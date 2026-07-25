Рассуждения о тяжестях славы и рок: каким вышел седьмой альбом Charli XCX Пытаемся понять, что хочет сказать певица в новом «Music, Fashion, Film» (музыка, мода, кино) и почему на обложке три мэтра.

Шарлотта (настоящее имя Charli XCX) отметилась в музыке своим суперуспешным альбомом «brat» (оторва). Эта работа произвела эффект разорвавшейся бомбы: буквально во всех сферах, от мемов и до политики стали цитировать ту самую знаменитую зеленую обложку. Музыка и текст в альбоме также пришлись всем по вкусу: по саунд-дизайну песни напоминали о рейв-вечеринках нулевых, а повествование было сосредоточено на чувствах персонажа-оторвы. С того момента прошло два года, и вот новоиспеченный студийник. Посмотрим, что внутри?

Charli XCX стала рокершей?

Charli XCX – проект более чем популярный. С чем ассоциируется хорошая поп-звезда? Конечно, с танцевальной легкой музыкой, жирными басами и простой драм-партией. Только вот в новом альбоме Шарлотты все не так гладко: певица неожиданно стала играть…рок.

Да, в её творчестве действительно стало больше этого жанра. Причем речь не про какой-то эмо-метал или поп-панк, который вы встретите у других больших артистов. У Charli XCX все серьезно: стилистика явно взята из альтернативной музыки. И это выражается не только в рычащих гитарах (хотя и они тут есть). Даже синтезаторы звучат тяжеловато, с хрипотцой. Стоит ли вообще что-то объяснять, когда альбом буквально открывается песней «Rock music» (рок-музыка). В этой же композиции, кстати, совершенно по-панковски оформили бридж: в драм партии фрагмента играют по открытому хай-хэту (что вообще можно назвать фишкой тяжелой музыки).

Кстати, другие жанры также появляются в аранжировках свежего альбома. Песня «Camera» (камера) – буквально пропитана фанком: с самого начала и до конца играет электронный инструмент, копирующий звонкую гитару с ломаным ритмом. А барабаны в треке, посвященном продюсеру - «Magic Metal Montana» (с англ. – Магия Метал Монтана), цитируют весь спектр песен 80х: начиная группой A-ha и заканчивая Пэт Бенатар.

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Впрочем, сильно альтернативным альбом все равно не получился. Рок и гитары тут только соус к основному блюду из приятного мелодичного вокала, который даже надоедает однообразностью, и простых, очень мягких ударных. В общем, попсовые корни в «Music, Fashion, Film» (музыка, мода, кино) слишком сильны. Но целостное впечатление от саунд-дизайна положительное. Певица и добавила драйва, и сохранила в песнях танцевальный ритм, что очень важно: треки звучат приятно, под них хочется кивать головой в такт, даже если просто сидишь.

Почему на обложке три легенды?

Предыдущий студийник получил многочисленные оды за дизайн обложки. Этот неподражаемый зеленый цвет, на котором написано одно слово простым шрифтом и «в плохом качестве». К оформлению альбома brat (оторва) Шарлотта подошла с иронией.

На новой обложке красуются аж три легенды искусства: Джон Кейл, британский музыкант и мультиинструменталист, Марк Джейкобс, американский модельер и Мартин Скорсезе, культовый американский кинорежиссер и сценарист, который в представлении даже и не нуждается. Эта компания фактически олицетворяет собой три составляющие названия альбома – музыку, моду, кино. Именно в такой последовательности они и расположены на обложке.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Рассуждать о том, почему именно эти три джентльмена стали символами трёх жанров искусства, можно бесконечно. Кто-то объясняет это протестом, мол, больше никаких женских тел на обложках ради продаж (а тело Скорсезе ради продаж, получается, использовать можно?). Хотя что-то в этом есть, ведь такую мысль Шарлотта уже высказывала по поводу оформления предыдущего студийника. Намного интереснее мысль про воплощение искусства и творца, ведь этому же вопросу посвящены тексты некоторых треков. Впрочем, обложка альбома – тоже часть субъективного творчества, поэтому взглядов и мнений в этом вопросе может быть сколько угодно.

Что по смыслам?

В отличие от первого альбома, где слова были посвящены внутренним проблемам тусовщицы (ее уязвимости, мыслям), в новой работе персонаж, которого рисует Чарли, в первую очередь артист, художник. Да, личным переживаниям все еще есть место, но фокус проблемы сместился в сторону трудностей медийного человека.

Вот, например, трек «Persona» (образ). Лирическая героиня обращается к сценической стороне жизни, и этот дуализм доходит до мучительных масштабов: альтер-эго певице больно, но артист, которым она является, должен выглядеть так и никак иначе. На этом фоне личная чувствительность становится неважной, хотя неприятное ощущение никуда не пропадает, а только тщательно скрывается. Приходится уживаться в сценическом образе.

Примерно ту же проблему автор исследует в песне «Camera» (камера). Здесь на первый план выходит уже не статус, а воздействие объектива: из-за него героине то хочется бросить всю прежнюю жизнь, то, напротив, приходит окрыление, ощущение чего-то нового, особенного. Прослеживается некая сатира на азарт от популярности.

Интересный взгляд на проблему осуждения артиста Чарли демонстрирует в треке «Wink wink» (дословно «моргнуть, моргнуть», что по факту переводится как намек, или «понимать»). В треке опять двойственность – до и после. Раньше лирическую героиню мало что останавливало: она гоняла на спортивной машине, творила безумные вещи, одевалась как хочет. Теперь, из-за критики фанатов, приходится вести себя скромнее, а свобода гламурной звезды пропала – даже одежду приходится выбирать поскромнее.

И это ведь боль только в трех песнях, что даже не треть нового альбома. Все треки, конечно, мы анализировать не будем, но ясно одно: последний студийник однозначно посвящен проблеме двойственности в жизни артиста, когда человеку и личности приходится уживаться в окружающем его коконе медийности. Известность несет в себе несвободу выбора, постоянный взгляд в прошлое (как в треке «2007») и вечное размышление о том, что же лучше: забвение или известность. Эту тему, кстати, мы слышим в заключительном «No one lasts forever» (никто не вечен).

Так чем же стал альбом Charli XCX «Music, Fashion, Film» (музыка, мода, кино)? Может быть, для кого-то этот альбом превратится в новшество в художественном подходе артистки, ведь певица действительно обратилась к необычным для нее жанрам. Возможно, кто-то запомнит эту работу как прекрасный танцевальный сборник, предшественником которого был «brat» (оторва). Главное, как по мне, услышать в этом проекте голос певицы, который в мелодичный манере кричит слушателям о трагедии личности в плену медийного образа.

Автор материала: Ратмир Потапов