Небанальные прически на каждый день, которые сможет сделать каждая Без горячих утюжков, фена и замороченных инструкций.

Если вы устали ходить с распущенными волосами, травмировать свои локоны раскаленными инструментами и не знаете, где брать идеи стильных причесок, – эта статья для вас. Мы собрали главные правила, которые необходимы для красивой укладки волос, а также показали идеи простых, но интересных причесок на каждый день. Их легко воплотить в жизнь, не потратив при этом много времени и усилий. Берите на заметку и смело дополняйте ими свои повседневные образы.

Главные правила стильной прически

Аккуратность

Да, небрежные пучки когда-то были в тренде, но если мы говорим про действительно стильные прически, то аккуратность играет здесь одну из ключевых ролей. Продуманность в образах сегодня решает все, поэтому заложите в свои утренние сборы дополнительные 5—10 минут на красивую прическу, которая будет радовать вас на протяжении всего дня и подарит чувство уверенности и привлекательности. Поверьте, это того стоит.

Использование стайлинга (фиксатора)

Многие не используют никакие средства для укладок, а потом удивляются, почему их прическа не держится. Поэтому стайлинг (фиксация) необходим. Но помните – все хорошо в меру, так что обилие фиксирующих средств тоже ни к чему не приведет. Просто пополните свою косметичку базой: фиксирующим лаком для волос, гелем для укладки, воском в виде стика, который удобно брать с собой, термозащитой и муссом для объема. Наносите эти средства в небольших количествах — и будет вам счастье.

Чистая голова

Да, видимо, зализанные пучки придумали те, кому лень мыть голову, но чистые волосы – залог красивой укладки, даже если это гладкий хвост. Когда у вас действительно нет времени, чтобы принимать водные процедуры, используйте сухой шампунь. Всего пару пшиков сделают волосы визуально чище и объемнее. Помните, что наносить его нужно попрядно. После чего подождите пару минут и хорошо прочешите корни расческой, чтобы распределить средство по всей голове.

Стриженые кончики волос

Многие так гонятся за длиной волос, что забывают, как некрасиво выглядят обломанные сухие концы. Запомните правило: лучше здоровая, но короткая стрижка, чем длинные, но травмированные локоны, которые сразу выдают неухоженность. Поэтому старайтесь регулярно равнять длину у мастера. Если же вам кажется, что ваши волосы растут слишком медленно, попробуйте ввести в уход сыворотки для роста с натуральными компонентами. Спустя несколько месяцев применения вы уже начнете ощущать заметный эффект.

5 классных причесок на каждый день

Объемная укладка на мягкие бигуди Самый простой способ получить объемную укладку, не травмируя волосы, – использовать мягкие бигуди. Этот метод несложной прически на каждый день часто показывают блогеры, и, на наш взгляд, он один из самых удачных. Без использования горячих утюжков и фена, которые пересушивают локоны, вы получаете эффект, как будто только что вышли из салона. В интернете вы с легкостью найдете разные способы накрутки волос на мягкие бигуди, которые позволят выбирать вид завитка. Кстати, ложиться спать с такой конструкцией на голове, чтобы все получилось, вовсе не обязательно. Достаточно, чтобы перед накруткой на бигуди волосы были слегка влажными. И спустя всего 30—40 минут, которые быстро пролетят за вкусным завтраком и чашечкой ароматного кофе, вы получите эстетичные и упругие кудри. Для усиления фиксации перед укладкой можно нанести на волосы спрей с солью. Автор фото: соцсети Низкий хвост Очень стильная и простая прическа, которая идеально подойдет под строгие образы для офиса. Все, что вам нужно, – расческа, резинка, шпилька и средство для гладкой укладки. Хорошо прочешите волосы, завяжите низкий хвост и уберите торчащие пушки гелем, лаком или воском. После чего отделите тонкую прядь волос и обмотайте ей хвост в несколько оборотов, чтобы скрыть резинку. Зафиксируйте все шпилькой. Добавьте к такой прическе стильную оправу очков, наденьте белую рубашку с брючным костюмом, застегните наручные часы с металлическим ремешком – и ваш элегантный лук на работу готов. Автор фото: соцсети Высокая коса Делается легко, а смотрится очень достойно. Для этого варианта прически вам нужно сделать высокий хвост, а затем заплести из него косичку, завязав её на конце. Резинки лучше всего использовать прозрачные или в цвет волос. Для создания сияния и гладкости рекомендуем пройтись гелем или лаком по всей длине косы. Особенно красиво этот способ укладки смотрится в дуэте с водолазками и свитерами, у которых есть высокое горло. Автор фото: соцсети Собранные передние пряди Здесь вам потребуется маленький крабик или резинка для волос. Просто выпустите передние пряди, а затем уберите их с помощью аккуратного крабика или резинки. Такой прием создаст объем на голове, подчеркнет черты лица и сделает вашу укладку более аккуратной. А еще волосы не будут мешать и лезть в глаза. Автор фото: соцсети Элегантный пучок Согласитесь, что высокий пучок – довольно банальная история. Примитивность не про нас, поэтому мы предлагаем более элегантный способ убрать волосы наверх. Для этого сделайте два высоких хвоста по обе стороны головы, после чего перекиньте пряди на противоположные стороны и зафиксируйте их шпильками. Концы хвостов заколите невидимками и уберите вовнутрь. Такая прическа смотрится эффектно за счет того, что пучок имеет более вытянутую форму. Он дополнит не только повседневные образы, но также станет красивым завершающим штрихом для вечерних выходов. Автор фото: соцсети





Автор материала: Лайзет Савельева