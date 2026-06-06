Измена — это конец отношений? Психолог о том, как пережить предательство и стоит ли его прощать.

Будем откровенны — тема измен окружена стыдом, осуждением и стереотипами. И каждый из нас примеряет на себя любую глупость, подходящую ему по морально-физическим нормам: «Изменил — уходи», «Простить — значит быть слабым», «Хороший левак укрепляет брак», «От хорошей жены муж не гуляет», «Кто-то там не захочет, кто-то там не вскочет» — всю эту мудрость веками складывал народ в присказки, чтобы оправдаться. А мы слышим эти фразы с детства, но реальность, как всегда, сложнее, чем эти чёрно-белые штампы.

Автор фото: личный архив Оксаны Захаровой Что считать изменой? Флирт в переписке, пьяный секс на корпоративе, эмоциональную близость с коллегой или просмотр порно и мастурбацию? Почему люди, которые клянутся в любви, всё равно изменяют? И главное — если такое уже произошло, могут ли сохраниться отношения? Будет тяжело, но мы попробуем отделить мифы от реальности. Без морализаторства и установок разводиться или сохранять семью любой ценой. Только психология и немного эмпатии к тем, кто оказался по обе стороны подобной истории. Сложную ситуацию на простые составляющие нам помогла разложить радиоведущая, врач-психиатр, психотерапевт РКПБ им. Бехтерева, ассистент кафедры психотерапии и наркологии Казанской государственной медакадемии, кандидат медицинских наук Оксана Захарова. Сразу нужно оговориться, что эта тема всегда актуальна, потому что болезненная и сложная. В ней нет чётких определений и стандартов, ведь каждая пара — это отдельная история со своими правилами и договорённостями. Вообще, измена — это нарушение договорённостей. Люди, которым изменили, часто говорят: «Это предательство». И да, это действительно нарушение тех правил, которые были. В некоторых парах всё просто: был секс — была измена. Если договорённость в отношениях именно такая, то всё однозначно, но во многих отношениях есть ещё понятие микроизмен. Например, если у вас табу на лайки под фото бывших и партнёр это делает, то это уже нарушение. Но важно: договорённости бывают гласными (вы проговорили это вслух) и негласными («Я так считаю, а что думает партнёр — непонятно»). И вот когда правила не озвучены, один может воспринять поступок как измену, а другой — как норму. И доверие начинает рушиться. Если вы договорились, что флирт в переписке — это ок, значит, для вашей пары это не измена. Всё решают контекст и установленные правила. — Но есть универсальный маркер измен — секретность. Если человек прячет телефон, удаляет переписки, меняет имена контактов — это уже нарушение границ в паре. Эмоциональная энергия, которая должна быть внутри пары, уходит на сторону. И вот это уже повод поговорить о доверии и о том, что в отношениях что-то меняется, — рассказала Оксана Захарова.

Есть мнение, что физическая измена — это не измена, ведь партнёр не влюбляется в кого-то, а значит, это просто физиология, как будто рукопожатие. Но наш эксперт считает, что такое сравнение абсурдно и эту формулировку могут использовать изменщики, или авторы измены. И используют они её как защиту, чтобы снять с себя ответственность. Сравнение секса с бытовой физиологией — это обесценивание интимности и близости самого процесса. А секс — это не только ряд физических действий. Это время, внимание, намеренная уязвимость, то есть телесное и эмоциональное обнажение, доверие.

— В понимании некоторых людей секс — это разрядка, набор действий. Конечно, есть люди и пары, которые действительно разделяют секс и чувства. Но тогда это может быть формат открытых свободных отношений, и он работает только тогда, когда оба партнёра согласны на такие правила. Если один считает это рукопожатием, а второй — ударом по чувствам, то это не физиология, а предательство доверия.

Измена — это всегда конец отношений или шанс их пересобрать?

Измена (если она открылась) — это эмоциональный взрыв, после которого прежние отношения существовать не могут. Даже если пара решает остаться вместе, им приходится строить всё заново. Хоть доверие подорвано, но на его месте можно создать более честную связь. Главное — пройти через эти чувства: вину и ценность отношений у одного, боль и обиду у другого, и часто в этом помогает терапия. Иногда после кризиса партнёры становятся ближе, потому что наконец начинают говорить о том, о чём годами молчали, но это возможно только при готовности обоих работать над развитием и сохранением связи.

Как пережить боль, если изменили мне? А если изменил(а) я?

— Как пережить боль? Необходимо дать себе время на гнев. Не нужно сразу идти и работать над отношениями, ведь человек, переживший измену, находится в состоянии травмы и психике нужно прожить все стадии, все чувства — шок, отрицание, гнев. Возможно, обратиться за поддержкой к близким и найти в них опору, — рекомендует Оксана Захарова.

Ни в коем случае не берите вину на себя (например, формулировками «Я плохо выглядела» или «Я мало уделял внимания»). Несомненно, в проблемах пары часто ответственность делится поровну и оба виноваты в сложных ситуациях, но за сам выбор завести роман или интрижку на стороне отвечает только тот, кто изменил. Как вариант, он не выдержал напряжения и нашёл такой способ справиться. Главная задача пережившей предательство стороны — собрать себя. После измены личность как будто разлетается на кусочки. Но пережить кризис помогут еда, сон, маленькие радости, поддержка близких или психолога — всё это даёт почувствовать опору. И только когда станет легче, можно решать судьбу отношений.

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Если изменили вы, то врач-психиатр рекомендует признать ответственность, но без самобичевания и ущербности, ведь тогда это будет уже не помощь эмоционально пострадавшему партнёру, а способ вызвать жалость. Постарайтесь набраться терпения и не требуйте прощения с формулировкой «Ну я же извинился/лась».

— Нужно стараться проявлять уважение к чувствам партнёра, по отношению к которому произошла измена. Нужно время, чтобы заслужить доверие. Возможно, понадобятся годы. И самое важное в вопросе возвращения доверия — это честность. Вот тут важно быть абсолютно прозрачным, откровенным и порядочным. Телефон на виду, отправленная геолокация, пароли — на время восстановления доверия всё это может понадобиться. А если нет, то отношения, скорее всего, не спасти, — рассказала Оксана Захарова.

Почему люди изменяют, если любят партнёра? Это значит, что любви не было?

Человек может любить своего избранника, но внутри он может перестать чувствовать себя живым. Потому что есть рутина, обязанности, возрастные кризисы, и это может сильно подавлять. А измена даёт иллюзию возвращения молодости, яркости, беззаботности, влюблённости и свободы. Но измена вовсе не означает отсутствие любви. Может быть и так, что человек просто не справляется со своим внутренним кризисом другим экологичным способом, а выбирает такой путь.

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Как понять, стоит ли сохранять отношения после измены? Есть ли красные флаги, после которых точно нельзя оставаться?

Наш эксперт выделяет три ситуации, после которых однозначно нужно уходить.

Отсутствие раскаяния , когда человек не признаёт ответственность: «Ну, было и было», «Что ты опять начинаешь?», «Ты сам(а) виноват(а)». Если нет осознания своего выбора, своего поступка — нет основы для восстановления.

Продолжение контакта с любовником или любовницей, когда обещания всё прекратить происходят на словах, а на деле тайные переписки и встречи продолжаются. Нет честности — нет доверия.

Систематичность, когда измены — это паттерн, а не ошибка. «Серийные» изменщики редко меняются без серьёзного кризиса или многолетней терапии, да и то в том случае, если сами придут к этому решению и захотят измениться. Если предавшему человеку чувства партнёра не важны — отношения будут токсичными и неблизкими. За поведением с систематическими изменами часто стоят глубокие травмы, и это не зона ответственности страдающей стороны. Иногда уход — это не поражение, а забота о себе.

Плохое физическое или психическое состояние у тех, кому изменили, может долгое время сохраняться. Если даже через полгода после произошедшего события человек не может спать, следит за своим партнёром и живёт в тревоге и переживаниях, то необходимо уделить внимание здоровью, ведь оно дороже разрушающих отношений.