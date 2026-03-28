Такое вы еще не ели: рецепт необычного стритфуда Совместно с совладельцем BUTTER SPOT готовим сэндвич с куриным шницелем, джемом из говяжьего бекона и салатом «Коул Слоу».

Эмиль Файзуллин — бренд-шеф и совладелец недавно открывшегося в Казани стритфуда BUTTER SPOT («Бутер спот»). Ребята делают авторские сэндвичи, и это точно не похоже на фастфуд, который вы ели раньше. В «Бутер спот» сочетают ресторанный подход к приготовлению и форму стритфуда. Как это? Объясняем на примере рецепта сэндвича с куриным шницелем, джемом из говяжьего бекона и салатом «Коул Слоу». Его вполне можно повторить дома, только сделать это будет чуть сложнее. Но если хотите устроить себе сложный ужин под сериальчик — вам точно понравится.

Итак, ингредиенты: - хлеб — в зависимости от количества порций, на один сэндвич два куска; - курица — 200 грамм на порцию; - кефир для маринада курицы; - специи для маринада по вкусу; - панировочные сухари панко; - салат «Коул Слоу» (два вида капусты, морковь); для джема из бекона: - 1/2 луковицы; - бекон 100 грамм; - сахар 1 ст. ложка; - бальзамический уксус 2 ст. ложки; - кетчуп 2 ст. ложки; для соуса спайси - майонез 2 ст. ложки; - халапеньо по вкусу; - шрирача по вкусу.

Шаг 1

Заранее замаринуйте курицу в кефире и специях на свой вкус на несколько часов. Перед жаркой слегка отбейте кусок курицы для сэндвича, чтобы получился классический шницель (но не переусердствуйте). Обваляйте шницель в панировочных сухарях (лучше всего, чтобы это были сухари панко — их можно купить на маркетплейсе или в гипермаркете, но подойдут и обычные). Обжарьте куриный шницель с обеих сторон в большом количестве раскаленного масла.

Автор фото: GALA Автор фото: GALA

Шаг 2

Готовим соус спайси: смешиваем майонез, измельченный халапеньо по вкусу и добавляем к смеси магазинный соус шрирача — его можно найти и на маркетплейсе, и в гипермаркете, и во многих магазинах у дома — производители бывают разные.

Шаг 3 Приступаем к приготовлению джема из бекона. Обжаривается бекон, мелко нарезанный лук, к обжарке добавляется столовая ложка сахара — и все это доводится до карамелизированного состояния, затем добавляются бальзамический уксус и кетчуп. Получается вязкий и сладкий неоднородный соус. Шаг 4

Делаем салат «Коул Слоу». Вы можете купить готовый, но легче приготовить самим: измельчите соломкой белокочанную и красную капусту, морковь и заправьте соусом на основе кефира, горчицы и лимонного сока.

Шаг 5

В BUTTER SPOT японский молочный хлеб хоккайдо готовят сами — это белый нежный и даже немного сладковатый хлеб. Его можно заменить любым другим хлебом на ваш вкус (из покупных больше всего на хоккайдо похож американский белый хлеб Harrys. Два куска хлеба (на одну порцию) нужно обжарить с двух сторон.

Шаг 6



Собираем наш сэндвич: первый хлеб смазываем соусом спайси. На второй укладываем джем из бекона, сверху куриный шницель и салат «Коул Слоу». Закрываем сэндвич первой булочкой — наш ресторанный стритфуд готов!

Автор фото: GALA