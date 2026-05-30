GALA

Автор фото: GALA

Еда
Автор материала:
Не указано
Денис Фокин

Журналист

30 мая 09:00

Готовим необычный ужин: сырные люля с фаршированным томатом

Рецепт несложного блюда с ресторанным размахом.

Врываемся в летний сезон с обеих ног и сразу забываем про сверхкалорийную еду: природой заложено, что в жару нам не нужно много есть (про широкую кость можете потом заливать фитнес-тренеру), чтобы избежать перегрева из-за переваривания тяжёлой пищи. То есть постепенно начинаем переходить на облегчённый рацион, оставляя место для мороженого. Сегодня готовим сырные люля с фаршированным томатом — это вкусно, эффектно и по-летнему легко. Рецептом поделился повар, студент Казанского кооперативного техникума Нияз Хасанов.

Это достаточно простой рецепт, но энергозатратный — придётся много шинковать и совершать тщательно выверенные действия. Включайте видео, повторяйте за поваром — и всё получится.

Автор фото: GALA

Ингредиенты

(на одну порцию)

Для люля:

— 180 грамм фарша из индейки;

— 30 грамм сладкого перца;

— 30 грамм лука;

— 50 грамм сыра сулугуни;

— 2 чайные ложки подсолнечного масла;

— 2-3 грамма чёрного молотого перца, соли, сушёного чеснока и копчёной паприки. 

Для фаршированных томатов:

— 2 крупных томата;

— 30 грамм огурца;

— 30 грамм красного лука;

— 30 грамм авокадо;

— 2 чайные ложки оливкового масла.

Для подачи:

— 100 грамм творожного сыра 60% жирности;

— 20 грамм соуса песто с руколой;

— 50 грамм вяленых томатов.

Приготовление

Поставьте на плиту воду в сотейнике или кастрюле — она понадобится для удаления кожуры с томатов. Пока нагревается вода, готовим люля. Для этого мелким кубиком режем лук и сладкий перец; добавляем в фарш вместе со специями и подсолнечным маслом и перемешиваем. На расстеленный пергамент добавляем готовый фарш и руками раскатываем в лепёшку, а по центру выкладываем сулугуни, предварительно нарезанный кубиком. Осторожно, приподнимая за края пергамента, сворачиваем фарш в колбаску. По две минуты обжариваем в пергаменте на гриле без добавления масла готовый люля, после отправляем запекаться в духовку на 10 минут при температуре 180 °С. Пока люля запекается, бланшируем (очень быстро обрабатываем кипятком) томат и снимаем кожуру.

Мелким кубиком нарезаем авокадо, красный лук, огурец и заправляем оливковым маслом. Подготовленные томаты аккуратно вычищаем изнутри от перегородок и семян и начиняем готовым салатом. Для подачи смешиваем творожный сыр и песто, выкладываем на тарелку и украшаем вялеными томатами. На эту подушку кладём фаршированный томат, а рядом нарезанный люля.

Автор фото: GALA

И последнее: начинается сезон томатов, но с этой ягодой (да, это ягода) нужно быть осторожными при заболеваниях ЖКТ. Томаты могут повышать кислотность желудка и раздражать слизистую. Но это прекрасный продукт — они содержат калий (для слаженной работы сердечно-сосудистой системы), много воды и объёма (для заполнения желудка и контроля над чувством голода), но практически не содержат клетчатки.

Популярное
Егор Затеев/GALA

Канны-2026: тяжёлый люкс а-ля рюс

В чём наши медийные и не очень персоны щеголяли на набережной Круазет.

личный архив Полины Гухман

Полина Гухман: «Если ты полностью открыта с человеком, то зачем быть одной?»

Поговорили с восходящей звездой о главной роли в «Первой ракетке», работе с Сариком Андреасяном и отношениях с Гришей Верником.

соцсети

Канны-2026: скучные образы и попытка русских засветиться на красной дорожке

Вместе с кинозвёздами А-листа на ковровой дорожке французского курорта появились и наши селебы.

alice.yandex.ru

Праздник арбуза и День йоги: какие летние фестивали посетить в России

Лето короткое, не сидите дома, развлекайтесь!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.