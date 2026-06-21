21 июня 09:00
Гоша Рубчинский после тишины: художник исписался или обрел новые смыслы?
Что говорит новая коллекция «Форум» об одном из самых обсуждаемых дизайнеров.
В июне 2026 года Гоша Рубчинский представил в московском бывшем кинотеатре Forum коллекцию Summer 2027 Men. Для дизайнера это был первый полноценный показ именного бренда за последние восемь лет, поэтому вокруг события сразу возникла своеобразная драматургия возвращения. В случае Рубчинского она особенно соблазнительна: его ранние вещи давно стали частью визуального словаря 2010-х, а сама фамилия превратилась в знак определенной эпохи — постсоветского стритвира, подростковой неловкости, кириллицы на груди, спортивных костюмов, дворовой романтики и культурного экспорта, который Запад когда-то считывал как свежий, странный и предельно фотогеничный.
«Форум» начинается с вопроса о том, способен ли автор, однажды создавший мгновенно узнаваемый язык, выйти за пределы собственной легенды после череды громких личных скандалов. Рубчинский возвращается к темам, которые всегда были для него главными: сообществу, молодежной среде, униформе, локальным кодам и одежде как способу зафиксировать культурное состояние момента. Но в новой коллекции эти мотивы собраны спокойнее и взрослее. Здесь меньше прямого удара логотипом, меньше подросткового шума, меньше желания немедленно стать мемом. Вещи работают через силуэт, культурную цитату, монтаж и почти исследовательскую работу с архивом. Нельзя пройти мимо амбассадоров бренда, которые, как и прежде, так или иначе отражают современную российскую медиасреду.
Визуально «Форум» держится на столкновении нескольких пластов. Кимонообразные бомберы и широкий мягкий объем вводят азиатскую линию. Отсылки к русскому авангарду, включая «Победу над солнцем» и футуристическую графику, переводят коллекцию в поле искусства начала XX века. Рабочие комбинезоны, тельняшки, полосатые брюки, деформированные тренчи и рубашки, надетые задом наперед, возвращают зрителя к теме униформы и отчасти соцреализму. Рюкзаки в цвете фуксии и выходы в высоких носках без обуви добавляют интонацию странности, которая у Рубчинского была всегда и которая для дизайнера важнее чистой красоты.
Ранний Гоша строил эффект на узнаваемой грубости. В коллекциях середины 2010-х его главным инструментом была эстетика постсоветского спортивного быта: потерянные подростки, псевдорыночные логотипы, кириллица, треники, худи, бомберы, ощущение двора и секции. Осень-2015 и Весна-2016 выглядели как портрет поколения, выросшего среди остатков советской визуальной системы и новой брендовой жажды. Эта простота была очень точной. Рубчинский поймал момент, когда локальная неловкость стала глобально желанной.
Затем в его работах появился более сложный гардероб. Коллекция Весна-лето- 2017, показанная во Флоренции, стала важным сдвигом: в неё вошли пинстрайп, бархатные двубортные жакеты, более взрослая посадка. Осень-2017 и Весна-2018 усилили этот переход через футбольную культуру, рейв, Burberry и образ России как живой, противоречивой среды. В тот период Рубчинский расширял стритвир до полноценного модного языка. Его интересовали уже не только толстовка и спортивные брюки, но и костюм, верхняя одежда, дисциплина силуэта.
«Форум» продолжает эту линию через более собранную форму. В новой коллекции почти нет прежнего ощущения случайно найденной вещи, будто взятой с рынка или из школьной раздевалки. На первый план выходит режиссура образа. Бомбер становится почти архитектурным объектом, рабочая одежда теряет бытовую прямоту, полоска превращается в графический ритм, авангардная цитата заменяет спортивный логотип. Рубчинский словно проверяет, выдержит ли его визуальный язык отчасти музейную и театральную оптику. Иногда выдерживает. Иногда выглядит слишком знакомым.
Сильнее всего коллекция работает там, где автор редактирует собственный архив. Он давно умеет видеть в униформе эмоциональный код. Тельняшка у него остается знаком принадлежности, комбинезон — образом труда и дисциплины, спортивная форма — следом коллективной идентичности. Такая рефлексия позволяет дизайнеру находить новые силуэты и звучания. В «Форуме» вещи меньше привязаны к конкретному веянию или десятилетию. Они собраны в систему образов, где Россия, Япония, авангард, рабочая одежда и подростковая пластика существуют на равных. Такой монтаж делает коллекцию более интеллектуальной, хотя частично лишает ее прежней «молодой» энергии.
Главный риск «Форума» связан с самоцитированием. Рубчинский снова говорит о сообществе, снова работает с молодежью, снова использует униформу и локальные культурные знаки. Для автора, чей язык был настолько растиражирован, это опасная территория. После 2016–2018 годов многие элементы его эстетики стали общим местом: кириллица, постсоветский спорт, дворовая хрупкость, восточноевропейская суровость, недорогая одежда как объект высокой моды. Сегодня подобные приемы требуют иной точности. Простого узнавания уже недостаточно. Да и в конце концов, те подростки из 2017-го давно выросли.
При этом обвинить Рубчинского в художественной исчерпанности было бы слишком легко. «Форум» показывает не пустоту, а осторожную перемену. Он больше не пытается доказать актуальность через громкий бренд-партнерский жест, как в эпоху Fila, Kappa, Sergio Tacchini, Levi’s, adidas и Burberry. Коллаборации остаются частью его орбиты, включая проект с Bikkembergs, но новая коллекция держится прежде всего на авторском тезаурусе. Это важное отличие: Рубчинский снова предъявляет себя, а не эффект от союза с чужим логотипом.
Контекст перезапуска тоже важен. После решения 2018 года остановить привычный сезонный цикл бренд долго существовал в состоянии мифа. Затем были новые проекты, работа с Yeezy, расставание со старой структурой, возвращение именной марки, собственный онлайн-магазин, поп-апы, точка в «Цветном», присутствие на маркетплейсах и новый коммерческий контур. «Форум» появляется уже не как романтическая вспышка андеграунда, а как часть выстроенной и вполне коммерческой системы. У Рубчинского теперь есть инфраструктура, международная память о бренде и локальная площадка для нового разговора.
Именно поэтому коллекция считывается двойственно. С одной стороны, ей не хватает нервной новизны ранних работ. В ней нет того шока узнавания, который когда-то возникал от подростка в спортивном костюме с кириллицей, от псевдоконтрафактного лого, от столкновения советской визуальной простоты с люксовым контекстом. С другой стороны, «Форум» демонстрирует редкую для автора дисциплину. Он уменьшает громкость своих старых приемов, усложняет силуэт, вводит авангардную цитату, работает с телом и пространством показа как с частью высказывания.
Ответ на вопрос «исписался ли Гоша Рубчинский?» зависит от того, чего ждать от него сейчас. Если ждать повторения удара 2010-х, «Форум» покажется слишком пресным. Если оценивать коллекцию как попытку взрослого автора пересобрать собственный стиль, то она выглядит убедительнее. Рубчинский не изобрел новый визуальный алфавит, но изменил интонацию. Его язык стал менее подростковым, более редакторским, местами почти кураторским. Это не революция, а скорее переход от инстинкта к композиции.
«Форум» выводит Рубчинского на новый уровень в одном конкретном смысле: он начинает относиться к своему архиву как к материалу, который можно не повторять, а монтировать заново. Коллекция не закрывает риск «исчерпанности», поскольку его ключевые темы и образы остаются теми же. Вместо этого она показывает, что автор способен работать с одеждой строже и сложнее. В этом и заключается ее ценность: Гоша возвращается не мальчиком со двора, а художником, который наконец рассматривает собственную мифологию на расстоянии.
Автор материала: Ангелина Проскурякова
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