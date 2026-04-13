Голые ногти, шартрез и хром: тренды маникюра в 2026 году

Этот тренд, чем-то похожий на хромированное покрытие, подарила нам Хейли Бибер. Ногти, напоминающие глазурь аппетитных пончиков, теперь набирают популярность и в 2026 году. Для создания такого «сладкого» эффекта попросите своего мастера нанести втирку с перламутровым оттенком на нюдовые тона гель-лака. На выходе у вас получится очень нежный перелив, который буквально имитирует сахарную глазурь. Да и выглядит такой маникюр весьма аппетитно, согласитесь?

Межгалактическая эстетика сегодня просто везде. Бьюти-сферу стороной ей обойти тоже не удалось. Футуристичный маникюр с металлическим блеском смотрится на ногтях стильно и небанально, а делается достаточно просто. Выбирайте оттенок по душе: от холодного серебристого до роскошного золотого – любой будет выглядеть на руках небанально. Также актуальны ногти с хромированным дизайном и акцентными металлическими деталями, которые притягивают взгляд.

Антагонист голых ногтей и нюда – броский шартрез ( в честь легендарного французского ликера Chartreuse). Монахи делали его из трав, которые и придавали напитку тот самый ярко-зеленый цвет. Шартрез особенно красиво смотрится на коротких или ногтях средней длины. В сезоне весна-лето — 2026 этот оттенок считается супертрендовым, поэтому смело берите его на вооружение в свою маникюрную палитру.

Вместе с трендом на массовый отказ от геля пришла мода на так называемые «голые» ногти. Это идеальное решение для тех, кто не готов полностью отказаться от покрытия. Мастера все чаще стали применять технику, при которой ногтевая пластина покрывается полупрозрачным или же прозрачным гель-лаком. В результате получается красивый натуральный эффект. Смотрится такой маникюр очень ухоженно и дорого.

Еще с конца 2025-го в социальных сетях девушки начали массово делиться тем, что перестают делать покрытие с гель-лаками у мастеров. Связано это с несколькими факторами. Первый – значительный рост цен на услуги маникюра. Второй – вред, который наносит ногтям химический состав лаков. Многие жаловались, что за несколько лет непрерывной носки жестких гелей их ногтевая пластина истощилась до такой степени, что стала слоиться и постоянно обламываться. Поэтому многие сейчас переходят на домашний маникюр с восстанавливающим покрытием, которое направлено на укрепление ногтей. Если кому-то такой подход помогает сэкономить время и деньги, то почему, собственно, и нет?

Микрофренч

Для тех, кто устал от классического френча, есть свежая альтернатива — микрофренч. Тонкие и аккуратные линии смотрятся на ногтях гораздо изящнее и элегантнее. Кстати, не стоит ограничиваться только привычным белым френчем. Смело пробуйте цветные варианты, ведь весной так хочется добавить ярких красок в свою жизнь. Ну а если вы любите более сдержанные тона, то рассмотрите черный или коричневый микрофренч.

Огненная эпопея

Красный маникюр давно считается базой, но год Лошади внес свои коррективы. Сегодня огненные оттенки особенно актуальны и заполонили все соцсети. Выбирайте теплые насыщенные тона для того, чтобы внести энергию движения в жизнь и добавить яркости в свои образы.

Цветочная тематика

Весна повсюду! Сегодня она напоминает о себе даже в маникюре. А мы и не сопротивляемся. Кстати, декор с цветами настолько популярен, что глаза буквально разбегаются от выбора идей и референсов. Советуем присмотреться к нежным минималистичным рисункам в спокойной цветовой гамме, потому что они выглядят на ногтях очень женственно и аккуратно. А если хочется поднять себе настроение, то подойдут более простые, но не менее интересные дизайны в виде разноцветных бутонов.

Абстрактная графика

Скажите «нет» четкости, и «да» – хаосу. Сдержанному хаосу. В 2026-м актуальна так называемая «абстрактная графика». Геометрия в маникюре выходит на новый уровень, поэтому сейчас в моде не четкий маникюр «в клеточку», а хаотично расположенные фигуры и линии на ногтях. Также приветствуются волны, точки и асимметрия. Играйтесь не только с формами рисунков, но и с их цветовыми решениями. Особенно эффектно смотрится спокойный фон и суперяркие линии.

Кошачий глаз

Этот вид маникюра не сдает свои позиции уже много лет. Виной всему – необычный визуальный результат, который получается на ногтях. Магнитный пигмент в составе лака позволяет создать эффект глубины и мягкое сияние, которое меняется в зависимости от угла падающего света и движений рук. Правда, в 2026 году «кошачий глаз» становится более сдержанным. Актуальны более холодные оттенки и приглушенные тона. Такой маникюр не перегружает образ, но позволяет выделяться. Он одинаково уместен как в повседневных образах, так и в вечерних – и уж точно не останется без внимания.

