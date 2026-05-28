Ольга Некрасова

28 мая 15:39

VK Fest раскрыл полный лайнап татарской сцены в Казани

Defne, Beku и другие выступят с новой музыкой на самом масштабном фестивале страны.

В прошлом году VK FEST в Казани прошел впервые. Одной из фишек события стала татарская сцена, где молодые ребята выступили с музыкой на татарском языке.

История увенчалась успехом, поэтому организаторы вновь решили добавить местный колорит в программу фестиваля. По словам руководителя VK Fest Зои Новиковой, без местных музыкантов «казанский фестиваль не представляется возможным». Для гостей выступят Beku, Defne, Gauga, Хижина Музыканта, Il’giz, DJ Сулейман и Марат Яруллин. Они умело соединяют современную музыкальную традицию с татарскими мотивами – будет и этно-поп, и хип-хоп, и даже альтернативный рок.

Напоминаем, что на этот раз фестиваль пройдет 7 июня у Центра семьи «Казан». На главной сцене выступят группа «Сироткин», Дора, Zivert, Федук, Дима Масленников, Клава Кока, Ришат Тухватуллин и Татьяна Куртукова. На автограф-сессиях посетители пообщаются с Клавой Кокой, Вики Шоу, Димой Масленниковым, «Импровизаторами», Яном Топлесом, Супер Стасом и Платоном Гороховым.

