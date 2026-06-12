Советские дивы: кто из актрис вдохновлял модниц того времени На примерах 12 архетипов разбираем образы известных женщин СССР.

Кто такая «советская дива»? Этот образ вызывает в сознании общества противоречивые ассоциации: с одной стороны, это эрзац Марлен Дитрих или Одри Хепберн, с которыми комплиментарно сравнивают местных артисток.

С другой, мы имеем дело с сильной духом и пленяющей магнетической красотой женщиной, способной очаровать публику, даже если жемчуг достается большим трудом, а импортные вещи – связями и статусом. Она живет в мире, где маску для волос делают из коньяка с яичными желтками, в качестве шампуня используют хозяйственное мыло, а стрелки рисуются огрызками из спичек и художественными карандашами.

На самом деле ответ прост: дива может быть и тем, и другим одновременно. Сегодня мы поговорим о женщинах, которые повлияли на киноиндустрию XX века и захватили внимание зрителей не только своей игрой, но и вкусом и стилем. А для их анализа неожиданно пригодилась система архетипов Кэрол Пирсон – вы наверняка о ней слышали и, возможно, проходили тесты, чтобы узнать, кто вы: шут, любовник или бунтарь.

Элина Быстрицкая: герой Близкие могли назвать ее «оглоблей» за излишнюю прямолинейность. Злые языки упрекали актрису в «мужском» складе характера. Но Быстрицкая на протяжении всей жизни в первую очередь – про волевой характер, непокорность духа и силу характера. Стиль ее минималистичен: непременно в образе задействованы золотые цепочки, жемчужные серьги и вечный рубиновый перстень. Часто ее можно было увидеть в заграничных нарядах – шляпах, шубах и джинсах. «Актриса не должна одеваться небрежно – судят по первому впечатлению» – таков девиз архетипа Героя. Автор фото: Егор Затеев / GALA Наталья Варлей: шут Панночка с чертенком в глазах, искринка в «Кавказской пленнице» – Наталья Варлей – классический «шут» (и может быть даже немного «ребенок»). Ее стиль стал визитной карточкой: в 60-е она отрезала рваную челку и сделала каре, а за ее примером последовали тысячи девушек в советском пространстве. Комплект укороченных капри, квадратное декольте, белые кроссовки и красный купальник – то, что первое вспоминаешь, когда думаешь о периоде «оттепели» и отличительных чертах в стиле женщин того времени. Искренний комизм без цинизма и детский задор отлично сочетаются с «шутом». Автор фото: Егор Затеев / GALA

Наталья Селезнева: ребенок/невинный Наталья Селезнева могла бы отыграть сразу два типа – ребенок и шут. От первого ей достался кокетливый взгляд и романтичные по системе Кибби черты лица, а от второго – звонкий голос и капелька бунтарства. Ее героини – искренние, доверчивые и оптимистичные. То же самое можно сказать о выверенном стиле, который прослеживается как в кадре, так и в жизни. Один из главных культовых образов в ее фильмографии – белый брючный костюм, скроенный под руководством Славы Зайцева (они вообще часто сотрудничали). В жизни Селезнева любила носить во времена СССР самые разные вещи, даже провокационные: однажды подруга привезла ей из Франции мини-юбку, за которую потом пришлось платить штраф. С возрастом на шее актрисы начали появляться колье с драгоценными камнями и разноцветные платки. В общем-то, все тут кричит о том, что человек она творческий и ей не чужды эксперименты в стиле. Как и полагается архетипу «ребенок». Автор фото: Егор Затеев / GALA Любовь Орлова: правитель Образ Любови Орловой создали вместе с мужем Григорием Александровым, ориентируясь на икону немецкого кино – Марлен Дитрих (хотя Орловой не нравилось сравнение). Если Дитрих – роковая фем-фаталь и рок-н-ролльщица, близкая к архетипу Творца, то Орлова – чистый Правитель по Пирсон. Её легендарный стиль узнаваем даже без фильмов: волосы, уложенные холодной волной, тонкие высокие брови, белые ткани – Орлова считала белый цвет выигрышным. Её стиль – оммаж Западу: выверенные, классические наряды 1930-х. Ищете моду той эпохи? Смотрите на Любовь Орлову – найдёте все ответы. Кстати, она была одной из первых кинодив, опробовавших пластическую хирургию. Эта женщина излучала ослепляющую красоту. И это самая очевидная причина, почему в ее характере и стиле прослеживается «правитель». «Мне никогда не будет больше 39 лет!» – ее девиз, а также панический страх возраста и желание контролировать молодость и красоту столько, сколько можно себе позволить. Автор фото: Егор Затеев / GALA

Анастасия Вертинская: маг Длинные платья с заниженной талией, эфирные ткани, легкие шали и платки, выразительные стрелки, густые ресницы – то, что Вертинская вернула в моду после 50-х. Таких людей украшают темные оттенки: они не несут траурный характер, а выделяют яркий взгляд и черты лица человека. Бархат и шелк – их вечные спутники. Теневая сторона мага – «серый кардинал», поэтому человек с такой внешностью и стилем может своим видом показывать как что-то чарующее и даже «эльфийское», так и мрачное и потустороннее – но не менее красивое. Автор фото: Егор Затеев / GALA Алла Ларионова: искатель Королева пятидесятых сочетала в себе всю классическую конвенциональную красоту: золотые волосы, светлые глаза, вздернутый носик. Она носила «Ма Грифф» Кристиана Диора. На Венецианском фестивале итальянцы приняли ее очень тепло: их завораживала экзотическая красота, созданная в советской реальности. Её повседневный гардероб держался на трёх китах: юбке миди с чёткими линиями и светлом пиджаке с мощными подплечниками. Автор фото: Егор Затеев / GALA

Любовь Полищук: бунтарь Полищук – женщина, предпочитавшая в обычной жизни английскую классику (а это приглушенные оттенки и классический крой), часто отыгрывала героинь, которые своим внешним видом бунтовали против общества. Причем неважно, где – в «Интердевочке», «В моей смерти прошу винить Клару К.» или «Золотой мине». Бунтарь может не выделяться кроваво-красными оттенками, глянцевыми тканями, но его всегда будет видно благодаря внутреннему стержню и сильным внешним акцентам. В случае Полищук это были такие детали как крупные серьги-конго, кольца, необычные фактуры и порою яркие тени. Во всем ощущалась независимость и своенравный характер. Интересно, что актриса в детстве не считала себя красивой, и много работала над внешностью. Например, училась по па балерин, проиллюстрированных на открытках, осанке, или делала маски из черного хлеба и яиц. Автор фото: Егор Затеев / GALA Людмила Гурченко: творец Внешность Людмилы Гурченко – такой же интересный предмет обсуждения, как и ее роли. Один из ее культовых образов мы даже повторили в нашем зимнем шоу. На самом деле, много нарядов актриса шила сама. Выбор ткани, выкройка, пошив – во всем она принимала участие. Во времена дефицита и низкокачественного производства одежды она могла зайти в комиссионный магазин за несуразным, большим платьем, и превратить его в то, в чем не стыдно выйти в публику: «…через время – хвать от него рукава, а вместо складок – юбку дудочкой. И идешь как японская гейша, тюк-тюк-тюк каблучками. Фурор!». Она всегда была законодателем мод: в «Карнавальной ночи» ее платье в стиле New Look (Нью-лук) от Кристиана Диора вдохновило многих советских женщин. Также она ввела в моду большие подплечники, перья, блузы, расшитые стразами и шляпки с вуалями. Автор фото: Егор Затеев / GALA

Светлана Светличная: любовник Безусловно, каждую из вышеперечисленных актрис можно в той или иной степени отнести к архетипу «любовник» – ведь в каждом творческом человеке есть капелька истероидности и нарциссизма. Но лучше всех его воплощает образ роковой блондинки и фем-фаталь – Светланы Светличной. Ее внешность – вызов системе и ироничная игра с мужским взглядом на женщин. Нежно-розовый халат с перламутровыми пуговицами, пышная прическа, белые платья – все это было вызовом для времен оттепели. Автор фото: Егор Затеев / GALA Светлана Дружинина: заботливый Вы никогда не сможете проглядеть ее в толпе. Все дело в том, что элегантный стиль здесь сочетается с яркими акцентными аксессуарами. Строгий брючный костюм может соседствовать с разноцветными камнями, а классическое платье – с пестрым платком. Занятие фехтованием в молодости подарило актрисе прекрасную осанку и фигуру. От таких людей излучается яркая, активная, позитивная энергия: за ними хочется следовать. Таков архетип «заботливого», в сочетании с «героем». Автор фото: Егор Затеев / GALA