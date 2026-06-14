соцсети

Автор фото: соцсети

Искусство
Автор материала:
Не указано
Ольга Некрасова

Журналист

14 июня 09:00

Мы не танцуем под «Шадэ»: ИИ-музыка – пятый всадник Апокалипсиса

Поднимем щиты за гимн выезда на шашлыки. Или нет?

Классическая картина летом: город засыпает, просыпаются низко посаженные «Приоры». До счастливчиков с открытыми окнами долетают со двора ангельские звуки – «Экспонат», «Ярмарка судеб», «Мальборо». Украшение программы – «Шадэ»; детище, рожденное Мотом By Индией и Xcho. Трудно не поддаться очарованию оптимистичного афробита и милым строчкам в духе «ее парфюм – ночи Милана». Но мы эксперимента ради попробуем, ведь прямо перед нами уже не первый раз за год разворачивается интригующая картина: трек, наполовину созданный искусственным интеллектом, залетает в первые строки чартов. И дело, кажется, не пахнет технологическим прогрессом и ренессансом музыкальной индустрии.

С этой сферой вообще в последние годы происходит парадоксальная ситуация. Выражусь чуть более мягко, чем Том Йорк на недавнем Ivor Novello Awards: музыка похожа на жар-птицу, запертую в клетке. Ее перламутровые крылья и яркое свечение сковано прутьями тюрьмы алгоритмов. Иногда на потеху публике ее выпускают полетать, но лишь для того, чтобы развлечь чем-то вроде мертвой петли или пары горизонтальных восьмерок. И действительно, это наводит на мысли о том, что индустрия плавно подходит к своему тупику. Не музыканты, – ведь музыка как искусство будет жить вечно, – и не слушатели, а именно сама индустрия, которая с каждым днем порождает все больше нейромонстров, тем самым оказывая себе медвежью услугу.

Чем дальше мы идем, тем больше эйфория от использования искусственного интеллекта сменяется на панику и ощущение неопределенности будущего. Чем больше «оквадрачиваем» творчество – тем больше пожинаем плоды холодного расчета и бездушных звуков. Сегодня мне бы хотелось поговорить о том, почему песня «Шадэ» (британская певица, вероятно, уже устала от икоты) – предвестник чего-то не очень хорошего.

О поп-музыке уже писали Рик Рубин, Джон Сибрук, Дэвид Бирн – и у каждого свое видение того, какой она может быть и какой является. Но я для себя вывела бы такие правила: она простая, но качественная; умеет вызывать эмоции; использует ИИ как помощника, а не строителя. Все три пункта в наших чартах отсутствуют – и это тревожный звонок. Пройдемся по порядку.

Простота и качество – сочетание, которые вы видите у Ланы Дель Рей, Оливии Родриго, Гарри Стайлза, Дуа Липы и Бэд Банни. Качество без простоты – что-то в духе Радиохед или в российских реалиях – группы «Браво» и Жанной Агузаровой. Простота без качества – то, что мы видим; главный бич отечественных топов. «Ярмарка судеб» – пошлая, безвкусно сгенерированная машиной история, которую нагло еще продвинули на телевизор как сочиненную живым человеком. «Экспонат» – ода возвращению в Средневековье (или золотые американские пятидесятые, когда домохозяйки от «счастливой жизни» пихали головы в духовки). «Мальборо» – просто набор слов, которые пропевает нейродевушка. Всему вышеперечисленному простительно было бы содержимое, если бы звукорежиссеры потрудились над сведением, а на студию были бы приглашены сессионные музыканты (хотя о каких живых людях тут идет речь?). Но этого нет. Хотя люди до сих пор любят хорошую музыку.

Автор фото: соцсети

Второе – эмоции. Прямых исследований о том, сколько слушателей выключают поп-треки из-за их отсутствия в России, нет, но косвенно все говорит о перегреве рынка и усталости от однообразия. Российский рынок музыкальных стримингов по итогам 2025 года вырастет до 46 миллиардов рублей (прогноз TelecomDaily), аудитория огромна: в сентябре 2025 года «Яндекс Музыкой» пользовались 30,5 миллиона человек, VK Music – 44 миллиона, при этом 44% слушателей в России проводят в «Музыке» от 3 до 5 часов в день, а 22% – более 5 часов. Это неизбежно приводит к усталости от шаблонов; то, что звучит как субпродукт афрохауса, без живого дыхания, без тишины внутри аранжировки, перестает цеплять, потому что поп-музыка, по моему убеждению, не должна заполнять собой тишину, но и не должна перекрикивать мысли слушателя – а сейчас она чаще перекрикивает. Легкость превращается в пластиковую стерильность.

Автор фото: соцсети

По поводу искусственного интеллекта – отдельная история… Компьютер провернул с творцом старый как мир трюк: расширение инструментов сузило его креативный потенциал. Да, такие помощники, как Lyria (Лирия), Suno (Суно) и Udio (Удио), действительно ускоряют создание треков. Но в российской музыкальной индустрии их часто используют как дешевую рабочую силу. И это простительно тем, кто ограничен в финансах: например, начинающим независимым музыкантам. Но когда речь идет о крупных артистах, которые обладают лучшими инструментами, контактной книжкой с крутыми сессионными музыкантами и звукорежиссерами, это выглядит как умышленное размещение низкопробного демоматериала на интернет-площадках. Масла в огонь добавляет тот факт, что у «Яндекса» (как и у его аналогов) нет открытой статистики, которая детально разбирала бы ИИ-мусор, засоряющий эфир. Такая генерация убивает спрос на профессиональное сведение и качественную композиторскую работу. По итогу слушателю достается песочная, игрушечная и плоская халтура, где нет низов (хотя именно бас и ударные решают), а хук и припев – слабоватые.

Одна из неочевидных причин такой патовой ситуации – то, что культура варится внутри себя же. Безусловно, есть добрые люди вроде Андрея Клюкина, зовущего на «Мяту» половину новых артистов каждый год (чтобы в будущем у них была возможность стать хедлайнерами) и тех, кто организовывают локальные тусовки в разных городах. Но отсутствие конкуренции и разности взглядов вырождает целые жанры с молниеносной скоростью, подобно пламени в поле.

Так что я прикрою шторы (желательно блэкаут), закрою окна и надену беруши.

Популярное
Варвара Горкунова/GALA

Шоу Басты в Казани: 40 тысяч человек чуть не разорвали стадион

Этот концерт — событие, если судить по масштабам, зрительскому отклику и уровню подготовки на всех этапах — от звука до подачи транспорта.

kino-teatr.ru

Кристина Асмус про «Холоп 3»: «Было много трюков, травм, падений, полётов, драк»

GALA одной из первых увидела «Холоп 3» и собрала все слухи от Кристины Асмус про съемки фильма.

Егор Затеев / GALA

Советские дивы: кто из актрис вдохновлял модниц того времени

На примерах 12 архетипов разбираем образы известных женщин СССР.

loon.site

Какой парфюм привлекает мужчин?

Разбираемся, какие женские ароматы нравятся противоположному полу больше всего.

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.