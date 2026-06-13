Внимание к деталям: стильные розетки и выключатели российских производителей Как всего один элемент оформления может кардинально изменить весь интерьер.

Дьявол кроется в деталях. А ещё в них скрывается акцентность, уникальность и целостность. Неуместная розетка может испортить даже самый продуманный интерьер, а играющий на контрасте выключатель, наоборот, поставить жирную грамотную визуальную точку во всём дизайне. Эти детали — уже не просто «ВКЛ/ВЫКЛ», а равноценная часть всего пространства. Не фурнитура, однообразная и казённая, а декор, часто дорогостоящий. В нашей подборке четыре российских бренда — их розетки и выключатели без скучных пластиковых рамок объединяют технологии и искусство.

Rosetta

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Этот бренд — детище екатеринбургского художника Кирилла Масягина. Во время ремонта в своей квартире он не смог найти подходящие для его задумок розетки и выключатели, поэтому решил сделать их сам. В итоге идея выросла в полноценный бизнес, в котором каждая единица товара производится вручную и только по заказу. Снаружи — глазурь из кварцевого порошка для износостойкости и защиты от влаги, внутри — огнеупорный пластик, всё вместе — коллекционная ценность. И соответствующая цена от 10 000 рублей не за комплект, а единицу.

LEANZA

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Компания производит розетки и выключатели в ретро-стиле из фарфора. В каталоге ещё можно найти распредкоробки, розетки для стационарных телефонов и ТВ-кабелей, а также изоляторы как в сельских домах, когда проводку пускали поверх стен. Все изделия выпуклые и объёмные — они крепятся на поверхность, а не прячутся в неё, поэтому помогают создавать ретро или деревенский стиль. Каждая серия отличается от другой только расцветкой, а выключатели представлены двух видов с рычажковой системой и поворотным механизмом. Цены на изделия плавают в районе одной-двух тысяч рублей.

«Гусевъ»

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Фабрика электрических товаров основана в 1991 году как один из первых частных производителей светотехники в Москве, вдохновившись традициями российских купцов-промышленников XIX века и старообрядческой этикой труда. В каталоге розетки и выключатели как скрытой, так и открытой проводки из фарфора, латуни и дерева (это для бани), расписаные под хохлому или гжель. Есть коллекции, где в качестве переключателя установлены кузнечики, балалайки или самовар. Если не брать во внимание откровенно кичевые варианты, то можно найти очень достойные дизайнерские решения. Например, серия из меди в монохроме выглядит дорого и солидно. Цены начинаются от двух тысяч рублей.

Donel

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Бренд с производственными мощностями в России и Китае начал свою историю 10 лет назад. В каталоге несколько серий, каждая из которых особенная. N96 — это тумблерные выключатели, лицевые панели из стали и ретро-стиль по цене от трёх тысяч рублей за единицу. R98 — это скандинавский минимализм и пластиковые компоненты с супер-демократичным ценником. R98 Trendy Colors — это узкорамочные встраиваемые розетки и выключатели ярких расцветок, как в Пинтерест, идеально подходящие для дофаминового или зумерского интерьера. Ещё можно присмотреться к серии S08 — это масс-маркет по цене от 80 рублей за единицу.