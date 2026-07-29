Лучшие архитекторы Москвы XXI века — кто они? Отвечают профессионалы отрасли.

Прошла только четверть XXI века, стало быть лучший архитектор столицы России определён на сегодняшний день, то есть, в моменте. Это звание неофициальное, но неоспоримо почётное, потому что присуждалось на основе голосования профессионалов индустрии.

Звание лучшего архитектора Москвы текущего столетия определили журнал «Эксперт.Урбан» и КБ Стрелка (российская консалтинговая компания, оказывающая услуги в области городского развития) после проведённого опроса среди представителей крупнейших застройщиков страны, журналистов, архитекторов, урбанистов, дизайнеров, представителей цифровых медиа и других участников архитектурного рынка. Голосующих условно разделили на четыре категории: «Бизнес и управление», «Культура и образование», «Медиа и коммуникация», «Планирование и консалтинг». В каждую группу вошли настоящие звёзды — Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, Михаил Хвесько, генеральный директор, председатель правления Capital Group, Айрат Багаутдинов, руководитель проекта «Глазами инженера», Михаил Блинкин, научный руководитель факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, Василий Церетели, директор Московского музея современного искусства, президент Российской академии художеств, Павел Гнилорыбов, основатель проекта «Архитектурные излишества», Юлия Тарабарина, главный редактор интернет-портала Архи.Ру, Олег Григорьев, директор Института пространственного планирования Татарстана и многие другие.

Перед экспертами стояла задача выбрать пять архитекторов, чей вклад в развитие архитектурного облика столицы России за последнюю четверть века — с 2000 по 2025 год — они считают наиболее значительным. Основной упор при выборе делался не на компании и бренды, а на персоналии — руководителей бюро. Чем больше упоминаний фамилии архитектора среди ответов голосующих — тем выше его место. В результате был сформирован список из 44 имён, мы расскажем о первых пяти строчках рейтинга. Там сплошные легенды.

5-е место: Сергей Кузнецов

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Бывший главный архитектор Москвы, а теперь архитектор будущего ВЭБ.РФ и управляющий партнер КБ Стрелка. Кузнецов придумал новую концепцию — emo-tech — и впервые внедрил её во время работы над научно-исследовательским кластером МГТУ имени Н.Э. Баумана: «Я предложил концепцию эмо-тека — эмоционального техно. Мы привыкли к хайтеку и лоутеку, но сейчас к инженерным решениям («умному дому», мобильной кинематической архитектуре) должен добавиться ключевой элемент — быстрый и ясный эмоциональный отклик. Архитектура должна восприниматься как событие, мимо которого невозможно пройти без оглядки». Среди других знаковых работ архитектора Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, Дворец водных видов спорта в Казани и московский парк Зарядье.

4-е место: Александр Цимайло, Николай Ляшенко

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Бюро «Цимайло, Ляшенко и партнёры» работает с 2001 года: история двух вчерашних студентов начиналась как небольшая студия, работающая над камерными частными проектами, и превратилась в крупного игрока, любимца элитных девелоперов. Цимайло и Ляшенко говорят, что главное в работе — получать максимальное удовольствие от рабочего процесса. Наверное поэтому в портфолио бюро нет похожих проектов, нет узнаваемого почерка и повторений, но много света, работе с которым в команде архитекторов уделяется особое внимание. «Цимайло, Ляшенко и партнёры» помогали создавать современный облик Москвы, спроектировав клубные дома в центре города — «Бунин», «Набоков», «Бродский» и другие.

3-е место: Сергей Чобан

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Архитектор, спроектировавший самое высокое здание в Европе — башню «Федерация» в Москва-Сити. Формируя облик современного города, Сергей Чобан и его бюро «СПИЧ» думают и об истории, пытаясь сохранить архитектурные памятники: «Самое сложное — найти для них функцию, которая была бы подходящей и не принижала бы эти объекты, а, наоборот, облагораживала». Среди последних реализованных проектов архитектора можно отметить бизнес-центр TALLER, здание музея «ЗИЛАРТ» и многофункциональный комплекс Level Мичуринский в Москве.

2-е место: Юрий Григорян

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Бюро «Меганом», которым руководит Григорян, работает с 1998 года. Изначально архитекторы брали в работу московские и подмосковные проекты, позже география расширилась на всю Россию и мир — об этом мы писали в нашем материале про крупнейшие архбюро страны. Сам Григорян так говорит о своей работе: «Архитектор делает оболочку, форму, и он должен быть морально готов к тому, что его здание могут снести, причем при жизни. Поэтому самая большая ответственность — это когда ты делаешь жилой дом, потому что его как раз в нашей реальности снести сложнее всего. А общественные здания могут в любой момент выкупить и разрушить. Но самые простые и устойчивые типы и каркасы всегда легко приспосабливаются к другой функции — похожей или не очень. Поэтому нам всем надо сосредоточиться на том, чтобы научиться делать здания как подарки для города — даже если они простые и ординарные». Среди подобных подарков можно отметить проект торговой улицы Барвиха Luxury Village, универмаг «Цветной» и концертный зал «Меркури».

1-е место: Сергей Скуратов

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Считается, что именно Скуратов повлиял на ход архитектурной истории страны. В 2010 году архитектор одержал победу в публичном споре с бывшим в то время мэром Юрием Лужковым — тот требовал снизить высоту небоскрёба на Мосфильмовской, разобрав уже построенные 22 этажа. Этот спор, поддержка чиновников и профессионального сообщества стали переломным моментом для отечественной архитектуры и фактически завершили постсоветский период. Самым любимым своим творением архитектор называет жилой комплекс «Садовые Кварталы»: «Это целый градостроительный роман. Там есть всё. Идея, композиция — и всё авторское. Любимые мной материалы — кирпич, стекло. Участие уважаемых мной партнеров-архитекторов. Рельеф, организованное внутриквартальное пространство».