Секреты бизнеса на фуд-корте: как избежать дорогих ошибок Пять главных тезисов от директора обновленного Московского рынка Тарлана Гусейнова о специфике работы больших гастропространств.

Такая модель бизнеса как фудкорт сейчас невероятно популярна. Прошел хайп на ресторанный шик, громкие имена и пафосную подачу. Теперь людей притягивают залы больших гастропространств, где и с ноутом посидеть можно, и поесть, и контент снять, и чего-нибудь домой прихватить. А еще здесь есть возможность быстро выбирать между интересными точками, а главное, пробовать разное. Формат привлекает и предпринимателей. Но образуется мощная конкуренция: покупателям ничего не стоит пройти два метра и выбрать другой корнер. Из-за подобных особенностей у арендаторов появляется много вопросов, ответы на которые мы решили узнать у директора казанского Московского рынка Тарлана Гусейнова. Люди не делают послаблений Покупатели приходят за приятными впечатлениями. Конечно, они ожидают определенного уровня сервиса, а в России он и так высокий. Последнее, о чем ваши клиенты будут думать, так это о трудностях предпринимателя. Людям, которые к вам пришли, все равно, как давно вы открыты: первый день или уже полгода. Нельзя допускать ошибку, делая для себя послабления в какой-то из составляющих вашего бизнеса. Подготовьте все основательно, организуйте тестовый день. Чтобы испытать, насколько вы готовы к открытию, позовите друзей. Совместно с ними проработайте блюда. Вернуть покупателя, которому не понравилось что-то здесь и сейчас, бывает очень трудно. Только после тщательной проверки своего корнера можно начать, и тогда все будет хорошо. Забыли про это? Значит, обрели крупную проблему. Своего продавца покупатели найдут Автор фото: GALA

Безусловно на фудкорте есть свои проходные точки, но не стоит надеяться только на расположение. Это очевидное преимущество действует недолго. Допустим, что вас сразу видно или вы стоите на проходном месте. Но это еще не говорит о том, что ваш продукт людям понравится. Очень часто на фудкорте покупателям сначала хочется походить, посмотреть. Выбор, как правило, делается только потом.

Другое дело, если вы смогли чем-то запомниться клиентам. За высоким качеством и неповторимой атмосферой обязательно придут еще. Люди приходят к «своим» продавцам. Вы можете быть спрятаны за углом, а покупатели вас все равно найдут.

Автор фото: GALA Автор фото: GALA

Проект должен вызывать аппетит

Фудкорт – среда очень конкурентная, ведь здесь тесно соседствуют очень разные форматы. Прежде всего, вы должны обладать мощным маркетингом. Звучит шаблонно, а требует от вас очень многого. Необходимо уметь по-разному рассказать о себе. Продумайте, как именно лучше это сделать. Возможно, стоит устраивать какие-то акции. Для поиска идей нужно проанализировать работу конкурентов. Очень выгодно работать через промо. Последнее, кстати, прекрасно помогает заявить о себе, если ваше расположение на площадке не очень удачно. Но мало просто привлечь беглый взгляд покупателя. Важно сделать свой проект таким, чтобы он возбуждал аппетит. Именно ваша точка должна зазывать.

Нельзя упустить покупателя Первое впечатление, как известно, два раза не произведешь. Всегда неприятно чем-то спугнуть или не заинтересовать человека, который подошел к вам впервые. А ведь недостаточно выверенный сервис или слабый маркетинг ведут именно к этому! Есть вариант и похуже: потерять доверие клиента. Вернуть покупателя, которому не понравилось что-то здесь и сейчас, бывает очень трудно. Прописная истина, но покупатель ищет не только качественный сервис. Качество предлагаемого продукта тоже должно быть на высоте. Частая и дорогая ошибка — обширное меню, некоторые позиции из которого могут быть в стопе. Покупатель испытывает сильное разочарование, когда не получает то, за чем пришел. Лучше в первые дни потерять на списании, нежели лишить кого-то своего продукта. Собственник должен донести мысль Конечно, нанять работников и возложить на себя только обязанности управляющего – цель многих предпринимателей. Еще бы — приятно зарабатывать на дистанции от производства. Но если не иметь тесного взаимодействия с клиентами, то успеха не будет. Автор фото: GALA

Хотя бы иногда предпринимателю стоит работать на точке самостоятельно. Не хотите? Тогда до вас вряд ли дойдут все отзывы, реакции, эмоции покупателей. А ведь полная обратная связь очень важна. Только она прямо укажет вам на слабые и сильные стороны вашего дела. Может быть, сотрудники работают не так, и вы не подозреваете об этом. Всегда лучше контролировать всё самостоятельно.

Самоличное участие в бизнесе на фудкорте имеет еще один плюс. Вы придумали свой проект, заложили в него свои смыслы. Очень важно рассказать о них покупателю. Не всегда это возможно качественно сделать через рекламу или сотрудника. Передать в первозданном, неискаженном виде эту концепцию можете только вы. К тому же, непосредственное общение с людьми, которые к вам пришли, подарит им ощущение надежности вашего заведения.