкие и, как правило, более крупные, чем у остальных типов. Никаких намеков на вытянутость. Вспомните Хелену Бонем Картер – это идеальный пример.

Овальный. Тут равномерно распределены все черты. Нет углов в районе челюсти, скул. Все лицо как бы немного «вытянуто». Идеальный баланс, где нет ничего лишнего. Единственный минус – такому типу сложнее придумать изюминку, которая выделялась бы на фоне «идеальности».

Треугольный или сердцевидный. Широкий лоб и скулы сужаются к острому подбородку. Форма схожа отдаленно с перевернутым сердцем. В пример приводят Викторию Бэкхем – ее типаж часто относят к треугольной форме лица.

Круглый. У лица нет четко очерченных контуров. Длина равна ширине, щеки полные и скулы округлые. Такая форма лица часто выглядит молодо, симметрично и компактно. Чем-то даже напоминает Луну.

Хотим особенно обратить ваше внимание на то, что в природе не существует ничего совершенно симметричного, так и не существует одного типа лица у конкретного человека: обычно это помесь нескольких форм. И все же, вы наверняка спросите – как подобрать оправу для очков конкретно для вас?

Как понять, какая форма очков тебе подходит

Очки для круглого лица: какие формы создадут баланс

Задача очков в случае, если у вас круглое лицо – вытянуть его и придать ему геометричность, которой не достает. Модели, выходящие за контур лица, помогут сделать его нижнюю часть визуально длиннее. Крупная оправа скрывает пухлость щек. Идеальным вариантом будут кошачьи глаза или базовые «вайфареры» («путники»). Избегайте оправ, повторяющих форму лица: они придадут еще больше округлости, и впоследствии лицо может казаться крупнее, чем оно есть на самом деле. Также следует избегать миниатюрных и тонких оправ: их размер и форма потеряются на вашем лице. И, наконец, вам не подойдут очки «авиаторы» и яркие, цветные оправы. Лучше отдавайте предпочтения нейтральным оттенкам. А ещё лучше – тем, которые схожи с вашим оттенком волос.

Очки для квадратного лица: как смягчить угловатость Квадратное лицо долгое время воспринималась по стандартам конвенциональной красоты как что-то исключительное и вопиющее. Но в наши дни стандарты уже другие: люди с квадратной формой лица, - а значит, особенно выраженными угловатыми чертами, - особенно красиво выделяются. Для них легко создать собственный стиль, если все учесть и правильно подойти к вопросу. Очки-авиаторы – один из самых классных вариантов. Они смогут смягчить черты лица, но при этом подчеркнуть их красивый контур. Также подойдет оправа с широкими линзами в слегка округлой оправе, похожей на квадрат. Помните Нео из «Матрицы»? Что-то в таком духе. От оправ, повторяющих линии лица – то есть, квадратных или абсолютно круглых, – следует отказаться, если не хотите, чтобы ваше лицо смотрелось массивно и грубо. Прямоугольная оправа – тоже мимо. Очки для овального лица: универсальные возможности Овальное лицо – холст, на котором проще всего писать. Оно универсально. Повторимся: универсально. Это мы к тому, что это одновременно и плюс, и минус. Для такой формы хорошо подойдут смелые варианты оправ. Беспроигрышный вариант – «кошачий глаз» и очки-бабочки. Яркие оправы тоже имеют право на существование в вашем гардеробе. Еще себе в этом случае можно позволить круглые линзы – они не испортят образ. Чего стоит избегать, так это узкой оправы или же слишком массивной. Они испортят пропорции. Очки для лица-«сердца»: как уравновесить широкий лоб и узкий подбородок Треугольная форма лица - это когда у него массивный верх и маленький низ. Поэтому, чтобы не перегрузить область лба, скул, и не сделать все черты грубее, стоит отказаться от крупных форм и ярких цветов, отдав предпочтение прозрачной или полупрозрачной оправе. Подойдут очки с подчеркнутой нижней оправой, некоторые вариации «авиатора» и круглые, округлые линзы. Не стоит носить кошачий глаз – он, как правило, слишком угловат для сердцевидной формы. Узкие, квадратные и прямоугольные оправы тоже могут дисгармонизировать черты лица.

Как подобрать очки по форме лица для женщин: ключевые акценты

Очки уже давно стали универсальным аксессуаром и для тех, кто хочет поправить зрение, и для тех, кто желает сделать их главным элементом гардероба. И в том, и в другом случае есть несколько рекомендаций по стилизации.

Выбор оправы для очков для зрения: сочетание коррекции и стиля

По-прежнему продолжают быть модными оправы в стиле «офисной сирены» – они универсальны. Прозрачные оправы – тоже выигрышный вариант, особенно когда речь идет о повседневных луках или ношении очков, прописанных офтальмологом. Они не утяжеляют и могут подойти на повседневной основе.

Трендовые женские оправы: на что обратить внимание Безободковые оправы – рискованное, но крайне интересное решение, которое добавит изюминки в ваш образ. Во что-то вечернее он может добавить легкости, игривости, а вот в повседневных – не утяжелять остальные детали в луке. Очки давно стали отдельным имиджеобразующим аксессуаром. Заметьте: на последних показах, где были представлены образы с очками, этот аксессуар, как правило, был яркого цвета и необычной формы. Например, оправа обрамлена стразами, броскими деталями или необычными материалами. Вряд ли такое, конечно, удастся носить каждый день – но для какой-нибудь вечеринки – самое то. Тем, кто любит что-то необычное, стоит уделить внимание анималистичным принтам – они не выглядят вульгарно и пошло. Особенно в тренде черепаховый. Вообще, все природные цвета обычно играют на руку любому обладателю очков. Классный вариант для тех, кто поддерживает абсолютно все эко-тренды – найти очки с оправой из дерева или переработанных материалов. Как подобрать очки по форме лица для мужчин: особенности выбора В принципе, все рекомендации для женщин (или большая часть из них) подходят и для мужчин. Все-таки в моде с каждым днем все меньше гендерных разграничений, и люди с каждым днем все больше и чаще смотрят в сторону вариантов унисекс. Но если вы хотите узнать именно о трендах на мужские оправы, то вот они. Мужские оправы для делового стиля и повседневной носки В случае с мужскими трендами мы уходим от графичности. Черный становится темно-коричневым или графитовым, а идеально белые оттенки уходят во что-то молочное. Также, как девушки и женщины, мужчины и парни могут рассмотреть варианты с прозрачной оправой – она не будет слишком сильно выбиваться из образа, но аккуратно подчеркнет все достоинства лица. Металлические оправы также снова в мужской моде. Но с одной небольшой оговорочкой: они должны быть не массивными, а, напротив, ультратонкими и аккуратными. Минималистичная перемычка – отличный вариант. Уход от сильной геометрии, угловатости – тоже правильное решение.

Материалы и цвета: классика и смелые решения

Цвета – хаки, оливковый, терракотовый. В общем, все природное и несильно отвлекающее от самого лица. Если вы любите градиенты – отлично! В 2026 году их точно стоит носить. Яркие цвета стоит выбирать только в том случае, если вы скрупулезно до выбора оправы изучили свой стиль. В противном случае вы рискуете сделать все несуразным и некрасивым.

Полезные советы: на что еще смотреть кроме формы

Влияние цвета и материала оправы на восприятие

На что обращать внимание кроме формы? Конечно, на цвет. Понимать его и уметь правильно подбирать – важный и, пожалуй, ключевой навык, который вам понадобится на пути к совершенному образу.

Светлые цвета и нейтральные оттенки помогают создать более элегантный, естественный образ. Часто оправу подбирают под цвет волос. Контрастные, пестрые оправы нужны для создания ярких образов.

Как выбрать размер оправы (ширина, ширина моста, длина заушников)

Теперь разберем подробнее материал оправы. Он влияет и на внешний вид, и определяет форму переносицы. Оправы из акрила подходят для тех, кто любит стиль бохо и ретро. Титан – беспроигрышный классический вариант. Пластмасса может создать яркий образ, но в повседневной жизни носить ее довольно сложно, она больше подходит ситуативно. Широкая оправа придает массивности лицу, тонкая – сделает должным образом черты лица более утонченными (но если они у вас и без того мягкие – лучше все таки отдать предпочтение широкой).

Чтобы правильно подобрать размер оправы, ориентируйтесь на три ключевых параметра: ширина линзы, ширина моста и длина заушников. Ничего не должно давить за ушами, над носом. И не должно слишком свободно сидеть. Оптимально, если глаза расположены по центру линз, оправа не сползает и не давит – лучше всего примерить несколько вариантов.

Стоит ли строго придерживаться этих правил?

Не всегда нужно слепо следовать правилам подбора оправы – иногда это всего лишь ориентиры, а не константа. Главное тут – гармония с вашим стилем, настроением и образом жизни. Важно, как вы себя чувствуете в оправе. Эксперименты в таком случае только добавят шарма.

В конце концов, что если носить классические «авиаторы» на треугольном лице? Почему бы и нет, если сочетать с объемной прической или ярким макияжем на губах – ни отвлекут от «массивного верха». Для круглого лица подойдут даже тонкие ободки, если носить их с угловатыми серьгами или асимметричным топом. Ключ в балансе: анализируйте не только форму, но и пропорции тела, цветовую гамму гардероба, геометрию образа.

Большая часть успеха – это уверенность в себе. Не забывайте тренды 2026, о которых мы сегодня рассказывали: прозрачные линзы с градиентом, геометрические вставки или ретро-вайфареры с цветными дужками. Наши рекомендации не определят ваш выбор, но помогут вам с ним.