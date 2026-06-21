Гоша Рубчинский после тишины: художник исписался или обрел новые смыслы?

«Форум» начинается с вопроса о том, способен ли автор, однажды создавший мгновенно узнаваемый язык, выйти за пределы собственной легенды после череды громких личных скандалов. Рубчинский возвращается к темам, которые всегда были для него главными: сообществу, молодежной среде, униформе, локальным кодам и одежде как способу зафиксировать культурное состояние момента. Но в новой коллекции эти мотивы собраны спокойнее и взрослее. Здесь меньше прямого удара логотипом, меньше подросткового шума, меньше желания немедленно стать мемом. Вещи работают через силуэт, культурную цитату, монтаж и почти исследовательскую работу с архивом. Нельзя пройти мимо амбассадоров бренда, которые, как и прежде, так или иначе отражают современную российскую медиасреду.

Визуально «Форум» держится на столкновении нескольких пластов. Кимонообразные бомберы и широкий мягкий объем вводят азиатскую линию. Отсылки к русскому авангарду, включая «Победу над солнцем» и футуристическую графику, переводят коллекцию в поле искусства начала XX века. Рабочие комбинезоны, тельняшки, полосатые брюки, деформированные тренчи и рубашки, надетые задом наперед, возвращают зрителя к теме униформы и отчасти соцреализму. Рюкзаки в цвете фуксии и выходы в высоких носках без обуви добавляют интонацию странности, которая у Рубчинского была всегда и которая для дизайнера важнее чистой красоты.

Ранний Гоша строил эффект на узнаваемой грубости. В коллекциях середины 2010-х его главным инструментом была эстетика постсоветского спортивного быта: потерянные подростки, псевдорыночные логотипы, кириллица, треники, худи, бомберы, ощущение двора и секции. Осень-2015 и Весна-2016 выглядели как портрет поколения, выросшего среди остатков советской визуальной системы и новой брендовой жажды. Эта простота была очень точной. Рубчинский поймал момент, когда локальная неловкость стала глобально желанной.

Затем в его работах появился более сложный гардероб. Коллекция Весна-лето- 2017, показанная во Флоренции, стала важным сдвигом: в неё вошли пинстрайп, бархатные двубортные жакеты, более взрослая посадка. Осень-2017 и Весна-2018 усилили этот переход через футбольную культуру, рейв, Burberry и образ России как живой, противоречивой среды. В тот период Рубчинский расширял стритвир до полноценного модного языка. Его интересовали уже не только толстовка и спортивные брюки, но и костюм, верхняя одежда, дисциплина силуэта.

«Форум» продолжает эту линию через более собранную форму. В новой коллекции почти нет прежнего ощущения случайно найденной вещи, будто взятой с рынка или из школьной раздевалки. На первый план выходит режиссура образа. Бомбер становится почти архитектурным объектом, рабочая одежда теряет бытовую прямоту, полоска превращается в графический ритм, авангардная цитата заменяет спортивный логотип. Рубчинский словно проверяет, выдержит ли его визуальный язык отчасти музейную и театральную оптику. Иногда выдерживает. Иногда выглядит слишком знакомым.