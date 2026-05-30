Готовим необычный ужин: сырные люля с фаршированным томатом Рецепт несложного блюда с ресторанным размахом.

Врываемся в летний сезон с обеих ног и сразу забываем про сверхкалорийную еду: природой заложено, что в жару нам не нужно много есть (про широкую кость можете потом заливать фитнес-тренеру), чтобы избежать перегрева из-за переваривания тяжёлой пищи. То есть постепенно начинаем переходить на облегчённый рацион, оставляя место для мороженого. Сегодня готовим сырные люля с фаршированным томатом — это вкусно, эффектно и по-летнему легко. Рецептом поделился повар, студент Казанского кооперативного техникума Нияз Хасанов.

Это достаточно простой рецепт, но энергозатратный — придётся много шинковать и совершать тщательно выверенные действия. Включайте видео, повторяйте за поваром — и всё получится.

Ингредиенты (на одну порцию) Для люля: — 180 грамм фарша из индейки; — 30 грамм сладкого перца; — 30 грамм лука; — 50 грамм сыра сулугуни; — 2 чайные ложки подсолнечного масла; — 2-3 грамма чёрного молотого перца, соли, сушёного чеснока и копчёной паприки. Для фаршированных томатов: — 2 крупных томата; — 30 грамм огурца; — 30 грамм красного лука; — 30 грамм авокадо; — 2 чайные ложки оливкового масла. Для подачи: — 100 грамм творожного сыра 60% жирности; — 20 грамм соуса песто с руколой; — 50 грамм вяленых томатов.

Приготовление

Поставьте на плиту воду в сотейнике или кастрюле — она понадобится для удаления кожуры с томатов. Пока нагревается вода, готовим люля. Для этого мелким кубиком режем лук и сладкий перец; добавляем в фарш вместе со специями и подсолнечным маслом и перемешиваем. На расстеленный пергамент добавляем готовый фарш и руками раскатываем в лепёшку, а по центру выкладываем сулугуни, предварительно нарезанный кубиком. Осторожно, приподнимая за края пергамента, сворачиваем фарш в колбаску. По две минуты обжариваем в пергаменте на гриле без добавления масла готовый люля, после отправляем запекаться в духовку на 10 минут при температуре 180 °С. Пока люля запекается, бланшируем (очень быстро обрабатываем кипятком) томат и снимаем кожуру.

Мелким кубиком нарезаем авокадо, красный лук, огурец и заправляем оливковым маслом. Подготовленные томаты аккуратно вычищаем изнутри от перегородок и семян и начиняем готовым салатом. Для подачи смешиваем творожный сыр и песто, выкладываем на тарелку и украшаем вялеными томатами. На эту подушку кладём фаршированный томат, а рядом нарезанный люля.

И последнее: начинается сезон томатов, но с этой ягодой (да, это ягода) нужно быть осторожными при заболеваниях ЖКТ. Томаты могут повышать кислотность желудка и раздражать слизистую. Но это прекрасный продукт — они содержат калий (для слаженной работы сердечно-сосудистой системы), много воды и объёма (для заполнения желудка и контроля над чувством голода), но практически не содержат клетчатки.