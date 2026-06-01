1 июня 09:00
Что надеть на VK Fest в Казани, чтобы выглядеть максимально стильно
Подобрали образы для всех зон активностей фестиваля.
VK Fest — один из самых масштабных российских музыкальных фестивалей. И здесь предусмотрены активности для всех. Мы пофантазировали, как стильно одеться для каждой из зон, чтобы пилить в соцсети классный контент.
Спортивная зона
Одеваемся удобно и отправляемся на сдачу ГТО, соревнования и мастер-классы по экстремальным видам спорта, виртуальное катание на скейтборде, танцевальные батлы и зоны с мини-гольфом.
Надеваем майку-«алкоголичку» с акцентом, удобные спортивки,трендовые кроссовки, чтобы показать, что мы так-то не впервые спортом занимаемся, и клатч-шнур для телефона, чтобы он не мешал.
Мастер-классы
Выбираем свой самый нишевый образ, чтобы быть не такими, как все. И направляемся создавать букеты, духи, ловцы снов, чайные пакетики для ванны, диффузоры и картинки-аффирмации. А еще на фестивале разместятся пять студий по направлениям: дизайн, фото, звук, анимация и интерактивные технологии.
Лонгслив с футболкой, юбка в пол, ремень из винтажки и сапоги бабушки — то, что нужно.
Локальная сцена
Слушаем артистов татарской сцены в образе главной болельщицы «Ак Барса». На фестивале выступят: Ilgiz & Malsi Music Defne Дышать GAUGA, НУРМИНСКИЙ, Раиль Арсланов (Хижина Музыканта) и другие джерси «Ак Барса».
Скромные шорты, пояс-чехол для телефона, удобные сандалии, чтобы флексить под Нурминского — и ты королева танцпола.
Основная сцена
Собираем фестивальный образ в стиле Коачеллы, чтобы все знали, что мы на таких фестах, как рыбы в воде. И слушаем Клаву Коку, Сироткина, FEDUK, Дору, Zivert, Татьяну Куртукову и Ришата Тухватуллина.
Тут подойдет свежий стилистический прием в виде пары маек, надетых друг на друга, короткие шорты, чтобы успеть загореть, пока стоишь в очереди, сапоги, и не забудьте косынку, чтобы не напекло.
Детская зона
Мамам здесь важно собрать комфортный, но стильный образ для того, чтобы успеть все и везде. Детей и их родителей ждут игры, пенная вечеринка, рыбалка, квест с «Паспортом путешественника», аквагрим, мастер-классы по сборке брелоков, керамике, браслетам и другие активности.
Лонгслив, платье-комбинация для стиля, вместительная сумка, удобные кроссовки, чтобы выдержать очередь на фудкорте (ведь дети точно захотят есть).
Для девочки
Розовый образ, чтобы вы точно не потеряли малышку среди других детей: футболка с цветком, потому что дети — цветы жизни, юбка, удобные сандалии, чтобы успеть на все развлечения, панама — обязательная защита от солнца.
Для мальчика
Тут все по классике: четко, но по делу, футболка, шорты, кепка, кеды.
«Фишер» без Фишера и Янковского: разбираем продолжение с Петровым и Снигирь
На Wink вышло продолжение нашумевшей франшизы «После Фишера. Инквизитор» с новыми актерами: Александром Петровым, Юлией Снигирь и Полиной Гухман, новым маньяком и новой историей. Сможет ли сериал повторить успех оригинала?
Полина Гухман: «Если ты полностью открыта с человеком, то зачем быть одной?»
Поговорили с восходящей звездой о главной роли в «Первой ракетке», работе с Сариком Андреасяном и отношениях с Гришей Верником.
Канны-2026: тяжёлый люкс а-ля рюс
В чём наши медийные и не очень персоны щеголяли на набережной Круазет.
Канны-2026: скучные образы и попытка русских засветиться на красной дорожке
Вместе с кинозвёздами А-листа на ковровой дорожке французского курорта появились и наши селебы.