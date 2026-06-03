Тима ищет свет выпустил затянутый альбом, который при этом трогает сердце Рассказываем, каким получился релиз артиста.

Небольшая справка: тима ищет свет – музыка, которую вы в прошлом году везде слышали. Трек «волна», сотканный из ностальгии и светлой печали, точно был в вашем плейлисте (или пытался туда проникнуть).

«Белый альбом», на котором изображен портрет артиста в сепии, отнюдь не оммаж знаменитой британской четверке: его Тима ищет свет посвящает теме влюбленности – уязвимой, но искренней. Она для поклонников творчества как глоток свежего воздуха. Ненависть, которая «корчилась где-то шрамом нательным», сменилась на «просто любовь». Релиз открывает дилогию: если сейчас мы знакомимся с чувствами, полными радости и жизни, то следующий – «Черный альбом» – будет связан со смертью и всем тем, чем ее присутствие окутано. Всего в «Белом» 11 песен. Так что его спокойно можно послушать по дороге на работу или во время небольшой вечерней прогулки.

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Скажем так: работа точно должна резонировать со слушателем, иначе магии не случится. И дело не в жанровом или вокальном предпочтении: тема любви настолько одновременно избита и вечна, что для того, чтобы ощущать окрыленность, воодушевление и глубокое удовлетворение от знакомства с творчеством артиста, важно именно попасть в нужное состояние. Потому что «Белый альбом» трогает сердце не витиеватыми гитарными партиями и глубиной мысли, а живыми, человеческими эмоциями, которых в эру нейронашествия не хватает. Он по-хорошему шероховат и как будто грязен: идеально и без запинки звучат только синты.

Сам он действительно выглядит как белый лист, расклеенный фотографиями и газетными обрывками и покрашенный разноцветным акрилом. В нем нет жанрового единства: например, открывающая композиция «восход» отсылает нас к вестерну и чему-то околоблюзовому, «я выбираю» звучит как песня, органично вплетенная в небольшой джазовый джем, а «рядом» – как классика русского инди. Концептуально тоже все разрозненно (но мы на это делаем скидку – песни о чувствах на то и песни о чувствах). В одном треке Тима лично обращается к девушке и будто ведет с ней диалог сквозь весь трек, в другой – рассказывает слушателям взрослую сказку, в которой лирический герой встречается с чертиком.

Первая часть ощущается слабой: здесь есть дуэт терменвокса и гитары, клубные синты в духе 2007 и неловкие, скрывающие в недрах морских глубин смысл строчки вроде «воздуха цвета черешни». И можно быстро заскучать, если слушать альбом целиком. Но это все длится ровно до середины: вторая половина радует интересными аранжировками и игрой со словами и красивыми метафорами, знакомыми тем, кто уже не раз слушал группу. Тот же «я выбираю», который ненароком напомнил мне британский «Трейнспоттинг» и культовый эпизод, в котором главный герой из раза в раз произносит эту строчку, звучит стильно: на верхушке – клевый речитатив, в начинке – невероятно красивая музыка. То же самое можно сказать и о «слезах»: они тонко настраивают слушателя с альбомом. Вообще, складывается впечатление, как будто работу создавали два человека (или, быть может, две субличности автора). И это ощущение кустообразности не покидает вас практически каждый раз, когда в плеере переключается песня. Можно допустить, что это был намеренный прием, где в первой половине мы слышим скорее наброски чувств, а во второй каждое из них по-своему раскрывается. Это объяснило бы слабость начала не как минус, а как художественный ход. Но усложнять не будем: как есть, так есть.

Я послушала альбом дважды и потом долго думала: отчего Still Loving You («Все еще люблю тебя») группы «Скорпионс» (а я и не особо-то их поклонница) звучит не надоедающе, хотя о любви, повторюсь, не писал только ленивый. Как так вышло, что я могу (как бы кто к ней не относился) послушать треки Тейлор Свифт раз пятнадцать, и мне не надоест – хотя она уже миллион и один раз прошлась по каждому из своих бывших, нынешних и суженых. Я знаю, что оба примера могут показаться топорными и кто-то воскликнет, что такое нельзя сравнивать. Но у меня нет предрассудков по поводу уровня музыкантов: самым интересным и изобретательным вообще в конце концов может оказаться тот, кто никогда свое творческое детище не выставлял на потеху публике.

Но думаю, разгадка заключается в том, что в «Белом альбоме» мне не хватило именно звука. Я абсолютно уверена, что артист может больше, лучше: потому что то, что звучит в релизе, не похоже на исписанность и невозможность создать что-то новое и уникальное. А уникальное и аутентичное он творить способен, и мы это знаем по его предыдущим релизам. Но что-то не сложилось, и поэтому альбом показался затяжным. Безусловно, тут есть претенденты на хитовость и даже, прости господи, попадание в рилсы: взять тот же солнечный и светлый «э.п.л.» («это просто любовь». — GALA) или мрачноватый, но искренний «по любви». Но если представлять все 11 треков как что-то цельное и до конца досказанное – тут все уже гораздо сложнее. Но если вы сейчас на меланхоличной волне, от неразделенной влюбленности или расставания – что-то точно вас зацепит.