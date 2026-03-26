Алексей Сухарев: «Если ты хорошо выглядишь, это отражается на всех сферах жизни» Мы поговорили с одним из главных стилистов России о Московской неделе моды и «Новом дне».

На сегодняшний день Алексей Сухарев — один из самых стильных людей в России. А еще он профессиональный стилист с многолетним опытом, известный своим умением сочетать классику с современными трендами. Сегодня он выступает стилистом проекта «Новый день» на ТВ-3, помогая участницам обрести новый образ и уверенность в себе в формате мейковер-шоу (шоу-преображение).



В эксклюзивном интервью для GALA Алексей поделился с нами мыслями насчет тренда на бережливый шик и раскрыл пару секретов о стиле.

Автор фото: пресс-служба ТВ-3

— Алексей, вы уже не первый год участвуете в мейковер-программах (программах-преображениях). Какая история участниц за это время запомнилась вам сильнее всего?

— На самом деле выделять одну историю было бы странно — все они важны и по-своему ярки. Но могу сказать точно: каждую историю невозможно не прожить вместе с героиней. Поэтому, на мой взгляд, в таких проектах на телевидении работают очень эмпатичные люди.

Даже когда съёмки закончены и ты едешь домой, мысли о судьбе героини остаются: о её трудностях, несправедливости, жизненных перипетиях. Чаще всего истории грустные, и даже если в них есть весёлые моменты, основная их часть — это трагедия, маленькая или большая.

— Почему, на ваш взгляд, проекты вроде «Нового дня» пользуются такой популярностью в России? Что в них так притягивает зрителей?

— Я думаю, что такие проекты притягивают тем, что зритель, зрительница в данном случае всегда может ассоциировать себя с главной героиней. Потому что эти женщины, их истории всегда настоящие. Придумать такое, если честно, было бы довольно сложно. И я думаю, что именно из-за этой неподдельности историй зритель как раз и испытывает интерес. Художественного вымысла у нас, сами знаете, хватает в разных жанрах. А что-то настоящее всегда интереснее вымысла.

— Что для вас сегодня значит «быть стильным»?

— Мне кажется, это значит максимально выражать себя: свои интересы, свои хобби, увлечения, свой стиль жизни через одежду, оставаясь при этом актуальным и сообразным сегодняшнему дню. И мне кажется, стильные люди — это те, кто очень комфортно чувствует себя в том, что они носят. Неважно, что это: джинсы, простая белая футболка и какой-нибудь винтажный пиджак или жакет, или какое-то невероятно красивое, сложное вечернее платье. Когда человек чувствует себя комфортно и свободно в том, что он носит, тогда, мне кажется, стиль и рождается.

— Вы часто работаете с людьми, которые переживают внутренние перемены. Что помогает вам понять их и подобрать именно «их» образ? Смотрите на внешность или ведете диалог? — Это и внешние данные, и разговор, конечно же. Достаточно задать всего несколько наводящих вопросов. Если человеку комфортно и уютно в общении с тобой, он сам всё расскажет. Не нужно устраивать допросы с лампой в глаза. Всё должно происходить в приятной, благостной атмосфере — и тогда ты узнаешь очень много. Наверняка есть какие-то детские мечты, есть кумиры, есть какой-то образ, который всегда хотелось попробовать, но было стеснение: «Что скажут люди? Ой, я слишком толстая, мне это не пойдёт, ну куда мне до них». Но смысл ведь в том, чтобы пробовать, правда? И убеждаться либо в том, что это действительно не очень твоё и что это была мнимая мечта, либо, наоборот, в том, что это действительно работает и даст тебе энергию. Для меня, если честно, одежда, образ и то, как мы себя транслируем окружающему миру, — это всегда энергия, какой-то заряд. Появляется чувство уверенности, силы. И когда ты знаешь, что выглядишь хорошо, это всегда отражается на всех сферах жизни, как мне кажется.

— В программах вроде «Нового дня» часто возникает сильная эмоциональная атмосфера. Как сами сохраняете самообладание при оказании помощи героиням, если учитывать вашу эмпатичность?

— На самом деле никакого самообладания не нужно, потому что у нас всё по-честному. Мы всегда стараемся создать ощущение, что героиня находится где-то в гостях у друзей. Потому что только в таких обстоятельствах человек может совершенно искренне выражать свои желания и свои эмоции, а это наша главная цель.

Дело в том, что часто наших героинь не слышат — их родные, окружающие. Наша программа в первую очередь про поддержку и про интерес к героиням, которого часто они не испытывают в повседневной жизни.

— За кем, по-вашему, стоит следить в российском фешен-пространстве сегодня – и почему?

— Здесь каждый выбирает для себя ориентиры и какие-то ролевые модели. Мне кажется, сегодня хватает довольно стильных женщин и мужчин, которые выглядят здорово и хорошо, даже если не являются прямыми иконами стиля. Тут сложно кого-то одного выделить, потому что все сразу начинают обижаться (смеётся). Но я считаю, что наш шоу-бизнес стал гораздо лучше одеваться. Сто процентов. У нас прекрасно одеваются актрисы. Достаточно посмотреть их выходы на кинопремиях или театральных премиях — всегда очень достойно, со вкусом. Мне нравится за этим наблюдать. Даже, пожалуй, наши актрисы гораздо более тонко и элегантно чувствуют сегодняшнюю моду, чем многие артистки и звёзды шоу-бизнеса.

— Какие медийные личности вдохновляют вас в плане стиля? Чему, на ваш взгляд, у них стоит поучиться?

— Меня сильно вдохновляет Лолита Милявская, которая, как мне кажется, пример того, что не надо стесняться и нужно проживать каждый день на максимуме. Её гардероб и образ это отлично отражают. Мне нравится, как себя подаёт Полина Гагарина. Зиверт тоже прекрасно выглядит, одевается и экспериментирует со стилем. Севиль выглядит здорово, а Ани Лорак — всегда эффектно и очень уверенно. Мне кажется, сегодня выбор достаточно велик, поэтому можно найти персонажа, который откликается тебе по своим ценностям и харизме.

— Как вы относитесь к тренду на устойчивое потребление и осознанный гардероб? Есть ли у вас свои правила экологичной моды?

— Сейчас есть глобальный мировой тренд на так называемый бережливый шик. Он появился в связи с ростом инфляции: людям надоело тратить деньги в погоне за одноразовыми трендами, и они выбирают одежду вне времени. Это касается не только гардероба, но и потребления косметических средств и всего подобного. Лучше выбрать что-то одно подороже, чем пять аналогов подешевле, которые укладываются в ту же цену.



Я отношусь к этому довольно одобрительно. Потому что когда ты хорошо знаешь себя, свой персональный стиль, тебе гораздо проще выбирать вещи вне времени. Например, набивший всем оскомину бежевый тренч — ему уже более ста лет, но он до сих пор актуален, переживает каждый сезон, видоизменяясь, достигая своих пиков популярности. Но опять же, каждый из нас стилизует его по-своему, добавляет немного себя в вещь. И мне кажется, что, имея базовый устойчивый гардероб и периодически добавляя трендовые элементы, например в виде аксессуаров или знаковых вещей сезона, можно всегда выглядеть актуально и при этом не тратить много денег. — Недавно вы были в Китае. Отличается ли уличный стиль местных жителей от российского? — Если честно, не очень. Всё дело в том, что и в Китае — будь то Шанхай, Пекин или любой другой город, и в России — не важно в Москве, Хабаровске или другом городе — всегда можно встретить на улице людей хорошо одетых и тех, кто одет не так хорошо. Поэтому судить сложно. Но молодёжь, люди до тридцати, а иногда и до двадцати пяти лет, всегда смелы в своих проявлениях, и за этим действительно интересно наблюдать. — В прошлом году фолк-направление стало заметным в поп-культуре — от музыки до кино. Отразилось ли это как-то на моде? — Это направление пытается отразиться на моде, потому что многие дизайнеры и творческие люди, особенно молодые, имеют немного другой взгляд: они смотрят не вовне, а внутрь себя и внутрь среды, в которой живут. Очень интересно наблюдать, как они пытаются переосмыслить, например, культурный код внутри довольно простых вещей. Я уверен, что это даст свои плоды и, безусловно, оставит свой отпечаток. — Есть ли у вас любимая фолковая вещь или элемент, который вы особенно цените в своем гардеробе? — У меня, если честно, нет. Пока не нашёл того, что бы мне подходило. — Впереди Московская неделя моды. Какие у вас ожидания и прогнозы? — Слушайте, прогнозов нет. Хотя, если честно, я вхожу в комиссию, которая отбирает дизайнеров для показов. Могу сказать одно: будет разнообразно и интересно. Мне кажется, Московская неделя моды вообще набирает обороты, и за этим здорово наблюдать. — Чем вы обычно завтракаете? Есть ли у вас любимое утреннее блюдо? — Я люблю завтракать чашкой кофе. А дальше уже как пойдёт, зависит от настроения. Чаще всего это что-то довольно простое, вроде сырников. Автор фото: пресс-служба ТВ-3

— Как вам удается сохранять прекрасную форму? Есть ли личные правила или подход к балансу?

— Ну, спасибо за физическую форму (смеётся), но это в том числе умение одеваться. На самом деле, не могу сказать, что я в чудовищной форме — это было бы неправдой. Но форму, конечно, нужно постоянно совершенствовать. Режим необходим с наступлением определённого возраста. Раньше можно было гулять напропалую три дня и при этом быть продуктивным на работе. Сейчас так уже не получается, к сожалению.

Поэтому здоровый образ жизни в целом стал социальным макротрендом. На моде он тоже отражается, поэтому мы видим так много спорта в коллекциях. Важно следовать своему режиму: вставать и ложиться в одно и то же время, заниматься спортом, следить за тем, что ешь, и в целом заботиться о здоровье и внешности. Мне кажется, это сильно помогает в достижении самых разных целей.

— Вы нередко говорите о любви к парфюмам и недавно делились ароматами Loewe. Какие духи станут вашими фаворитами этой весной?

— Фаворитов у меня много. Я всегда меняю свой парфюмерный «поднос», свой парфюмерный гардероб в зависимости от времени года: убираю зиму в ящик, выставляю лето, и наоборот. Наверное, этой весной мне нравятся гурманские ароматы — те, которые имеют в своём составе запахи чего-то съедобного: выпечки, цукатов, цитрусовых. Но вообще я люблю всё, что включает в себя цитрусы, бергамот, чайные ноты, что-то вроде ветивера — это всегда остаётся неизменным.

Автор фото: пресс-служба ТВ-3

— Мейковер-шоу (шоу-преображения) часто дают возможность путешествовать по стране. Какие российские города вы хотели бы посетить в этом году?

— Да, я бы очень хотел посетить летом Калининград и его окрестности. Пожалуй, это пока что номер один в моём виш-листе.

— Как, на ваш взгляд, соцсети помогают сформировать собственный стиль – и в чем могут быть опасны?

— Всё есть яд и всё есть лекарство — всё зависит от меры. Если дать человеку в руку карандаш, он может нарисовать прекрасный рисунок, а может проткнуть себе руку. Всё зависит от того, как мы этим управляем и как используем. Я считаю, что всё хорошо в меру. Соцсети часто обвиняют в том, что они делают всех одинаковыми: вирусится какой-нибудь тренд, все на него быстро подсаживаются, выглядят одинаково два месяца, а потом появляется следующий. Например, падел-теннис, стиль Old Money (старые деньги) — давайте все выглядеть одинаково! Но я считаю, что важно сохранять критическое мышление. Не нужно полностью копировать кого-то из соцсетей, важно забирать что-то для себя, что действительно тебе подойдёт.