Модные спортивные звезды: кто задает тренды в большом спорте Сегодня спортсмены диктуют визуальные тренды не хуже дизайнеров и инфлюенсеров: их образы на кортах, стадионах, в паддоке и за пределами арены становятся частью модной повестки.

Еще несколько лет назад спортивная форма воспринималась прежде всего как инструмент: она должна была быть удобной, технологичной, соответствовать регламенту и не мешать результату. Сегодня этого уже недостаточно. Большой спорт стал частью визуальной культуры, а спортсмены всё чаще выглядят не только как атлетичные герои, но и как самостоятельные модные фигуры. Их образы обсуждают в соцсетях, они вдохновляют бренды, их разбирают стилисты, а выход на корт, поле или арену превращается в почти подиумный жест.

Мода в спорте устроена особенно интересно: здесь невозможно полностью уйти в декоративность. Любая деталь должна выдерживать движение, нагрузку, пот, скорость, контакт с телом и строгие правила федераций. Мода здесь не существует отдельно от действия.

Один из самых ярких недавних примеров — Арина Соболенко. Теннис давно считается одним из самых «модных» видов спорта: у него есть белые юбки Уимблдона, наследие Lacoste, платья Серены Уильямс, минимализм Роджера Федерера и почти балетная эстетика Марии Шараповой. Но Соболенко привнесла в эту традицию другую энергию. Ее образ на корте строится вокруг силы, уверенности и заметного гламура. Когда спортсменка играет в люксовой ювелирке, особенно с драгоценным камнями, стоимость которых доходит до нескольких десятков тысяч долларов, выход на корт становится по-настоящему обсуждаемым. В теннисе украшения всегда заметны сильнее, чем в большинстве других видов спорта. Камера крупно берет лицо, кисти, подачу, движение ракетки. Поэтому серьги, браслеты или колье сразу превращаются в часть визуального языка матча. У Соболенко этот язык читается без лишних объяснений: она не прячется за нейтральностью и не пытается казаться «удобной» для классического теннисного вкуса. Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Эта тенденция началась не вчера. Серена Уильямс давно доказала, что спортивная форма тоже может быть высказыванием. Ее черный комбинезон на Roland Garros, асимметричные платья, яркие цвета и сотрудничество с Nike стали частью истории не только тенниса, но и моды в целом. В образах Серены всегда было много смысла: телесность, власть над собственным образом, сопротивление чужим представлениям о том, как должна выглядеть спортсменка. Она сделала теннисную форму политической и персональной одновременно. После нее уже невозможно было говорить, что наряд на корте — это просто экипировка. Автор фото: соцсети

Наоми Осака продолжила эту линию, но в более мягком и культурно многослойном ключе. Ее стиль соединяет теннис, японские мотивы, streetwear и интерес к высокой моде. Осака умеет выглядеть хрупко и собранно, футуристично и романтично одновременно. Ее появление на турнирах и публичных мероприятиях часто строится на контрасте: спортивная дисциплина сочетается с декоративностью, а интровертная манера поведения — с очень точным визуальным образом. Чего только стоит ее выход на корт в матче Уимблдона в костюме, собранном из игровой формы Найки и дизайнерского кимоно от Ханой Яги. Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Если теннис дает моде элегантность и крупные планы, то баскетбол давно работает как фабрика трендов. Игроки NBA превратили тоннель перед матчем в отдельный жанр fashion-съемки. То, что раньше было просто проходом из автобуса в раздевалку, теперь стало полноценной сценой. Леброн Джеймс, Шай Гилджес-Александер, Расселл Уэстбрук, Джейсон Тейтум и многие другие выходят на игру так, будто открывают показ. Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Здесь важна не форма команды, а личный гардероб: объемные костюмы, дизайнерские сумки, редкие кроссовки, очки, кожа, деним, украшения, необычные пропорции. Особенно интересен Шай Гилджес-Александер. Его стиль часто называют одним из самых сильных в NBA, и это не преувеличение. Он не просто надевает дорогие вещи, а грамотно их стилизует. В его образах чувствуется понимание моды как композиции: длинное пальто, широкий низ, точная посадка, неожиданный аксессуар. Он выглядит не как спортсмен, которому стилист просто подобрал комплект, а как человек, который действительно видит одежду и осознает свои сильные стороны. Для современной спортивной моды это принципиально: статус уже не определяется только брендом. Важнее способность носить вещь так, чтобы она стала частью твоего личного стиля.

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Расселл Уэстбрук, напротив, много лет держит репутацию главного экспериментатора. Его стиль может быть спорным, резким, чрезмерным, но именно в этом его сила. Юбки, яркие принты, необычные очки, деконструкция, сочетания, которые раньше казались слишком модными для спортсмена, в его исполнении стали частью баскетбольной культуры. Уэстбрук расширил представление о мужественности в спорте. Он показал, что игрок может быть агрессивным на площадке и свободным в гардеробе, не теряя авторитета.

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В футболе же мода развивается по другой логике. Здесь сильнее работает массовость: футболисты становятся иконами для миллионов людей по всему миру, поэтому их стиль быстрее уходит в повседневность. Дэвид Бекхэм был одним из первых, кто превратил образ футболиста в образ полноценнуой fashion-звезды. Прически, костюмы, татуировки, рекламные кампании, семейные выходы — всё это сформировало спортсмена как глобального медийного персонажа. Сегодня его роль наследуют игроки нового поколения: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Сон Хын Мин, Эктор Бельерин.

Бельерин особенно важен для разговора о моде, потому что его стиль выходит за пределы привычного футбольного глянца. Он связан с устойчивым потреблением, винтажем, гендерной свободой и интересом к дизайну. Бельерин воспринимает одежду не как способ подчеркнуть статус, а как часть мировоззрения. Его образы могут быть расслабленными, странными, интеллектуальными, иногда почти антимодными. В этом есть свежесть: футболист не обязан выглядеть как рекламный щит. Эктор остаётся собой и вне поля.

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Килиан Мбаппе работает с модой иначе. Его стиль более выверенный, чистый, ориентированный на статус и современную французскую элегантность. Он не выглядит эксцентричным, зато точно понимает силу лаконичного стиля. В этом смысле Мбаппе близок к новой модели спортивной роскоши: меньше шума, больше контроля. Его визуальный образ строится на дорогой простоте, хорошей посадке и ощущении будущей легенды. Такой стиль идеально совпадает с его карьерной траекторией, где каждый шаг воспринимается как часть большой истории.

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В женском спорте мода сегодня особенно активно помогает спортсменкам управлять собственным образом. Раньше их внешность часто оценивали со стороны: слишком женственная, слишком мускулистая, слишком яркая, слишком закрытая. Теперь всё больше спортсменок используют стиль как инструмент самопрезентации. Алекс Морган, Симона Байлз, Шакарри Ричардсон, Айтана Бонмати, Коко Гауфф формируют разные версии спортивной женственности — от минимализма до максимализма.

Автор фото: Nike Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети

Симона Байлз показывает совершенно другой тип модного влияния. Ее визуальный образ связан не столько с экстравагантностью, сколько с точностью, блеском и контролем. В спортивной гимнастике костюм всегда был важной частью выступления, но Байлз добавляет к нему что-то личное. Стразы, цвет, линия купальника, прическа и макияж работают вместе с техникой. Гимнастика в целом ближе многих видов спорта к сценическому искусству, и Байлз использует это театральное пространство уверенно, поэтому за ней так интересно наблюдать.

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Отдельного внимания заслуживает Формула-1. В этом мире мода долго оставалась на периферии, потому что пилоты большую часть времени скрыты под шлемом и гоночным костюмом. Но Льюис Хэмилтон изменил правила. Его образы стали не менее обсуждаемыми, чем квалификации. Хэмилтон носит яркие костюмы, экспериментальные силуэты, люксовые бренды, украшения, принты, объемные аксессуары. Он сделал Формулу-1 более открытой для моды и показал, что даже самый технологичный и регламентированный спорт может иметь пространство для личного стиля.

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Хэмилтон важен еще и потому, что его одежда часто связана с культурной позицией. Он поддерживает молодых дизайнеров, обращается к теме разнообразия и использует моду как публичный язык. В его случае стиль не выглядит приложением к славе. Это часть его способа присутствовать в индустрии, где долго доминировали очень строгие представления о статусе, мужественности и элитарности.

Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Автор фото: соцсети Можно вспомнить и Шарля Леклера: за его помолвкой следил не только мир «Формулы-1», но и вся спортивная аудитория. В 2024 году гонщик стал амбассадором ювелирного бренда APM Monaco, а ранее был лицом Armani. Его стиль строится на сочетании классики и расслабленности: Леклера часто можно увидеть в идеально скроенных костюмах, которые он носит с легкой небрежностью, растрепанными волосами и без излишней выверенности. При этом гонщик не ограничивается формальной элегантностью и уверенно обращается к оверсайзу, делая свой образ более современным и живым. Автор фото: соцсети

Почему всё это происходит именно сейчас? Во-первых, за спортом теперь наблюдают не только в рамках соревнований. Болельщики следят за тренировками, перелетами, выходами из отеля, пресс-конференциями, backstage-моментами. У спортсмена появилось больше точек визуального контакта с аудиторией. Во-вторых, соцсети изменили скорость распространения контента. Один удачный выход может стать вирусным быстрее, чем подготовленная рекламная кампания. В-третьих, бренды поняли, что спортсмены обладают редким капиталом доверия. В отличие от многих инфлюенсеров, они известны не только тем, как выглядят, но и тем, что делают — а это вызывает уважение и формирует лояльность. За их стилем стоит результат.

Автор материала: Ангелина Проскурякова