Почему нам так хочется изменить других людей Когда желание якобы помочь перерастает в тотальный контроль?

Мы, конечно, не деньги и не можем нравиться абсолютно всем. Поэтому все хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда наши недостатки не принимают, а вместо этого стараются подстроить под якобы правильные жизненные ориентиры. Ну или сами мы так делали. Окей, согласимся, что диктатура — это не метод. Просто иногда кажется, что мы знаем, как нужно делать лучше, что наше поведение — самое правильное, а ценности — самые ценные.

Автор фото: личный архив Оксаны Захаровой О том, почему такое происходит, при чём тут собственная безопасность и почему желание изменить ближнего возникает чаще, чем желание просто обнять, рассказала врач-психиатр, психотерапевт РКПБ им. Бехтерева, ассистент кафедры психотерапии и наркологии Казанской государственной медакадемии, кандидат медицинских наук Оксана Захарова. Почему нас тянет менять других? Чаще всего такое происходит из-за собственных потребностей, и любовь в паре с заботой тут ни при чём. Проекция нереализованного. Иногда мы видим в партнере потенциал, который не смогли реализовать сами. Например, мечтали стать художником, но не сложилось, а теперь усиленно записываем партнёра на курсы рисования. Мы пытаемся «долепить» другого человека до своего внутреннего идеала, чтобы через него почувствовать себя успешнее и целостнее. Страх потери контроля. Предсказуемый партнер равно спокойная жизнь, но если человек ведет себя не так, как мы ожидаем, внутри включается тревога. Желание изменить близкого — это часто попытка вернуть себе чувство безопасности и убрать нервное напряжение, просто сделав другого удобным и понятным. Синдром спасателя родом из детства. Если ребёнку пришлось спасать, например, маму от папы или папу от пьянства, этот сценарий впечатывается в память и во взрослой жизни он автоматически ищет кого-то «несчастного» или «неправильного», чтобы снова почувствовать себя нужным, исправляя и спасая партнера. Установки, которые есть у каждого из нас. Когда партнер живет по своим правилам, нас это бесит. Мы пытаемся навязать свои убеждения не потому, что хотим добра, а потому что нам кажется, что есть только один «правильный» способ существования, и это наш.

Можно ли искренне любить человека и при этом постоянно хотеть его изменить?

Оксана Захарова говорит, что искренне любить и в то же время хотеть изменить человека — это внутренний конфликт, диссонанс, если хотите. Любовь — это про принятие человека таким, какой он есть, неидеальным, но уникальным. Желание изменить близкого сигнализирует, что вы замечаете не вписывающиеся в картину вашего идеального мира черты. Но эти чувства вполне могут мирно уживаться, если желание поменять что-то в человеке звучит как мягкая просьба («Мне было бы приятно, если бы...»), а не требование. Или если отношения не ставятся в зависимость от того, исправится человек или нет. Ну или при условии, что партнёр сам готов меняться, видя в этом пользу для себя и для отношений.

Впрочем, перейти от заботы к контролю легко:

1. Если изменения становятся ультиматумом: «Я буду с тобой, только если ты...»

2. Если вы пытаетесь перекроить партнёра под себя, игнорируя его истинные потребности и личность.

3. Если отношения становятся функциональными и человек нужен не таким, какой он есть, а таким, каким он удобен.

Нас раздражают в других те качества, которые мы не принимаем в себе?

В 90% случаев наше раздражение на других — это проекция, защитный механизм психики. То, что нас не устраивает в людях — излишняя эмоциональность, навязчивость, безответственность, — чаще всего есть и в нас самих, но мы это подавляем или боимся проявить из-за внутренних установок вроде «так нельзя» или «так некрасиво», потому что боимся чужого мнения. Когда мы видим это качество в другом, оно работает как зеркало, показывая то, что мы не хотим признавать в себе. Например, если вас дико раздражает коллега, который вечно опаздывает, возможно, вы просто слишком жёстко держите себя в рамках и боитесь подвести кого-то. Парадокс в том, что как только мы разрешаем себе быть неидеальными и принимаем эти черты в себе, нам становится гораздо проще относиться к ним в других. Наш эксперт советует уменьшить градус осуждения, чтобы ощутить больше спокойствия.

В каких случаях требование изменений — это не каприз, а необходимость?

Случаются ситуации, разрушающие и самого человека, и его близких. Например, любые зависимости, ведущие к финансовым, эмоциональным и физическим проблемам. Сюда же относится насилие — физическое, сексуальное, психологическое. И требовать его прекращения (то есть попытки изменить партнёра) — это не контроль, а защита себя, ведь молчаливое согласие лишь поддерживает механизм агрессии. Систематическая ложь и предательство тоже убивают доверие, превращая отношения в токсичные, и тогда жесткие границы становятся актом заботы о себе. То же самое с деструктивным поведением: когда партнер ставит под угрозу свою жизнь или ваше эмоциональное состояние, требование измениться может стать точкой, с которой начнутся реальные изменения. Удивительно, но когда один партнёр учится заботиться о себе и выстраивает границы, это часто дает второму шанс тоже задуматься, что он делает не так со своей судьбой. Иногда требование перемен — это не попытка переделать, а приглашение к жизни.

— Представим, что личные границы, обозначенные в жёсткой форме, многократно нарушены. Тогда в ход идёт ультиматум, но он становится манипуляцией, если используется как элемент контроля. Например, фразы типа «Если ты меня любишь, ты сделаешь так», пустые угрозы без последствий (как в отношениях между детьми и родителями), слишком частые ультиматумы для решения бытовых проблем — это манипуляции. Ультиматум, который оправдан безопасностью, направлен на прекращение вредного воздействия со стороны партнёра. Манипулятивный ультиматум же направлен на достижение своих собственных потребностей и целей. Это достаточно эгоистичный способ контроля над другим человеком, — пояснила Оксана Захарова.

Почему критика убивает желание меняться, а похвала — усиливает?

На самом деле это утверждение не совсем верное. Критика и похвала — это два разных способа мотивации, и оба могут работать: кто-то меняется из желания стать лучше, а кто-то — из злости или обиды. Но всё упирается в самооценку и чувство безопасности. Критика часто бьёт по больному, ведь если человек не уверен в себе, он воспринимает её как подтверждение своей никчёмности, а в ответ включается желание защититься, а не меняться. Похвала же работает иначе, создавая ощущение принятия и ценности. Когда усилия замечают, появляются силы и ресурс двигаться дальше, и человек чувствует себя достойным пробовать новое. Проще говоря, критика чаще парализует, а поддержка — вдохновляет.

Как понять, что дальше менять человека — значит разрушать себя?

Попытки изменить близкого становятся опасными, когда вы предаёте свои ценности, истощаете силы на бесконечные попытки переделать партнёра или теряете себя, растворяясь в его жизни. Если вы решаете всё за другого, лишая его самостоятельности, а в итоге чувствуете лишь опустошение и обиду — это сигнал, что вы разрушаете себя, а не спасаете отношения. Главный маркер — ваше состояние: если после всех усилий вам плохо, значит, вы занимаетесь не любовью, а саморазрушением.