Это вообще футбол или хай-фешен? Формы ЧМ-2026, за которые ты продашь душу Коллаба Жакмюса и Найки, Лоэве для сборной Испании, Ёдзи Ямамото и его эксперименты в «Адидас» — спорт уже не просто спорт, а глобальная маркетинговая кампания с чётким модным высказыванием.

Уж не знаем, насколько зрелищным будет чемпионат мира по футболу — 2026 с точки зрения спорта, но с точки зрения моды — точно будет. Не припомню, чтобы в один год сходилось столько коллабораций, задающих тренды не только в мировой моде, но и в моде в принципе. Отдаем дань уважения маркетологам, которые смогли привлечь внимание к ЧМ даже тех, кто точно не является его целевой аудиторией. Можно любить или не любить футбол, быть к нему равнодушным, но копилка желанных айтемов у всех нас точно пополнилась.

Сборная Франции х Nike х Jacquemus Начнем с модных фаворитов ЧМ-2026. Это, конечно, сборная Франции, экипировку для которой разработал люксовый бренд Jacquemus в коллаборации с Nike. Если бы слова «идеальное сочетание» могли быть предметом, это была бы форма сборной Франции. Здесь сошлось всё: и классическая элегантность французов, и минималистично-сексуальный почерк Симона Порта Жакмюса, и легкий, почти что струящийся силуэт в приглушенных цветах, которые сейчас на пике. Автор фото: Nike Автор фото: Nike Автор фото: Nike Вообще для сборной Франции характерны четкие строгие линии, но Jacquemus предлагает соотечественникам немного расслабиться. Мягкие оттенки синего и белого, аккуратные врезки красных акцентов, свободный крой — капсула из семи предметов выглядит даже не столько как спортивная форма, сколько желанная база в гардеробе модницы, обожающей эффект «стащила у парня». Изюминка коллекции — кожаные кроссовки Cryoshot Tiempo R 10 в белом цвете с синим и красным акцентами (еще одна отсылка к французскому флагу). Капсулу Nike х Jacquemus можно назвать непринужденной роскошью, стирающей границы между высокой модой и спортивной одеждой. Французские маркетологи предлагают игрокам и болельщикам нечто большее, чем просто футболки, куртки или брюки, — интеграцию футбола в повседневный стиль, ведь такую вещь захочет видеть у себя в коллекции любой поклонник моды, причем не обязательно являющийся поклонником футбола. По крайней мере я точно хочу.

Сборная Японии х Adidas х Ёдзи Ямамото

Еще одна сильно обсуждаемая в модном мире коллаборация — возвращение Ёдзи Ямамото к сотрудничеству с Adidas, которые вместе создали форму для сборной Японии на ЧМ-2026. Я могу сказать, что Ямамото — ярчайший представитель деконструктивизма, но этот канцеляризм ничего не объяснит вам о его стиле. Ямамото препарирует моду, он издевается над ней, он возвышает её, но одновременно лишает всех законов. Одежда дизайнера не поддаётся никаким правилам: что насчёт кроссовок с «недоотрезанными» шматками кожи на Неделе моды в Париже? Почему бы и нет? И именно поэтому объединение Ямамото с такой строгой дисциплиной, как спорт, производит фурор, делает футбольную экипировку чуть ли не музейным экспонатом.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

По слухам, при создании формы для сборной Японии Ямамото вдохновился традиционными японскими мотивами и самурайской эстетикой. На футболке красуются 12 разноцветных полос, символизирующих каждого игрока команды, а центральная красная линия олицетворяет сердце команды. Возможно, вы заметите, что форма немного похожа на бейсбольную — и это не случайно, потому что такая отсылка и закладывалась: в Японии очень любят бейсбол (мы тоже не знали). Так называемую гостевую форму раскупили в первый же день продаж, а такое редко случается в футбольной индустрии.

Автор фото: adidas Автор фото: adidas

К слову, форма даже была представлена на Неделе моды в Париже. Кроме нее Ямамото и «Адидас» выпустили эксклюзивную серию бутс в честь Канады, США и Мексики — стран-хозяек чемпионата мира по футболу — 2026.

Автор фото: adidas Автор фото: adidas

Сборная Испании х LOEWE

Испанский дом моды LOEWE объявил о четырехлетнем партнерстве с национальной футбольной сборной — и с мужской, и с женской. Нет, LOEWE не будет отвечать за создание футбольной формы для игры на поле, но пошьет костюмы для деловых встреч (причем на следующий ЧМ в 2030 году тоже). Проект ведут креативные директоры Джек МакКоллоу и Лазаро Эрнандес — они же оденут спортсменок на женский чемпионат мира 2027 года в Бразилии.

Автор фото: Loewe Автор фото: Loewe Автор фото: Loewe Автор фото: Loewe

Новые костюмы хоть немного и отдают оверсайзом, все же отражают страстный испанский дух. В «футбольную» капсулу от LOEWE помимо костюмов входят рубашки, поло, куртки, обувь и кожаные аксессуары. Интересная деталь: на внутренней стороне рукава вышита анаграмма, которая будет видна только в движении. В рекламной съемке коллекции на тренировочной базе в Лас-Росасе под Мадридом участвовали футболисты Педри, Унаи Симон, Родри, Пау Кубарси и Нико Уильямс. Также в капсуле появятся увеличенные версии культовых сумок бренда: Amazona 180 и Puzzle Bag.

Автор фото: Loewe Автор фото: Loewe

LOEWE объясняет свое участие в коллаборации поиском национальной коллективной идентичности, поддержкой поколения, движимого интуицией, оптимизмом и смелостью, а также отражением того же духа мастерства и творчества, который определяет сам дом моды.

Сборная Бразилии х Jordan

В августе 2024 года сборная Бразилии объявила о сотрудничестве с «дочкой» Найки Jordan Brand. Речь идет не о разовой коллаборации, а о полном ребрендинге всей игровой и тренировочной формы. К слову, Jordan впервые одевает сборную на чемпионате мира по футболу.

Автор фото: Jordan Автор фото: Jordan

Как игровая форма попала в нашу модную подборку? Во-первых, из-за своей изюминки: принт на футболках — отсылка к окраске амазонской ядовитой лягушки-древолаза, яд который может за раз убить до 20 человек (в футболе, как мы знаем, достаточно одиннадцати). И за эту шутливую «угрозу» ставим лайк, потому что очень любим одежду со смыслом. Кстати, изначально Джордан хотел сделать выездную форму в красных оттенках впервые в истории сборной (да, та ядовитая лягушка бывает и красной), но на это предложение очень болезненно отреагировали общественность и журналисты. В итоге президент Бразильской конфедерации футбола Самир Хауд лично наложил вето на идею бренда. Во-вторых, в коллекции Jordan для Бразилии есть еще предматчевый топ (Anthem Jacket), который поймал хайп еще до релиза. Это типичный стритвир, но редкий — и поэтому его моментально разобрали (цена в официальном ретейле была около 13 000 рублей за куртку, перекупы же продают ее за 30 000 — 50 000 рублей из-за солдаута). Представители сборной видят в партнерстве с Jordan Brand нечто большее. По их мнению, для каждого ребенка в Бразилии, мечтающего играть в эту игру, футбольная форма — это культура и величие вместе. Jumpman (значок бренда Джордан), появляющийся рядом с цветами флага, показывает миру креативность, страсть и энергию, которые делают Бразилию особенной, и вдохновляет новое поколение играть стильно, свободно и гордо.

Философия — это, конечно, хорошо, но нам бы оверсайз-курточку не за полтос. Автор фото: Jordan

Сборная Германии х Adidas

Опять речь про игровые комплекты формы, но вот почему они нам интересны: «Адидас» сотрудничал со сборной Германии больше 70 лет, а потом Найки предложил ценник за «рекламу» на спортсменах вдвое больше — 100 миллионов евро в год. На ЧМ-2026 «Адидас» последний раз представит форму для сборной Германии, и в ней много отсылок. Футболку интересно иметь в гардеробе как архивный мерч.

Автор фото: adidas Автор фото: adidas

Дизайнеры вдохновились комплектами формы 1990 и 2014 года — два из четырех разов, когда сборная Германии становилась чемпионом мира по футболу. А четыре звезды символизируют те самые четыре победы на ЧМ. Белый цвет символизирует белый холст, а на бирке красуется надпись «Seit 1954» (отсылка к началу сотрудничества).

Автор фото: adidas Автор фото: adidas

Гостевая форма стала неожиданно синей (хотя обычно зеленая). Пока не понятно, увидим ли мы ее на ЧМ-2026, но она — оммаж адидасовской коробке из-под обуви. А еще на грудь вернулся легендарный трилистник, которого на форме не было уже 36 лет. Цена в официальном ретейле — около 15 000 рублей. Кстати, при пошиве использовалась технология CLIMACOOL+ для адаптации формы к климату США, Канады и Мексики.



Сборная США х Nike

На чемпионате мира по футболу 2026 года Найки чуть ли не монополист: бренд отвечает за экипировку 12 команд. В случае с хозяйкой турнира — сборной США — никаких ретро-отсылок — только инновации.

Автор фото: Nike Автор фото: Nike

В 2022 году многие болельщики и даже сами игроки раскритиковали дизайн американской формы, назвав его скучным. А футболист Уэстон Маккенни даже саботировал фотосессию для официального представления формы. В итоге Nike сделал полный ребрендинг экипировки и даже представил игрокам возможность лично выбирать цвета, узор и тип ткани.



Полосы на футболке — переосмысление американского флага, который как будто развевается на ветру. Версия Authentic для игроков выполнена из облегченного материала на 100% из текстильных отходов.

Adidas Originals х Coca-Cola

«Адидас» и «Кока-Кола» тоже объединились в честь ЧМ-2026 — они уже делали это в 2002 году. Получилась очень громкая и атмосферная коллаборация, выдержанная в эстетике Y2K и объединяющая в себе уличную моду начала 2000-х и футбольную культуру.

Автор фото: Adidas Originals Автор фото: Adidas Originals Автор фото: Adidas Originals Автор фото: Adidas Originals



Для кастомизации кроссовок Superstar, Samba, Adistar Control 5, F50 Megaride и ClimaCool 1 вдохновением послужили банки и бутылки Coca-Cola. Все пары обуви украшены дизайном «капель воды» (droplet detailing), который имитирует эффект холодной, «потной» банки. В капсуле 25 предметов гардероба, в том числе полноценные джинсовые сетты, отдельные куртки с вышивкой брендов, большая дорожная сумка Airliner Bag красного цвета и шлепанцы Adilette OG CF. Есть еще звездный джерси — на нем смешаны винтажные рекламные плакаты Coca-Cola из разных эпох в коллажном стиле.