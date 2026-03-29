Автор материала: GALA mag

29 марта 08:09

Кто из стилистов одевает мировых звезд

Ответственные за модные удачи и провалы.

За тем, как выглядят мировые звезды на премьерах, церемониях и обложках журналов, всегда стоят стилисты — редко артисты сами наряжаются, кстати, так же, как и в России. Стилисты в данном случае — это не просто люди, которые подбирают платье или костюм. Они формируют внешний образ артиста и делают его узнаваемым. Их работа начинается задолго до выхода на красную дорожку и часто продолжается годами, пока звезда растет в карьере и меняет стиль.

У каждой большой звезды есть свой стилист или даже масштабная команда. Эти специалисты следят за модными коллекциями, общаются с брендами и домами моды, получают доступ к новым вещам раньше других, чтобы их клиент мог приковать к себе все внимание. Они знают, какие фасоны сейчас актуальны, какие цвета будут хорошо смотреться на фото и какие образы лучше подойдут под конкретное событие. В тексте рассказываем, кто из селебрити под чьим руководством одевается. 

Известные стилисты в мире моды сами стали почти такими же заметными фигурами, как их клиенты. Их имена часто упоминают в медиа, потому что они стоят за самыми обсуждаемыми выходами. Некоторые из них работают с актерами первой величины, другие больше сотрудничают с певцами и моделями. Есть те, кто специализируется на дерзких образах, а есть те, кто делает ставку на элегантные наряды. Работа стилиста строится не только вокруг одежды. Ему важно понять характер человека, его привычки и то, как он чувствует себя в кадре. Один артист любит строгие линии и минимум деталей, другому ближе яркие цвета и необычные формы. Если навязать человеку чужой стиль, это будет заметно. Поэтому хороший стилист всегда ищет баланс между трендами и личностью клиента.

Элизабет Стюарт

Эта стилистка часто работает с актрисой Кейт Бланшетт. Благодаря Стюарт Бланшетт не раз появлялась на красной дорожке в довольно интересных образах. Кроме того, Стюард одевает Джулию Робертс, Джессику Честейн, Виолу Дэвис.

Эрин Уолш

Эрин стала заметна всему миру благодаря тому, что полностью переосмыслила стиль Энн Хэтэуэй. До появления Уолш наряды актрисы выглядели вполне обычными, а потом стали более выразительными и продуманными. А еще она неоднократно наряжала Селену Гомес и Сару Джессику Паркер.

Джалил Уивер

Этот человек наряжает ее — королеву Ри. Именно он выбирал наряды для певицы для крупных выступлений и церемоний, которые потом обсуждали в модных изданиях. Не исключено, что и беременные выходы звезды — его видение.

Лоу Роуч

Имя Лоу Роуча неразрывно связано с Зендеей. Он был тем стилистом, кто формировал стиль звезды чуть ли не с самого начала ее карьеры. Несмотря на то, что Лоу ушел из профессии, он продолжает помогать Зендее с нарядами. В разные годы он также работал с Селин Дион, Аней Тейлор-Джой, Хантер Шафер, Беллой Хадид и Арианой Гранде.

Джейми Мизрахи 

Джейми одевает певицу Адель. Она давно работает с дивой, так что экспериментировала над ее образами, когда она была в большем весе, и сейчас, когда звезда похудела.

Важно понимать, что стилисты не просто «одевают» звезд. Они помогают создавать образы, которые становятся частью истории о человеке. И за их работой действительно следит весь мир. Благодаря их работе мы видим селебрити не только как исполнителей или актеров, но и как личности с определенным представлением о себе, с характером, который выражается через стиль.

Феерия безвкусицы: как Снигирь и Волкова опозорились на премии «Ника»

Разбираем образы звезд с самой известной российской кинопремии. Спойлер: всё очень плохо.

GALA

Нелепая Зепюр Брутян и Мэрилин Монро в исполнении Пересильд: 10 образов с «Ники»

Аляповатое платье Анны Калашниковой, жена Прилучного в лаковых туфлях «Братц» и другие провалы с синей дорожки.

ru.freepik

Гаджеты для долгой и счастливой жизни: в них есть смысл?

Новомодный термин «биохакинг» (взлом биологии) — оно вам (не)надо.

Александра Шестакова/GALA

Стильные образы 70-х в современном прочтении: поддерживаем новый тренд

Разбавляем привычный гардероб ретро-настроением.

