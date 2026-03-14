Губы как конфетки: подборка самых вкусных и красивых блесков для губ

Изысканное сияние от Shik

По соотношению цена — качество это один из самых лучших блесков. У него стильная минималистичная упаковка, удобный дозатор, приятная текстура и универсальные оттенки, которые подойдут всем. Раньше блеск выпускался в другом дизайне, а сейчас его обновили, увеличив объем средства во флакончике в два раза. Не оставляет липкости, достойно держится и хорошо увлажняет губы.

Цена: до 890 рублей.

Блески-леденцы VOIS

Этот набор из трех блесков-леденцов покорит любое сердечко. Начнем с того, что они просто нереально вкусно пахнут. Желтый тюбик имеет аромат сладкого маршмеллоу, розовый напоминает вишневый конфитюр, а синий – заявлен как без запаха, но легкая приятная нотка в нем все же присутствует. У блесков очень удобный силиконовый дозатор, а составы самих средств хорошо ухаживают за кожей губ. Тут и витамины, и масло ши, и пчелиный воск. В общем, все для того, чтобы ваши губки были мягкими и красивыми. А как эстетично они выглядят в дуэте с нюдовым карандашом! За счет зеркального эффекта блески визуально увеличивают губы и притягивают к себе взгляды. Кстати, они совсем не липкие. В набор также входят сахарный скраб для губ с ароматом фруктов и брелок, чтобы можно было удобно повесить блеск на сумочку.

Цена: до 900 рублей.

Шиммер от LUXVISAGE

Самый бюджетный вариант из нашей подборки. Ультраглянцевый блеск от LUXVISAGE с мелким шиммером придает губам визуальный объем, делая их идеально гладкими. Благодаря нежной гелевой текстуре средство приятно наносится, легко скользит и распределяется, выравнивая поверхность губ.

Несмотря на приятную цену, у блеска хорошая стойкость. В линейке представлено шесть полупрозрачных оттенков, которые идеально подойдут для ежедневного макияжа.

Цена: до 400 рублей.

L'Oreal Paris Блеск-сыворотка Brilliant Signature Plump

Эти блески реально увеличивают губы. За счет масла перечной мяты и ухаживающей формулы сыворотки с гиалуроновой кислотой в составе они приятно их охлаждают, делая объемнее, и увлажняют губы. Палитра состоит из восьми разных оттенков – от прозрачных до ярко-насыщенных. Текстура блеска стойкая, не оставляет ощущения липкости, не скатывается и комфортно ощущается на губах в течение дня. Кстати, тут один из самых удобных аппликаторов: форма восьмерки с мягким покрытием позволяет быстро и комфортно нанести сыворотку на губы.

Цена: до 1200 рублей.