14 марта 09:00
Губы как конфетки: подборка самых вкусных и красивых блесков для губ
Чем накрасить губы этой весной, чтобы их хотелось целовать.
Зима закончилась, а это значит, что пора доставать любимые блески для губ. В холода мы прятались за плотными текстурами, которые пересушивали нежную кожу губ. Пришло время освободить их из-под заточения матового финиша и добавить увлажняющего глянца. Ведь весна — идеальное время, чтобы создать нежный и аккуратный макияж. Приготовьтесь запоминать семь лучших блесков для губ, после нанесения которых окружающие уже не смогут отвести от вас взгляд. Мы не шутим. Эти средства настолько классные, что одним воздушным поцелуем вы точно не отделаетесь.
Как выбрать тот самый блеск?
Основная задача блеска – дарить губам сияние и визуальный объем. Но с этой несложной задачей, кажется, справится практически любой тюбик. Поэтому важно, чтобы текстура средства была нелипкой, а компоненты в составе бережно ухаживали за кожей губ. Обращайте внимание на такие ингредиенты, как масло ши, кокосовое масло, гиалуроновая кислота, витамин Е, пчелиный воск и пептиды. Избегайте в составе вазелина, фенола и камфоры – эти вещества могут создать пленку на губах и вызвать аллергические реакции. Также качественный блеск не должен скатываться в некрасивую белую полоску при носке.
7 лучших блесков для губ
Изысканное сияние от Shik
По соотношению цена — качество это один из самых лучших блесков. У него стильная минималистичная упаковка, удобный дозатор, приятная текстура и универсальные оттенки, которые подойдут всем. Раньше блеск выпускался в другом дизайне, а сейчас его обновили, увеличив объем средства во флакончике в два раза. Не оставляет липкости, достойно держится и хорошо увлажняет губы.
Цена: до 890 рублей.
Блески-леденцы VOIS
Этот набор из трех блесков-леденцов покорит любое сердечко. Начнем с того, что они просто нереально вкусно пахнут. Желтый тюбик имеет аромат сладкого маршмеллоу, розовый напоминает вишневый конфитюр, а синий – заявлен как без запаха, но легкая приятная нотка в нем все же присутствует. У блесков очень удобный силиконовый дозатор, а составы самих средств хорошо ухаживают за кожей губ. Тут и витамины, и масло ши, и пчелиный воск. В общем, все для того, чтобы ваши губки были мягкими и красивыми. А как эстетично они выглядят в дуэте с нюдовым карандашом! За счет зеркального эффекта блески визуально увеличивают губы и притягивают к себе взгляды. Кстати, они совсем не липкие. В набор также входят сахарный скраб для губ с ароматом фруктов и брелок, чтобы можно было удобно повесить блеск на сумочку.
Цена: до 900 рублей.
Шиммер от LUXVISAGE
Самый бюджетный вариант из нашей подборки. Ультраглянцевый блеск от LUXVISAGE с мелким шиммером придает губам визуальный объем, делая их идеально гладкими. Благодаря нежной гелевой текстуре средство приятно наносится, легко скользит и распределяется, выравнивая поверхность губ.
Несмотря на приятную цену, у блеска хорошая стойкость. В линейке представлено шесть полупрозрачных оттенков, которые идеально подойдут для ежедневного макияжа.
Цена: до 400 рублей.
L'Oreal Paris Блеск-сыворотка Brilliant Signature Plump
Эти блески реально увеличивают губы. За счет масла перечной мяты и ухаживающей формулы сыворотки с гиалуроновой кислотой в составе они приятно их охлаждают, делая объемнее, и увлажняют губы. Палитра состоит из восьми разных оттенков – от прозрачных до ярко-насыщенных. Текстура блеска стойкая, не оставляет ощущения липкости, не скатывается и комфортно ощущается на губах в течение дня. Кстати, тут один из самых удобных аппликаторов: форма восьмерки с мягким покрытием позволяет быстро и комфортно нанести сыворотку на губы.
Цена: до 1200 рублей.
Культовый блеск Clarins
Бренд Clarins известен своими культовыми продуктами для губ. Сначала масло-бестселлер, теперь и этот блеск Lip Perfector, ставший эталоном нюдового макияжа. Средство ценится за легкую кремовую текстуру, отличные ухаживающие свойства, а также за способность разглаживать и визуально увеличивать губы. Визажисты обожают оттенки 01 и 06, которые помогают создать натуральный эффект.
Цена: до 2200 рублей.
Глянец от Kiko Milano
Эти легендарные блески от Kiko Milano облетели весь интернет. Подтверждаем – хайп на них оправдан. Их нежная текстура буквально тает на губах, а мерцающие частички создают нереальный объем. В линейке представлено аж 30 оттенков, так что каждая сможет подобрать себе блеск по душе. Цена на средство не супербюджетная, но поверьте – оно того стоит.
Цена: до 2300 рублей.
Бальзам для губ LUVU
Популярный бальзам-блеск для губ от бренда LUVU, основательница которого — модель и инфлюенсер Катя Голден, завоевал любовь девушек своими вкуснейшими ароматами и красивой упаковкой. А знаменитый блеск в шоколадном оттенке cola crash («кола краш») с запахом той самой сладкой колы принято считать чуть ли не аналогом знаменитого Rhode, который стоит в три раза дешевле оригинала. Состав серебристых тюбиков тоже хорош: гиалуроновая кислота и масло ши разглаживают морщинки, придавая губам ествественное сияние. Кстати, нельзя не отметить удобный металлические аппликатор, который позволяет равномерно нанести средство на губы.
Цена: до 1200 рублей.
Автор материала: Лайзет Савельева
