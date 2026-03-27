Какой ремонт сделать на кухне в 2026 году Да, у посуды и плит тоже есть своя мода.

Это раньше раритетный сервиз доставали из стенки только по праздникам, а в кругу семьи ели со сковородки — чай не баре. Но времена стремительно меняются под натиском социальных сетей, и кухня сегодня — это отдельная эстетика, она стала такой же визитной карточкой дома, как и гостиная: и там, и там собираются гости, делаются уроки, проходят сеансы психотерапии, готовятся шедевры и прочее, прочее, прочее. Претендуешь — соответствуй. Точнее, оформляй так, чтобы здесь хотелось находиться.

Главное веяние года — усталость от идеальной ИИ-шной картинки. Потребители ищут человечность, индивидуальность и теплоту, соединяя удобство для повседневной готовки и эстетику для посиделок с близкими. Одним из решающих остаётся экономический фактор ( об этом мы уже писали ): стройматериалы и работы дорожают, поэтому потребитель обходится малой кровью, переделывая не всё помещение, а экономя и подгоняя уже существующие формы под понравившийся стиль.

В российском сегменте соцсетей определён цвет-фаворит кухонных фасадов. Это зелёный во всех его оттенках. Ещё в тренде (оно и понятно) всевозможная экономия: умельцы предлагают не перекладывать плитку, а красить её; заменить дорогостоящий островок на кухне сквозным ячеечным шкафом, прикрученным к полу и накрытым столешницей. Но дизайнеры, архитекторы, строители и производители во всём мире говорят, что экономить нельзя, и акцентируют внимание на экологичных материалах, сантехнике с акцентом на здоровом образе жизни и бытовой технике нового поколения.

То же касается и посуды. Ушедшая «Икеа» лишила нас возможности менять невзрачные типовые наборы за три копейки раз в год, к сервизам сейчас нужно относиться бережнее и выбирать более нарядные варианты. Самой популярной, если верить соцсетям, сегодня считается посуда в капустной эстетике — картинки с ней на платформах к концу прошлого года стали искать чаще на 250% по сравнению с предыдущим годом. Всё потому, что Vogue объявил капусту самым модным овощем, после чего в ресторанах разной степени паршивости в меню стали возникать стейки из неё и салаты «Щётка» и «Витаминный» (о других блюдах из капусты мы уже писали — обязательно попробуйте приготовить), а керамика в форме кольраби или красных кочанов ворвалась во все модные салоны. Это повальное увлечение, скорее всего, быстро пройдёт и сгинет, как и все тренды, но пока мир упивается сюрреалистичным максимализмом салатников, тарелочек и супниц за огромные деньги.

Что же касается дизайна кухонь как пространства, то он остаётся консервативным: на первом месте должно оставаться удобство, далее идут красота и многофункциональность-гибридность пространства.

Пол и фартук из кусочков разного мрамора

Лоскутное шитьё, поддерживая принципы экологичности (ничего не выбрасывается, всё пускается в дело) и эксклюзивности, из народного промысла превратилось в устойчивый тренд, распространяясь в том числе и на дизайн интерьера. Плитка и напольное каменное покрытие из мраморных кусочков разного цвета и формы, как в советских ДК, — это как есть лоскутки, которые можно либо собрать в причудливый рисунок самостоятельно, либо выбрать готовое решение. Причём предлагаются как целые плиты с разномастным узором, так и конструкторы, где каждая плитка разбита на сегменты, собирающиеся как угодно в хаотичном порядке.

Акцентная фурнитура

Фасад кухни может быть любого цвета, а ручки, кронштейны и крючки предлагается заменить на яркие. Главное правило — фурнитура не должна диссонировать с общим визуальным кодом, не должна нарушать общую целостность, а гармонировать с ней. В том числе и на контрастах. Ручки разной формы и расцветки можно подобрать на маркетплейсах и заменить самостоятельно без вызова мастера.

Высокие открытые кухонные острова

Классические кухонные острова, конечно, красивые и смотрятся обстоятельно, только вписываются в действительно дорогой интерьер, а используются редко и в основном в декоративных целях. Положение дел дизайнеры предлагают изменить кардинально, устанавливая открытые островки в полную высоту комнаты с полками-трансформерами, устанавливаемыми по своему усмотрению. Подобные острова не подразумевают подведение коммуникаций, что значительно удешевляет их производство и установку.

Смесители-гибриды

Сантехника, как и обувь, должна быть дорогой — это база. Особенно кухонная, когда ею постоянно пользуются. Сэкономить не получится, особенно учитывая новый тренд на устройства всё-в-одном, когда в один смеситель подведены горячая, холодная, фильтрованная и (что-то на богатом) газированная вода.

Бытовая техника, декорированная под мебель

В СССР из-за нехватки места холодильники выносили за пределы кухни. Теперь это не вынужденная мера, а мода. Да, встроенная техника, декорированная общим кухонным фасадом, воспринимается как норма, но оформленная как предмет интерьера — это что-то новое. Например, дизайнеры предлагают устанавливать большие холодильники в гостиной, предварительно обшив красным деревом, мраморными панелями или, как вариант, гобеленом. То есть бытовая техника интегрируется в архитектуру дома и выглядит как полноценная мебель и продуманная часть дизайна.