Как не умереть с голоду, если вы художник Рассказываем, чем живет креативная индустрия в России.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рынок маркетинговых коммуникаций в России уже перевалил за 2,4 триллиона рублей. На стриминговых площадках мы давно уже наблюдаем нашествие ИИ-артистов (одним из таких, на удивление, недавно оказался отец «ВКонтакте» Павел Дуров). Люди напряженно следят за отношениями между Хурмеллой и Грушаном. В такой реальности художник не может выжить на одном вдохновении. Зато у него еще есть вагон времени, чтобы адаптироваться к современным условиям.

Разбираемся, кто как выживает сегодня в креативной индустрии и почему вы все еще (в принципе, как и всегда) можете стать талантливым музыкантом, дизайнером или писателем, невзирая на внешние обстоятельства.

Москва и Петербург – давно не контур культуры

Начнем с животрепещущего вопроса: нужно ли покорять столицу, чтобы сиять всем хейтерам назло? Что ж… И да, и нет. Отчет НИУ ВШЭ пару лет назад в традиционно беспристрастном стиле показал, что в топ-4 креативных регионов входят Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Томская области. В первой двадцатке в основном находятся республики и регионы, расположенные в сердце России. Редко – Урал. Еще реже – Восток.



Децентрализация креативных индустрий (несмотря на то, что Москва – очевидная и вечная доминанта) привела к тому, что в каждом уголке страны есть свои сильные стороны. Если это Кострома или Иваново – как правило, речь идет о текстиле и легкой промышленности. В Калининградской области развиваются различные креативные программы – от звукорежиссуры до дизайна. В Екатеринбурге часто можно встретить необычные музыкальные коллективы и интересную локальную тусовку.

Какой мы делаем вывод? Вам необязательно переезжать в Москву: можно работать в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. К людям сюда обращаются за сильными решениями за меньший ценник. А работа над продуктом, делающим акцент на аутентичность определенной области, делает его более ценным.

Какое направление выбрать

Во всех творческих индустриях сейчас необходима работа с искусственным интеллектом. И в каждом отдельном секторе есть специалисты, которые успешны на своем поприще. Но что, если брать самые популярные ниши?

Самый молодой и перспективный сегмент — диджитал. Это может быть копирайтинг, IT-дизайн, AR/VR, дизайн — в общем, все то, что связано с визуалом и его наполнением.

Еще одна ниша — маркетинг и брендинг. Да, многие сейчас переживают кризис, но после ухода части западных агентств рынок перестроился, и есть еще возможность подружиться с региональными подрядчиками и локальными проектами. И, конечно, не будем забывать, что рынок в России и за рубежом — принципиально разные вещи.

Анимация, кино и видеопродакшен — русская рулетка. В основном эта сфера сейчас выживает за счет корпоративных заказов и господдержки, так что нахождение своей клиентуры — большая удача. Здесь очень важен принцип сарафанного радио.



Музыка переживает в связи с упрощением производства и внедрением ИИ не самые лучшие времена, но ни крупные, ни инди-лейблы не исчезли. Просто с мечты о «международном рынке» приходится перестраиваться на что-то более локальное.

Как выглядит работа

По формату занятости чаще всего встречаются самозанятость и ИП. Реже — официальное трудоустройство, поскольку творческая работа предполагает проектную работу. Самая устойчивая схема — ведение нескольких проектов и возможность иметь как основной вид заработка, так и дополнительный.

У начинающих дизайнеров, копирайтеров и контент-специалистов деньги приходят с небольших заказов. Это могут быть логотипы, посты, тексты, какой-то простой визуал. Потом уже, по мере того, как вы развиваете портфолио, можете начать следить за вилкой зарплат: можно уйти конкретно в упаковку, в моушен или арт-менеджмент. В 2026 году особенно важно и полезно уметь совмещать несколько ролей.

Вообще, самое главное в этой индустрии – наличие софт-скиллов. То есть вашей способности заводить друзей в рабочей среде и производить на них приятное впечатление. Творчество – очень «человеческая», эмоциональная сфера. Поэтому не важно, какую конкретно нишу вы выбрали для себя, – все равно важно прокачать навык коммуникаций для поиска работы.

К чему быть готовым?

Деньги. Будьте готовы к тому, что они могут приходить поздно (особенно когда речь идет о проектной деятельности). Отсрочка может варьироваться от 30 до 100 дней (а иногда даже до года). Поэтому важно уметь рассчитывать силы — иначе нечем будет платить за аренду.

Отсутствие соцгарантий. Вы сами отвечаете за пенсию, отпуск и больничный. Это приводит дополнительно еще и к тревоге и выгоранию.

Куда идти учиться?

Сегодня есть смысл смотреть на разные направления: на дизайн, анимацию, визуальные коммуникации, арт-менеджмент, кино, архитектуру и диджитал-среду. Среди заметных вариантов – НИУ ВШЭ, РГУ им. А.Н. Косыгина, МГХПА им. С.Г. Строганова, ГИТИС, СПбГУПТД, ВГИК, РГИСИ.