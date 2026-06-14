Мы не танцуем под «Шадэ»: ИИ-музыка – пятый всадник Апокалипсиса

С этой сферой вообще в последние годы происходит парадоксальная ситуация. Выражусь чуть более мягко, чем Том Йорк на недавнем Ivor Novello Awards: музыка похожа на жар-птицу, запертую в клетке. Ее перламутровые крылья и яркое свечение сковано прутьями тюрьмы алгоритмов. Иногда на потеху публике ее выпускают полетать, но лишь для того, чтобы развлечь чем-то вроде мертвой петли или пары горизонтальных восьмерок. И действительно, это наводит на мысли о том, что индустрия плавно подходит к своему тупику. Не музыканты, – ведь музыка как искусство будет жить вечно, – и не слушатели, а именно сама индустрия, которая с каждым днем порождает все больше нейромонстров, тем самым оказывая себе медвежью услугу.

Чем дальше мы идем, тем больше эйфория от использования искусственного интеллекта сменяется на панику и ощущение неопределенности будущего. Чем больше «оквадрачиваем» творчество – тем больше пожинаем плоды холодного расчета и бездушных звуков. Сегодня мне бы хотелось поговорить о том, почему песня «Шадэ» (британская певица, вероятно, уже устала от икоты) – предвестник чего-то не очень хорошего.

О поп-музыке уже писали Рик Рубин, Джон Сибрук, Дэвид Бирн – и у каждого свое видение того, какой она может быть и какой является. Но я для себя вывела бы такие правила: она простая, но качественная; умеет вызывать эмоции; использует ИИ как помощника, а не строителя. Все три пункта в наших чартах отсутствуют – и это тревожный звонок. Пройдемся по порядку.

Простота и качество – сочетание, которые вы видите у Ланы Дель Рей, Оливии Родриго, Гарри Стайлза, Дуа Липы и Бэд Банни. Качество без простоты – что-то в духе Радиохед или в российских реалиях – группы «Браво» и Жанной Агузаровой. Простота без качества – то, что мы видим; главный бич отечественных топов. «Ярмарка судеб» – пошлая, безвкусно сгенерированная машиной история, которую нагло еще продвинули на телевизор как сочиненную живым человеком. «Экспонат» – ода возвращению в Средневековье (или золотые американские пятидесятые, когда домохозяйки от «счастливой жизни» пихали головы в духовки). «Мальборо» – просто набор слов, которые пропевает нейродевушка. Всему вышеперечисленному простительно было бы содержимое, если бы звукорежиссеры потрудились над сведением, а на студию были бы приглашены сессионные музыканты (хотя о каких живых людях тут идет речь?). Но этого нет. Хотя люди до сих пор любят хорошую музыку.